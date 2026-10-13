Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Aron Guðmundsson skrifar 13. október 2026 09:32 Glódís Perla Viggósdóttir leiðir Ísland inn á Laugardalsvöllinn í kvöld gegn Króatíu. Getty/Bradley Collyer Glódís Perla Viggósdóttir landsliðsfyrirliði segir íslenska landsliðið ekki mega fara fram úr sér nú þegar liðið er svo stutt frá því, en samt langt, að tryggja sér sæti á HM í Brasilíu. Hún hélt einnig spilunum þétt að sér aðspurð um vítaspyrnur sínar. Ísland er þremur leikjum frá HM í Brasilíu á næsta ári. Svo nálægt en samt svo langt frá þessum draumi sem leikmenn eins og Glódís Perla hafa verið að eltast við lengi. Það að vera svona nálægt þessum draumi slær stelpurnar ekki út af laginu. Fjórum mörkum yfir í undanúrslitaeinvíginu gegn Króatíu fyrir seinni leikinn í dag og sæti í úrslitaeinvíginu í augsýn en bara næsti leikur sem gildir. Klippa: Glódís hélt spilunum þétt að sér „Við tökum þett bara einn leik í einu,“ sagði Glódís Perla, landsliðsfyrirliði á blaðamannafundi í gær. „Við eigum eftir að taka mörg skref áður en við getum sagt að þetta sé innan seilingar. Eitt skref í einu, við þurfum að taka hvert skref virkilega vel til þess að þetta gangi upp. Við getum ekki farið fram úr okkur. Þrjú stór verkefni í viðbót til þess að láta þennan draum verða að veruleika,“ Varnarmenn skoruðu þrjú af fjórum mörkum Íslands í fyrri leiknum gegn Króötum. Ágætis montréttur sem hægt væri að fara inn á æfingar með til þess að stríða framherjum liðsins. „Þetta er liðsíþrótt og skiptir ekki alveg máli hver skorar. En ég get alveg ímyndað mér að framherjunum sé farið að kitla í að fara skora,“ sagði Glódís sem skoraði einmitt eitt marka Íslands í umræddum leik gegn Króötum úr vítaspyrnu en að auki lagði hún upp tvö mörk. Í viðtali við Guðmund Aðalstein hjá Fótbolti.net eftir fyrri leikinn gegn Króötum ytra sagði Glódís Perla að vítaspyrna sín hefði geta verið betri, þrátt fyrir að boltinn hafi endað í netinu sagðist hún myndu skoða það að skjóta í hitt hornið næst. Aðspurð hvort hún hafi tekið ákvörðun um það og hvort hún hafi æft vítaspyrnur milli leikja vildi Glódís lítið gefa upp, skiljanlega: „Ég get ekkert gefið það upp hér,“ sagði Glódís og hló. „Þær gætu verið að hlusta. Auðvitað er maður alltaf að hugsa og pæla í hlutunum. Við Cecilía æfum þetta svolítið saman.“ Seinni leikur Íslands og Króatíu í undanúrslitum umspils fyrir HM 2027 í Brasilíu hefst klukkan hálf sex á Laugardalsvelli í dag. Ísland 4-0 yfir í einvíginu og mjög nálægt því að tryggja sæti sitt í úrslitaeinvíginu. Leik kvöldsins verður lýst í beinni textalýsingu hér á Vísi. Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Mikil óvissa um þátttöku Alberts í mikilvægum landsleikjum Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Valgeir þurfti fjórar mínútur til að skora fyrsta mark sitt fyrir Viborg Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Áttum mun meira skilið úr þessum leik“ „Flott frammistaða miðað við aðstæður“ „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum „Líf markmannsins að vera tilbúinn alltaf“ Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjá meira