Enski boltinn

„Ó­trú­leg tenging á milli þeirra“

Henry Birgir Gunnarsson skrifar
Joao Pedro hefur verið frábær í upphafi leiktíðar og fagnar hér marki um helgina.
Joao Pedro hefur verið frábær í upphafi leiktíðar og fagnar hér marki um helgina. vísir/getty

Framlína Chelsea er ógnarsterk í vetur og miklar væntingar til strákanna í fremstu víglínu. Ekki síst eftir komu Morgan Rogers.

„Fyrst og fremst eru þetta allt frábærir leikmenn. Rogers og Cole Palmer eru bestu vinir og hafa verið það síðan þeir voru krakkar. Það er tenging á milli þeirra sem er ótrúleg,“ segir Halldór Árnason, sérfræðingur Messunnar, og svo má ekki gleyma Brassanum Joao Pedro.

„Hann er að springa út núna. Við sjáum hversu góður hann er. Þetta er alhliða framherji sem er að sýna núna að hann er nía sem getur skorað mörk. Það eru þvílík gæði í þessari þrenningu.“

Rogers, Palmer og Pedro er samtals búnir að skora ellefu mörk í fyrsta sex leikjum Chelsea í vetur og eru þess utan með samtals sjö stoðsendingar. Það er svo sannarlega ekki tínt upp úr fjörugrjótinu.

Sjá má umræðuna um framlínu Chelsea hér að neðan.

Klippa: Messan um framlínu Chelsea
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