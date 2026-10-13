Aftur ráðast HM-örlög Íslands gegn Portúgölum Sindri Sverrisson skrifar 13. október 2026 20:11 Portúgalar fagna marki gegn Norður-Írum í Portimao í kvöld. Getty/Torbjorn Tande Portúgal var ekki frekar en Ísland í neinum vandræðum með að komast áfram í lokaumferð umspilsins um sæti á HM kvenna í fótbolta í Brasilíu. Liðin mætast í tveggja leikja einvígi og þar eiga Íslendingar svo sannarlega harma að hefna. Fyrri leikur Íslands og Portúgals verður í Portúgal undir lok nóvember og sá seinni á Laugardalsvelli, væntanlega 5. desember. Sigurliðið kemst á HM í Brasilíu næsta sumar en þessi lið mættust einmitt einnig í umspilinu fyrir síðasta HM. Þá var aðeins um eins leiks einvígi að ræða og dregið um hvort liðanna yrði á heimavelli. Portúgal hafði þar heppnina með sér og vann svo leikinn á endanum 4-1 eftir framlengingu og afar umdeilt rautt spjald á Áslaugu Mundu Gunnlaugsdóttur í venjulegum leiktíma. Portúgal mætti Norður-Írlandi í fyrri umferð HM-umspilsins í ár og vann seinni leik liðanna 3-1 á heimavelli í kvöld. Portúgal hafði unnið útileikinn 4-0 og þó að Kess Elmor hafi komið Norður-Írum yfir í fyrri hálfleik í kvöld var sigur Portúgals í einvíginu álíka öruggur og hjá Íslandi gegn Króatíu, eða samtals 7-1. Carolina Santiago jafnaði metin gegn Norður-Írum í lok fyrri hálfleiks í kvöld og í þeim seinni skoruðu Jéssica Silva og Carolina Santiago og innsigluðu sigur Portúgals. HM 2027 í Brasilíu Landslið kvenna í fótbolta Tengdar fréttir Ísland - Króatía 5-0 | Íslensk einstefna á Laugardalsvelli Ísland er komið áfram í úrslitaeinvígi um sæti á HM í Brasilíu á næsta ári eftir samanlagðan 9-0 sigur í einvígi gegn Króatíu. Ísland vann 5-0 sigur á Laugardalsvelli í kvöld og mætir að öllum líkindum Portúgal í úrslitum þar sem sæti á HM verður undir. 13. október 2026 16:45 Mest lesið Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Fótbolti Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum Fótbolti Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik Íslenski boltinn Arnór Snær: „Þvílíka veislan“ Handbolti „Mættum til leiks í seinni hálfleik“ Sport FH þurfti að þola annan skell í Portúgal Handbolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Fótbolti Norsku meistararnir magnaðir gegn Bayern Fótbolti Aftur ráðast HM-örlög Íslands gegn Portúgölum Fótbolti Fleiri fréttir Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Norsku meistararnir magnaðir gegn Bayern Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik „Stolt af því hvernig ég stóð mig í dag“ Aftur ráðast HM-örlög Íslands gegn Portúgölum Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum HM-draumurinn úti hjá Betu og Belgum eftir vító Hákon og félagar máttu sín lítils þegar ensku meistararnir skiptu um gír Atlético yfir í 89 mínútur og raunir United-manna aukast Glódís nær risaáfanga og þrjár koma nýjar inn Ísland - Króatía 5-0 | Íslensk einstefna á Laugardalsvelli Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjá meira