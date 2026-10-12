Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ Aron Guðmundsson skrifar 12. október 2026 16:30 Hafrún Rakel Halldórsdóttir í leik með íslenska landsliðinu. Vísir/Anton Brink Hafrún Rakel Halldórsdóttir, landsliðskona í fótbolta, segir íslenska liðið þurfa að vera klárt í slagsmál gegn Króatíu á morgun. Góð forysta fyrir seinni leik liðanna þýði ekki að verkefninu sé lokið. „Mér fannst hann ganga vel, segir Hafrún í samtali við Val Pál Eiríksson um fyrri leikinn sem Ísland vann nokkuð þægilega 4-0. „Við vorum að skapa færi og bara óheppnar að skora ekki fleiri mörk. Við getum alltaf tekið fyrir hluti sem hægt er að bæða og erum búin að fara vel yfir það.“ Klippa: Þurfa að vera klárar í slagsmál Þetta króatíska lið, hvernig er þetta lið? „Þær eru mjög líkamlega sterkar. Þær fara alveg í návígin og þær eru sterkt lið þannig að við þurfum að vera klárar í slagsmál.“ Ertu með marbletti eftir leikinn úti? „Já, það eru nokkrir og við gefum þeim líka marbletti. Eruð með þessa 4-0 stöðu. Mætið þið þá ekki bara nokkuð þægilegar í leikinn á Laugardalsvelli eða hvað? „Nei, við, þessi leikur hefur sitt eigið líf og við þurfum að vera fókuseraðar. Fyrri helmingurinn er búinn og nú tekur hinn helmingurinn við.“ Seinni leikur undanúrslitaeinvígis Íslands og Króatíu fyrir HM 2027 í Brasilíu hefst klukkan hálf sex á Laugardalsvelli á morgun og verður lýst í beinni textalýsingu hér á Vísi. Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu Fótbolti Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Mikil óvissa um þátttöku Alberts í mikilvægum landsleikjum Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Valgeir þurfti fjórar mínútur til að skora fyrsta mark sitt fyrir Viborg Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Áttum mun meira skilið úr þessum leik“ „Flott frammistaða miðað við aðstæður“ „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum „Líf markmannsins að vera tilbúinn alltaf“ Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjá meira