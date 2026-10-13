Fótbolti

Aftur ráðast HM-örlög Ís­lands gegn Portúgölum

Sindri Sverrisson skrifar
Portúgalar fagna marki gegn Norður-Írum í Portimao í kvöld.
Portúgalar fagna marki gegn Norður-Írum í Portimao í kvöld. Getty/Torbjorn Tande

Portúgal var ekki frekar en Ísland í neinum vandræðum með að komast áfram í lokaumferð umspilsins um sæti á HM kvenna í fótbolta í Brasilíu. Liðin mætast í tveggja leikja einvígi og þar eiga Íslendingar svo sannarlega harma að hefna.

Fyrri leikur Íslands og Portúgals verður í Portúgal undir lok nóvember og sá seinni á Laugardalsvelli, væntanlega 5. desember.

Sigurliðið kemst á HM í Brasilíu næsta sumar en þessi lið mættust einmitt einnig í umspilinu fyrir síðasta HM. Þá var aðeins um eins leiks einvígi að ræða og dregið um hvort liðanna yrði á heimavelli. Portúgal hafði þar heppnina með sér og vann svo leikinn á endanum 4-1 eftir framlengingu og afar umdeilt rautt spjald á Áslaugu Mundu Gunnlaugsdóttur í venjulegum leiktíma.

Portúgal mætti Norður-Írlandi í fyrri umferð HM-umspilsins í ár og vann seinni leik liðanna 3-1 á heimavelli í kvöld. Portúgal hafði unnið útileikinn 4-0 og þó að Kess Elmor hafi komið Norður-Írum yfir í fyrri hálfleik í kvöld var sigur Portúgals í einvíginu álíka öruggur og hjá Íslandi gegn Króatíu, eða samtals 7-1.

Carolina Santiago jafnaði metin gegn Norður-Írum í lok fyrri hálfleiks í kvöld og í þeim seinni skoruðu Jéssica Silva og Carolina Santiago og innsigluðu sigur Portúgals.

HM 2027 í Brasilíu Landslið kvenna í fótbolta

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