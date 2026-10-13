Glódís nær risaáfanga og þrjár koma nýjar inn Sindri Sverrisson skrifar 13. október 2026 17:07 Byrjunarlið Íslands gegn Króatíu á Laugardalsvelli í dag. vísir/Anton Þrjár breytingar eru á byrjunarliði Íslands gegn Króatíu í dag frá því í 4-0 sigrinum í fyrri leik liðanna, í fyrri umferð umspils um sæti á HM kvenna í fótbolta. Fanney Inga Birkisdóttir fær tækifæri í marki Íslands og þær Katla Tryggvadóttir og Ída Marín Hermannsdóttir koma einnig inn í byrjunarliðið. Cecilía Rán Rúnarsdóttir, Thelma Karen Pálmadóttir og Hildur Antonsdóttir eru hins vegar á varamannabekknum í dag. Glódís Perla Viggósdóttir fékk gjöf í tilefni af 150. A-landsleiknum í dag. Þorvaldur Örlygsson formaður KSÍ afhenti henni sérstaka treyju í tilefni áfangans.vísir/Anton Fyrirliðinn Glódís Perla Viggósdóttir nær risastórum áfanga í dag og spilar sinn 150. A-landsleik. Sigurliðið í riðlinum kemst í úrslitaeinvígi við Portúgal eða Norður-Írland um sæti á HM. Byrjunarlið Íslands gegn Króatíu á Laugardalsvelli í dag.KSÍ Leikur Íslands og Króatíu hefst á Laugardalsvelli klukkan 17:30 og er í beinni textalýsingu á Vísi. Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu Tengdar fréttir Ísland - Króatía | Króatar þurfa kraftaverk Hér fer fram bein textalýsing frá seinni leik Íslands og Króatíu í undanúrslitum umspils fyrir HM 2027 sem fer fram í Brasilíu. Ísland leiðir einvígið fyrir seinni leikinn hér heima á Laugardalsvelli 4-0. Flautað verður til leiks klukkan hálf sex. 13. október 2026 16:45 Mest lesið Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Fótbolti Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum Fótbolti Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik Íslenski boltinn Arnór Snær: „Þvílíka veislan“ Handbolti „Mættum til leiks í seinni hálfleik“ Sport FH þurfti að þola annan skell í Portúgal Handbolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Fótbolti Norsku meistararnir magnaðir gegn Bayern Fótbolti Aftur ráðast HM-örlög Íslands gegn Portúgölum Fótbolti Fleiri fréttir Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Norsku meistararnir magnaðir gegn Bayern Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik „Stolt af því hvernig ég stóð mig í dag“ Aftur ráðast HM-örlög Íslands gegn Portúgölum Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum HM-draumurinn úti hjá Betu og Belgum eftir vító Hákon og félagar máttu sín lítils þegar ensku meistararnir skiptu um gír Atlético yfir í 89 mínútur og raunir United-manna aukast Glódís nær risaáfanga og þrjár koma nýjar inn Ísland - Króatía 5-0 | Íslensk einstefna á Laugardalsvelli Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjá meira