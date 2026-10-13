Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Aron Guðmundsson skrifar 13. október 2026 12:31 Gianni Infantino fékk ekki að selja HM en er staðráðinn í að halda áfram sem forseti FIFA. Getty/Chris Brunskill Gianni Infantino, forseti FIFA, fékk því sem nemur um 210 milljónum íslenskra króna í óuppgefinni greiðslu til viðbótar við uppgefin laun hans og bónusa í starfi hjá FIFA. Frá þessu greinir The Times en fréttirnar koma á tímapunkti þar sem pressan og vantraustið á forsetanum hefur verið mikið sökum tilrauna hans til þess að fá einkafjárfesta til þess að kaupa hlut í eignum sambandsins. Þrátt fyrir allt það sem hefur gengið á er það langlíklegasta staðan nú að Infantino verði endurkjörinn forseti FIFA á aðalfundi sambandsins snemma á næsta ári. FIFA er sagt hafa greitt Infantino um 1,3 milljónir punda frá fyrirtæki innan vébanda sambandsins sem hélt utan um skipulagningu og framkvæmd heimsmeistaramótsins í sumar. Ekki var greint frá þeirri greiðslu í ársskýrslu FIFA. Samkvæmt heimildum The Times á hluti upphæðarinnar að standa straum af lúxuslífi Infantino í Miami skömmu fyrir upphaf heimsmeistaramótsins í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. Rannsókn The Times hefur leitt það í ljós að Infantino hefur verið að fá launagreiðslur úr tveimur mismunandi áttum upp á síðkastið. Eina frá FIFA í Sviss, launagreiðslur sem getið er um í ársskýrslu sambandsins, en svo aðra frá umræddu fyrirtæki sem sá um HM. FIFA Deilur um Gianni Infantino HM 2026 í fótbolta Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Mikil óvissa um þátttöku Alberts í mikilvægum landsleikjum Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Valgeir þurfti fjórar mínútur til að skora fyrsta mark sitt fyrir Viborg Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Áttum mun meira skilið úr þessum leik“ „Flott frammistaða miðað við aðstæður“ „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum „Líf markmannsins að vera tilbúinn alltaf“ Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjá meira