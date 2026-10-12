Enski boltinn

Ní­tján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stór­leik

Sindri Sverrisson skrifar
Sidiki Cherif skoraði laglegt mark í kvöld og fiskaði víti.
Sidiki Cherif skoraði laglegt mark í kvöld og fiskaði víti. Getty/Marc Atkins

Nítján ára gamli Frakkinn Sidiki Cherif var í aðalhlutverki í frábærum 4-1 sigri Coventry gegn Newcastle í kvöld í lokaleik 6. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.

Cherif var í fyrsta sinn í byrjunarliði hjá Frank Lampard í kvöld, eftir komuna frá Fenerbahce í ágúst, og þakkaði fyrir sig með stórleik.

Hann fiskaði víti eftir aðeins fimm mínútna leik þegar markvörðurinn Lukas Hornicek missti boltann frá sér og braut á honum. Jack Rudoni skoraði af öryggi úr vítinu og var staðan 1-0 í hálfleik.

Í upphafi seinni hálfleiks skoraði Cherif svo sjálfur með mjög góðu skoti eftir langt innkast Coventry-manna.

Sven Botman hleypti spennu í leikinn með frábæru skoti utan teigs á 70. mínútu og Newcastle-menn gerðu sig líklega til að jafna leikinn en Coventry náði aftur tveggja marka forskoti þegar Joelinton missti boltann á skelfilegum stað við eigin vítateig og Ellis Simms skoraði.

Stephen Mfuni bætti svo við fjórða marki heimamanna með glæsiskoti eftir að Brandon Thomas-Asante hafði skömmu áður átt þrumuskot í stöng og út.

Þetta var annar sigur nýliða Coventry sem nú eru með sex stig í 14. sæti, þremur stigum frá fallsæti, en Newcastle er með átta stig í 11. sæti.

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