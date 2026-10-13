Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Sindri Sverrisson skrifar 13. október 2026 23:00 Elísabet Gunnarsdóttir fylgist með leiknum við Pólland í Gdansk í kvöld. Getty/Adam Nurkiewicz Belgískir fjölmiðlar segja ljóst að tíma Elísabetar Gunnarsdóttur með kvennalandslið Belgíu í fótbolta gæti verið lokið eftir tap í vítakeppni gegn Póllandi í kvöld. Lykilleikmenn sýndu henni hins vegar mikinn stuðning. Nieuwsblad segir að starf Elísabetar hangi á bláþræði og í grein De Standaard er gengið svo langt að segja að belgíska liðið hafi tapað tveimur árum undir stjórn hennar. Elísabet var óvænt ráðin í janúar 2025 þegar Ives Serneels var rekinn en hann hafði þá stýrt liðinu inn á EM í Sviss. Á því móti féll Belgía úr leik í riðlakeppninni. Liðið féll svo úr A-deild Þjóðadeildarinnar og nú er HM-draumurinn úr sögunni eftir tap í vítaspyrnukeppni í Gdansk í kvöld. Sjálf sagði Elísabet eftir leik í kvöld að það væri ekki í sínum höndum hvort hún yrði áfram þjálfari Belgíu. Samningur hennar átti að gilda fram yfir HM næsta sumar en nú er möguleikinn á HM-sæti úr sögunni. „Þetta er auðvitað ekki í mínum höndum. Ég hef klárlega trú á sjálfri mér en þetta er ekki mitt að ákveða,“ sagði Elísabet samkvæmt Sporza. Barcelona-stjarnan Ewa Pajor reyndist Belgum erfið í kvöld og skoraði í venjulegum leiktíma og framlengingu. Hún var þó sú eina í liði Póllands sem nýtti ekki sitt víti í vítaspyrnukeppninni.Getty/Mateusz Slodkowski „Held að við stöndum allar við bakið á henni“ Fyrirliðinn Tessa Wullaert, sem leikið hefur 159 landsleiki, vill að Elísabet haldi áfram og hið sama sagði annar reynslubolti, Janice Cayman. „Ég vona það svo sannarlega. Ég held að við stöndum allar við bakið á henni. Við vinnum og töpum saman. Við lítum klárlega ekki bara til einnar manneskju. Ég vona svo sannarlega að hún haldi áfram með okkur og við með henni,“ sagði Wullaert og Cayman tók í sama streng. Hin 38 ára gamla Janice Cayman sækir að Wiktoria Zieniewicz í Gdansk í kvöld. Cayman vill að Elísabet fái að halda áfram með belgíska landsliðið.Getty/Adam Nurkiewicz „Það býr svo mikið í þessum hópi. Ungu leikmennirnir eiga eftir að springa út og ég vona að það gerist undir stjórn núverandi þjálfara. Þetta starfslið hefur gert afar vel við að þroska þennan hóp,“ sagði Cayman og bætti við: „Það er synd að við skulum ekki hafa náð að uppskera.“ HM 2027 í Brasilíu Fótbolti Mest lesið Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Fótbolti Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum Fótbolti Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik Íslenski boltinn Arnór Snær: „Þvílíka veislan“ Handbolti „Mættum til leiks í seinni hálfleik“ Sport FH þurfti að þola annan skell í Portúgal Handbolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Fótbolti Norsku meistararnir magnaðir gegn Bayern Fótbolti Aftur ráðast HM-örlög Íslands gegn Portúgölum Fótbolti Fleiri fréttir Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Norsku meistararnir magnaðir gegn Bayern Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik „Stolt af því hvernig ég stóð mig í dag“ Aftur ráðast HM-örlög Íslands gegn Portúgölum Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum HM-draumurinn úti hjá Betu og Belgum eftir vító Hákon og félagar máttu sín lítils þegar ensku meistararnir skiptu um gír Atlético yfir í 89 mínútur og raunir United-manna aukast Glódís nær risaáfanga og þrjár koma nýjar inn Ísland - Króatía 5-0 | Íslensk einstefna á Laugardalsvelli Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjá meira