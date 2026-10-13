Fótbolti

Glódís nær risaáfanga og þrjár koma nýjar inn

Sindri Sverrisson skrifar
Byrjunarlið Íslands gegn Króatíu á Laugardalsvelli í dag.
Byrjunarlið Íslands gegn Króatíu á Laugardalsvelli í dag. vísir/Anton

Þrjár breytingar eru á byrjunarliði Íslands gegn Króatíu í dag frá því í 4-0 sigrinum í fyrri leik liðanna, í fyrri umferð umspils um sæti á HM kvenna í fótbolta.

Fanney Inga Birkisdóttir fær tækifæri í marki Íslands og þær Katla Tryggvadóttir og Ída Marín Hermannsdóttir koma einnig inn í byrjunarliðið.

Cecilía Rán Rúnarsdóttir, Thelma Karen Pálmadóttir og Hildur Antonsdóttir eru hins vegar á varamannabekknum í dag.

Glódís Perla Viggósdóttir fékk gjöf í tilefni af 150. A-landsleiknum í dag. Þorvaldur Örlygsson formaður KSÍ afhenti henni sérstaka treyju í tilefni áfangans.vísir/Anton

Fyrirliðinn Glódís Perla Viggósdóttir nær risastórum áfanga í dag og spilar sinn 150. A-landsleik.

Sigurliðið í riðlinum kemst í úrslitaeinvígi við Portúgal eða Norður-Írland um sæti á HM.

Byrjunarlið Íslands gegn Króatíu á Laugardalsvelli í dag.KSÍ

Leikur Íslands og Króatíu hefst á Laugardalsvelli klukkan 17:30 og er í beinni textalýsingu á Vísi.

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