HM-draumurinn úti hjá Betu og Belgum eftir vító Sindri Sverrisson skrifar 13. október 2026 18:49 Elísabet Gunnarsdóttir tók við Belgíu snemma árs 2025. Getty/Mateusz Slodkowski Lærimeyjar Elísabetar Gunnarsdóttur í belgíska fótboltalandsliðinu féllu út með sárgrætilegum hætti í kvöld gegn Póllandi í umspilinu um sæti á HM 2027 í Brasilíu. Það verður því Pólland sem mætir Írlandi í tveggja leikja úrslitaeinvígi um mánaðamótin nóvember-desember, þegar ætla má að Ísland og Portúgal mætist í sams konar einvígi. Belgar voru 1-0 yfir eftir sigur í heimaleiknum gegn Póllandi en töpuðu á endanum í vítaspyrnukeppni í Gdansk í kvöld. Barcelona-stjarnan Ewa Pajor skoraði tvö marka Pólverja og kom þeim yfir rétt fyrir hálfleik. Elísabet skipti Amy Littel inná í upphafi seinni hálfleiks og hún skoraði eftir aðeins fimm mínútur í sínum fyrsta A-landsleik og jafnaði metin. Paulina Tomasiak kom hins vegar Póllandi yfir á nýjan leik og var staðan 2-1 þegar venjulegum leiktíma lauk, eða samtals 2-2 í einvíginu, og því þurfti að framlengja. Í framlengingunni skoraði annar varamaður Elísabetar, Jarne Teulings, með skalla á 105. mínútu og virtist vera að koma Belgum áfram í seinni umferðina en Pajor sá til þess að úrslitin réðust í vítaspyrnukeppni, með marki á 116. mínútu. Í vítaspyrnukeppninni fóru tvær spyrnur Belgíu forgörðum og vann Pólland vítakeppnina 4-3. Öruggt hjá Noregi og Finnlandi Fyrr í dag komst Noregur af miklu öryggi áfram í seinni umferðina með því að slá út Rúmeníu samtals 8-0 eftir 6-0 heimasigur í kvöld. Finnland komst einnig áfram með 3-1 útisigri gegn Serbíu en Finnar unnu einvígið samtals 6-2. Úkraína komst áfram með því að vinna Slóvakíu 1-0 í dag og samtals 4-1. Slóvenía sló út Tyrkland, samtals 5-3 eftir 2-0 sigur í dag, og Austurríki átti ekki í vandræðum með Kósovó og vann 4-0 í dag og samtals 6-1. Þá gerðu Ítalía og Hvíta-Rússland 1-1 jafntefli og það dugði Ítölum til að vinna einvígið 3-1. HM 2027 í Brasilíu Mest lesið Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Fótbolti Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum Fótbolti Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik Íslenski boltinn Arnór Snær: „Þvílíka veislan“ Handbolti „Mættum til leiks í seinni hálfleik“ Sport FH þurfti að þola annan skell í Portúgal Handbolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Fótbolti Norsku meistararnir magnaðir gegn Bayern Fótbolti Aftur ráðast HM-örlög Íslands gegn Portúgölum Fótbolti Fleiri fréttir Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Norsku meistararnir magnaðir gegn Bayern Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik „Stolt af því hvernig ég stóð mig í dag“ Aftur ráðast HM-örlög Íslands gegn Portúgölum Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum HM-draumurinn úti hjá Betu og Belgum eftir vító Hákon og félagar máttu sín lítils þegar ensku meistararnir skiptu um gír Atlético yfir í 89 mínútur og raunir United-manna aukast Glódís nær risaáfanga og þrjár koma nýjar inn Ísland - Króatía 5-0 | Íslensk einstefna á Laugardalsvelli Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjá meira