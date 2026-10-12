„Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Henry Birgir Gunnarsson skrifar 12. október 2026 15:45 Joao Pedro hefur verið frábær í upphafi leiktíðar og fagnar hér marki um helgina. vísir/getty Framlína Chelsea er ógnarsterk í vetur og miklar væntingar til strákanna í fremstu víglínu. Ekki síst eftir komu Morgan Rogers. „Fyrst og fremst eru þetta allt frábærir leikmenn. Rogers og Cole Palmer eru bestu vinir og hafa verið það síðan þeir voru krakkar. Það er tenging á milli þeirra sem er ótrúleg,“ segir Halldór Árnason, sérfræðingur Messunnar, og svo má ekki gleyma Brassanum Joao Pedro. „Hann er að springa út núna. Við sjáum hversu góður hann er. Þetta er alhliða framherji sem er að sýna núna að hann er nía sem getur skorað mörk. Það eru þvílík gæði í þessari þrenningu.“ Rogers, Palmer og Pedro er samtals búnir að skora ellefu mörk í fyrsta sex leikjum Chelsea í vetur og eru þess utan með samtals sjö stoðsendingar. Það er svo sannarlega ekki tínt upp úr fjörugrjótinu. Sjá má umræðuna um framlínu Chelsea hér að neðan. Klippa: Messan um framlínu Chelsea Fótbolti Enski boltinn Messan Chelsea FC Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Hvers vegna eru City-menn með banana í stúkunni? Fúll heim af gamla heimavellinum Liverpool - Manchester City 0-3| Hristu kærurnar af sér og unnu stórsigur Segir Barcola ekki í vandræðum Kyssti Bentancur eftir rauða spjaldið Sjáðu sigurmark Guimaraes og markaveislu Chelsea Sjáðu enn eitt markið hjá Andra Lucasi Dramatík á Portman Road Manchester United - Tottenham 1-1 | Tíu menn Tottenham björguðu stigi Henderson í stuði í stórsigri Magnað mark dugði fyrir sigri Kúvending í máli uppljóstarans sem óttast um líf sitt Áttu í sáttaviðræðum við ensku úrvalsdeildina „Hvernig dirfast þeir að skemma eitthvað sem er hluti af DNA þessa lands“ Gakpo og Isak missa af stórleiknum Setja félagið á sölu tveimur árum eftir kaup Haaland rýfur þögnina: „Verðum öll að standa saman“ Xhaka sekur um að falsa Covid-19 vottorð Haaland biðlar til stuðningsmanna að standa saman Ber enn örið: „Eitur í æðum mér“ Wirtz sé búinn að missa trúna Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Guardiola verður viðstaddur fyrsta heimaleik Manchester City eftir dóminn Sjá meira