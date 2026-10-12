Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Sindri Sverrisson skrifar 12. október 2026 22:16 Eiður Smári Guðjohnsen sá sína menn vinna öruggan 3-0 sigur gegn Stjörnunni á laugardaginn. vísir/Guðmundur Það virðist hafa verið mikið framfaraskref fyrir KA að hafa fengið Eið Smára Guðjohnsen inn sem þjálfara í ágúst þó að liðið sé enn í bullandi fallbaráttu í Bestu deildinni. Innkoma Eiðs Smára var til umræðu í Stúkunni á Sýn Sport Ísland í gær en brot úr þættinum má sjá hér að neðan. Klippa: Stúkan - Umræða um KA og Eið Smára KA tapaði gegn KR 5-3 í fyrsta leiknum eftir komu Eiðs í ágúst og gerði svo 2-2 jafntefli á útivelli gegn Fram en hefur síðan unnið þrjá af fjórum leikjum. Liðið vann Stjörnuna 3-0 í Garðabæ um helgina og tók Sigurbjörn Hreiðarsson undir það að stígandi væri í leik KA-manna, undir handleiðslu Eiðs sem er með Hallgrím Jónasson sér til halds og trausts. „Alveg klárlega. Það eru leikmenn þarna sem að stíga upp. Hann kemur með trú þarna, leikmenn líta upp til hans, fylgja því sem hann er að segja og hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með,“ sagði Sigurbjörn. „KA-liðið er að gera þetta mjög vel en að sama skapi mættu þeir þarna liði sem er algjörlega flatt. Alveg farið. Þeir voru nokkuð heppnir með mótherja að þessu sinni,“ sagði Sigurbjörn ómyrkur í máli í garð Garðbæinga. KA og Þór berjast nú um að forðast að fylgja ÍBV niður í Lengjudeildina og eru KA-menn tveimur stigum fyrir ofan Þór og með mun betri markatölu. KA á útileik við Val næsta laugardag og tekur svo á móti ÍBV í lokaumferðinni 24. október en Þór mætir Stjörnunni á laugardaginn og sækir svo FH heim í lokaumferðinni. Besta deild karla KA Stúkan Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjáðu mörkin sem björguðu FH, felldu ÍBV og tryggðu KR tugi milljóna „Í fyrsta sinn sem við vinnum ósanngjarnt“ Uppgjörið: Fram - KR 1-2 | KR styrkti stöðu sína í öðru sæti „Við ætlum að vinna rest“ Linta eftir fallið: „Enginn bjóst við þessu“ ,,Menn þurfa að bera meiri virðingu fyrir Stjörnunni en þetta” „Orðið algjört vígi að koma hérna“ Uppgjörið: Þór - ÍBV 1-0 | Felldu Eyjamenn og halda í vonina Stjarnan - KA 0-3 | Halda sér ofan fallsvæðis Valur - FH 3-5 | Öruggir eftir skrautlegan sigur „Reynum að kveikja í hræðslu hjá þeim“ „Það er aldrei lognmolla í kringum Óskar“ Tumi Fannar mættur á Hlíðarenda Jóhann Berg leggur skóna á hilluna Tarik framlengir við Víking Kveðjubréf frá Kidda Steindórs Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á afmælisdaginn Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Selfoss missir mikið efni Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik Sjá meira