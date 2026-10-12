Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Aron Guðmundsson skrifar 12. október 2026 09:31 Frá leik Liverpool og Manchester City í gær Vísir/Getty Lögreglan þurfti að beita piparúða eftir stórleik Liverpool og Manchester City á Anfield í ensku úrvalsdeildinni í gær þegar upp úr sauð fyrir utan leikvanginn. Sagt er frá málinu á vef Manchester Evening News en Manchester City fór með 3-0 sigur af hólmi í leiknum gegn heimamönnum í liði Liverpool. Mikil ólga ríkti fyrir leik sökum sektar Manchester City í umfangsmiklu dómsmáli sem enska úrvalsdeildin höfðaði gegn félaginu fyrir brot á fjármálareglum deildarinnar. Manchester Evening News segir að til átaka hafi komið milli lögreglunnar og stuðningsmanna eftir leik þar sem að lögreglan stóð vörð á meðan stuðningsmenn Manchester City komu sér út af og frá leikvanginum. A few handbags outside the away end after the final whistle. Police had to move in and encircle the City fans as they left the ground. I saw at least one Liverpool fan pepper-sprayed by officers who also drew their batons, but they managed to maintain order https://t.co/6zpsjHWvMM— Chris Slater (@chrisslaterMEN) October 11, 2026 Þá var þá sem að lögreglan tók upp kylfur og beitti piparúða gegn stuðningsmönnum Liverpool sem hafi neitað að draga sig í hlé. Ekki hafa borist fregnir af því hvort einhver hafi verið handtekinn í tengslum við ólætin eftir leik en af myndböndum á samfélagsmiðlum að dæma má sjá að andrúmsloftið á Anfield hafi verið spennuþrungið. @marca.com 🚔 Gas pimienta, disturbios y detenidos tras el Liverpool - Manchester City 📹 @futbolconkarma y @jefferaudiovisuals #PremierLeague #EPL #deportesentiktok ♬ sonido original - Diario MARCA Enski boltinn Manchester City Liverpool FC Fjármál Manchester City til rannsóknar Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Hvers vegna eru City-menn með banana í stúkunni? Fúll heim af gamla heimavellinum Liverpool - Manchester City 0-3| Hristu kærurnar af sér og unnu stórsigur Segir Barcola ekki í vandræðum Kyssti Bentancur eftir rauða spjaldið Sjáðu sigurmark Guimaraes og markaveislu Chelsea Sjáðu enn eitt markið hjá Andra Lucasi Dramatík á Portman Road Manchester United - Tottenham 1-1 | Tíu menn Tottenham björguðu stigi Henderson í stuði í stórsigri Magnað mark dugði fyrir sigri Kúvending í máli uppljóstarans sem óttast um líf sitt Áttu í sáttaviðræðum við ensku úrvalsdeildina „Hvernig dirfast þeir að skemma eitthvað sem er hluti af DNA þessa lands“ Gakpo og Isak missa af stórleiknum Setja félagið á sölu tveimur árum eftir kaup Haaland rýfur þögnina: „Verðum öll að standa saman“ Xhaka sekur um að falsa Covid-19 vottorð Haaland biðlar til stuðningsmanna að standa saman Ber enn örið: „Eitur í æðum mér“ Wirtz sé búinn að missa trúna Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Guardiola verður viðstaddur fyrsta heimaleik Manchester City eftir dóminn Sjá meira