„Stolt af því hvernig ég stóð mig í dag“ Smári Jökull Jónsson skrifar 13. október 2026 20:27 Ída Marín Hermannsdóttir skoraði sitt fyrsta landsliðsmark og lagði upp mark í fyrri hálfleiknum. vísir/Anton Ída Marín Hermannsdóttir kom inn í byrjunarlið Íslands gegn Króatíu í dag og setti heldur betur mark sitt á leikinn. Hún skoraði auk þess að leggja upp og var ánægð með sína frammistöðu í leikslok. „Ég er stolt af hvernig ég stóð mig í dag. Við kláruðum leikinn eiginlega í fyrri hálfleik og ég reyndi mitt besta og ég er mjög ánægð með mína frammistöðu,“ sagði Ída Marín að leik loknum en markið í dag var hennar fyrsta fyrir landsliðið. Eftir 4-0 sigur í fyrri leiknum ytra voru kannski einhverjir sem höfðu áhyggjur af því að lið Íslands myndi mæta værukært til leiks. Svo var aldeilis ekki. „Það er bara að gíra sig upp af því við erum að fara að spila fyrir hönd Íslands á Laugardalsvelli og allir leikir skipta máli. Líka til að fá að spila saman fyrir næstu leiki og fá smá takt. Allir leikir eru mikilvægir.“ Líkt og fyrir fjórum árum verður Portúgal síðasta hindrun Íslands á leið sinni á fyrsta heimsmeistaramótið frá upphafi. Þá hafði Portúgal betur en Ída Marín segir þó ekkert tal um hefnd innan leikmannahóps Íslands. „Ég hérna hef allavega ekki heyrt það og ég held við séum ekkert að spá í því. Það er bara að klára það og reyna okkar besta,“ segir Ída og bætir við að þangað mæti liðið með fullt sjálfstrauts. „Það eru allar með sjálfstraust, hér gegn Króatíu og líka í sínum félagsliðum. Ég held að allar muni verða upp á sitt besta þegar við mætum Portúgal.“ Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu Tengdar fréttir Ísland - Króatía 5-0 | Íslensk einstefna á Laugardalsvelli Ísland er komið áfram í úrslitaeinvígi um sæti á HM í Brasilíu á næsta ári eftir samanlagðan 9-0 sigur í einvígi gegn Króatíu. Ísland vann 5-0 sigur á Laugardalsvelli í kvöld og mætir að öllum líkindum Portúgal í úrslitum þar sem sæti á HM verður undir. 13. október 2026 16:45 Aftur ráðast HM-örlög Íslands gegn Portúgölum Portúgal var ekki frekar en Ísland í neinum vandræðum með að komast áfram í lokaumferð umspilsins um sæti á HM kvenna í fótbolta í Brasilíu. Liðin mætast í tveggja leikja einvígi og þar eiga Íslendingar svo sannarlega harma að hefna. 13. október 2026 20:11 Mest lesið Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Fótbolti Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum Fótbolti Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik Íslenski boltinn Arnór Snær: „Þvílíka veislan“ Handbolti „Mættum til leiks í seinni hálfleik“ Sport FH þurfti að þola annan skell í Portúgal Handbolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Fótbolti Norsku meistararnir magnaðir gegn Bayern Fótbolti Aftur ráðast HM-örlög Íslands gegn Portúgölum Fótbolti Fleiri fréttir Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Norsku meistararnir magnaðir gegn Bayern Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik „Stolt af því hvernig ég stóð mig í dag“ Aftur ráðast HM-örlög Íslands gegn Portúgölum Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum HM-draumurinn úti hjá Betu og Belgum eftir vító Hákon og félagar máttu sín lítils þegar ensku meistararnir skiptu um gír Atlético yfir í 89 mínútur og raunir United-manna aukast Glódís nær risaáfanga og þrjár koma nýjar inn Ísland - Króatía 5-0 | Íslensk einstefna á Laugardalsvelli Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjá meira