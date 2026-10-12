Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Sindri Sverrisson skrifar 12. október 2026 21:34 Tiago Santos hefur nú slitið krossband í báðum hnjám á aðeins tveimur árum. Getty/Catherine Steenkeste Daginn fyrir stórleikinn við Arsenal í Meistaradeild Evrópu hefur franska knattspyrnufélagið Lille, sem Hákon Arnar Haraldsson leikur með, greint frá því að portúgalski bakvörðurinn Tiago Santos sé með slitið krossband í hné í annað sinn á ferlinum. Forráðamenn Lille eru æfir yfir niðurstöðunni í ljósi þess að leikmaðurinn sem braut á Santos þegar hann meiddist, Amir Richardson miðjumaður Le Havre, fékk ekki svo mikið sem gult spjald. Telja þeir með öllu óskiljanlegt að hann hafi ekki fengið rautt spjald, sérstaklega í ljósi þess að myndbandsdómgæsla var á leiknum sem fram fór nú á laugardaginn í frönsku 1. deildinni. تياغو سانتوس 💔💔💔💔💔 https://t.co/gWuZE8SHOc— رايسِل (@LOSC_KSA) October 10, 2026 Í yfirlýsingu forráðamanna Lille segir að félagið hafi krafist skýringa frá frönsku deildinni og franska knattspyrnusambandinu og að formaður franska sambandsins vísi málinu til aganefndar. Þá kveðst félagið vera að skoða allar lögfræðilegar hliðar málsins og hvort að félagið eigi rétt á bótum vegna málsins. Í yfirlýsingu frá Le Havre er Santos óskað góðs bata og bent á að dómari leiksins hafi ekki talið að brot Richardson verðskuldaði refsingu. Tiago Santos og Hákon Arnar Haraldsson mættir til að fagna með Ayase Ueda eftir mark gegn Real Betis í september.Getty/Pim Waslander Santos er aðeins 24 ára gamall en hefur nú slitið krossband í báðum hnjám á aðeins tveimur árum því hann sleit krossband í vinstra hné í október 2024. Lille vann leikinn 1-0 og er í 2. sæti frönsku deildarinnar en á morgun sækja Hákon og félagar Englandsmeistara Arsenal heim í Meistaradeild Evrópu. Franski boltinn Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Mikil óvissa um þátttöku Alberts í mikilvægum landsleikjum Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Valgeir þurfti fjórar mínútur til að skora fyrsta mark sitt fyrir Viborg Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Áttum mun meira skilið úr þessum leik“ „Flott frammistaða miðað við aðstæður“ „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum „Líf markmannsins að vera tilbúinn alltaf“ Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjá meira