Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Sindri Sverrisson skrifar 13. október 2026 22:02 Gleðin var við völd hjá stelpunum okkar eftir að þær völtuðu yfir Króatíu. Nú er aðeins eitt einvígi eftir um sæti á HM en það er við sterkt lið Portúgals. Samsett/Instagram/Anton Stelpurnar okkar í íslenska fótboltalandsliðinu geta fagnað vel og lengi í kvöld eftir stórsigurinn gegn Króötum. Þær fögnuðu meðal annars með því að kyrja jólalag í gleðivímu á Laugardalsvelli. Næst á dagskrá hjá íslenska liðinu eru tveir leikir við Portúgal í hreinu úrslitaeinvígi um að komast á HM 2027 í Brasilíu sem gæti orðið fyrsta heimsmeistaramót stelpnanna okkar. Fyrri leikurinn við Portúgal verður ytra í lok nóvember. Seinni leikurinn við Portúgal verður svo á Laugardalsvelli í jólamánuðinum og vonandi hafa stelpurnar þá ástæðu til að fagna sigri með jólalagi eins og þær gerðu í kvöld þegar lagið „Komdu um jólin“, úr smiðju Gunnars Ólasonar, ómaði um Laugardalinn eins og sjá má. View this post on Instagram A post shared by Knattspyrnusamband Íslands (@footballiceland) Núna eru einvígin átta í HM-umspilinu klár en sigurliðið í hverju einvígi mun komast inn á HM í Brasilíu. Áður hafa Spánn, Danmörk, Þýskaland og Frakkland tryggt sig inn á mótið fyrst Evrópuþjóðanna. Einvígin átta um sæti á HM: Portúgal - Ísland Úkraína - England Finnland - Ítalía Wales - Noregur Sviss - Austurríki Skotland - Svíþjóð Pólland - Írland Slóvenía - Holland Lærimeyjar Elísabetar Gunnarsdóttur í Belgíu féllu úr leik í kvöld með tapi í vítaspyrnukeppni í æsispennandi einvígi við Pólverja sem spila því við Írland um sæti á HM. Liðin komust annars flest nokkuð þægilega áfram í seinni umferð umspilsins og var langmesta spennan í einvígi Belgíu og Póllands. Holland vann Ungverjaland 3-0 í kvöld og samtals 11-0, Írland vann 4-0 gegn Kasakstan og samtals 12-0, England vann Grikkland 5-0 og samtals 8-1, Skotland vann Tékkland 3-2 og samtals 5-2, Wales vann Albaníu 3-0 og samtals 4-0, Sviss vann Ísrael 2-0 og samtals 9-3, Svíþjóð vann Litháen 10-0 og samtals 15-0, Ítalía gerði 1-1 jafntefli við Hvíta-Rússland en vann einvígið 3-1, Austurríki vann Kósovó 4-0 og samtals 6-1, Finnland vann Serbíu 3-1 og samtals 6-2, Noregur vann Rúmeníu 6-0 og samtals 8-0, Úkraína vann Slóvakíu 1-0 og samtals 4-1, og Slóvenía vann Tyrkland 2-0 og samtals 5-3. HM 2027 í Brasilíu Landslið kvenna í fótbolta Tengdar fréttir Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum Ísland tryggði sér í kvöld örugglega sæti í úrslitaeinvígi umspils um sæti á Heimsmeistaramóti kvenna í knattspyrnu sem fram fer í Brasilíu á næsta ári. 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