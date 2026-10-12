Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Sindri Sverrisson skrifar 12. október 2026 20:52 Sidiki Cherif skoraði laglegt mark í kvöld og fiskaði víti. Getty/Marc Atkins Nítján ára gamli Frakkinn Sidiki Cherif var í aðalhlutverki í frábærum 4-1 sigri Coventry gegn Newcastle í kvöld í lokaleik 6. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Cherif var í fyrsta sinn í byrjunarliði hjá Frank Lampard í kvöld, eftir komuna frá Fenerbahce í ágúst, og þakkaði fyrir sig með stórleik. Hann fiskaði víti eftir aðeins fimm mínútna leik þegar markvörðurinn Lukas Hornicek missti boltann frá sér og braut á honum. Jack Rudoni skoraði af öryggi úr vítinu og var staðan 1-0 í hálfleik. Í upphafi seinni hálfleiks skoraði Cherif svo sjálfur með mjög góðu skoti eftir langt innkast Coventry-manna. Sven Botman hleypti spennu í leikinn með frábæru skoti utan teigs á 70. mínútu og Newcastle-menn gerðu sig líklega til að jafna leikinn en Coventry náði aftur tveggja marka forskoti þegar Joelinton missti boltann á skelfilegum stað við eigin vítateig og Ellis Simms skoraði. Stephen Mfuni bætti svo við fjórða marki heimamanna með glæsiskoti eftir að Brandon Thomas-Asante hafði skömmu áður átt þrumuskot í stöng og út. Þetta var annar sigur nýliða Coventry sem nú eru með sex stig í 14. sæti, þremur stigum frá fallsæti, en Newcastle er með átta stig í 11. sæti. Enski boltinn Coventry City FC Newcastle United Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Hvers vegna eru City-menn með banana í stúkunni? Fúll heim af gamla heimavellinum Liverpool - Manchester City 0-3| Hristu kærurnar af sér og unnu stórsigur Segir Barcola ekki í vandræðum Kyssti Bentancur eftir rauða spjaldið Sjáðu sigurmark Guimaraes og markaveislu Chelsea Sjáðu enn eitt markið hjá Andra Lucasi Dramatík á Portman Road Manchester United - Tottenham 1-1 | Tíu menn Tottenham björguðu stigi Henderson í stuði í stórsigri Magnað mark dugði fyrir sigri Kúvending í máli uppljóstarans sem óttast um líf sitt Áttu í sáttaviðræðum við ensku úrvalsdeildina „Hvernig dirfast þeir að skemma eitthvað sem er hluti af DNA þessa lands“ Gakpo og Isak missa af stórleiknum Setja félagið á sölu tveimur árum eftir kaup Haaland rýfur þögnina: „Verðum öll að standa saman“ Xhaka sekur um að falsa Covid-19 vottorð Haaland biðlar til stuðningsmanna að standa saman Ber enn örið: „Eitur í æðum mér“ Wirtz sé búinn að missa trúna Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Guardiola verður viðstaddur fyrsta heimaleik Manchester City eftir dóminn Sjá meira