Fótbolti

Fá mar­bletti og gefa mar­bletti: „Klárar í slags­mál“

Aron Guðmundsson skrifar
Hafrún Rakel Halldórsdóttir í leik með íslenska landsliðinu.
Hafrún Rakel Halldórsdóttir í leik með íslenska landsliðinu. Vísir/Anton Brink

Hafrún Rakel Halldórsdóttir, landsliðskona í fótbolta, segir íslenska liðið þurfa að vera klárt í slagsmál gegn Króatíu á morgun. Góð forysta fyrir seinni leik liðanna þýði ekki að verkefninu sé lokið. 

„Mér fannst hann ganga vel, segir Hafrún í samtali við Val Pál Eiríksson um fyrri leikinn sem Ísland vann nokkuð þægilega 4-0. „Við vorum að skapa færi og bara óheppnar að skora ekki fleiri mörk. Við getum alltaf tekið fyrir hluti sem hægt er að bæða og erum búin að fara vel yfir það.“

Klippa: Þurfa að vera klárar í slagsmál

Þetta króatíska lið, hvernig er þetta lið? 

„Þær eru mjög líkamlega sterkar. Þær fara alveg í návígin og þær eru sterkt lið þannig að við þurfum að vera klárar í slagsmál.“ 

Ertu með marbletti eftir leikinn úti?

„Já, það eru nokkrir og við gefum þeim líka marbletti. 

Eruð með þessa 4-0 stöðu. Mætið þið þá ekki bara nokkuð þægilegar í leikinn á Laugardalsvelli eða hvað? 

„Nei, við, þessi leikur hefur sitt eigið líf og við þurfum að vera fókuseraðar. Fyrri helmingurinn er búinn og nú tekur hinn helmingurinn við.“

Seinni leikur undanúrslitaeinvígis Íslands og Króatíu fyrir HM 2027 í Brasilíu hefst klukkan hálf sex á Laugardalsvelli á morgun og verður lýst í beinni textalýsingu hér á Vísi. 

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