Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Sindri Sverrisson skrifar 12. október 2026 19:45 Erling Haaland og félagar unnu 3-0 sigur á Anfield í fyrsta leik eftir að Manchester City var dæmt sekt um yfir hundrað brot á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar. Getty/Robbie Jay Barratt Flottur sigur Manchester City á Anfield í gær og önnur afrek liðsins falla nú í skuggann á umræðunni um afar umfangsmikil brot félagsins á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar. En hvaða áhrif hefur umræðan á þjálfara og leikmenn liðsins? Þetta var til umræðu í Sunnudagsmessunni á Sýn Sport í gærkvöld eftir 3-0 útisigur City í gær. Fyrsta spurning á þjálfarann Enzo Maresca fyrir og eftir leik var um fjármálabrot félagsins og á leiknum sjálfum var mikið um skilaboð frá stuðningsmönnum Liverpool sem bauluðu á City-liðið í þessum fyrsta leik eftir að félagið var dæmt sekt. „Það er auðvitað mjög einbeittur brotavilji sem liggur þarna að baki og maður skilur að það sé reiði mjög víða. En svo ertu auðvitað með leikmenn sem eru í raun saklausir af öllu svindli, bara mættir til að spila fótbolta, og þetta er auðvitað mikið högg og mikil óvissa fyrir hópinn. Þeir virðast hafa náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu. Það er spurning hvað það mun ganga lengi en það gæti hjálpað þeim tímabundið þangað til meira kemur í ljós,“ sagði Halldór Árnason í Sunnudagsmessunni en brot úr henni má sjá hér að neðan. Klippa: Sunnudagsmessan - Dómur Manchester City Maresca tók við City-liðinu af Pep Guardiola í sumar og fékk því í fangið risavaxið verkefni. „Þetta er mjög skrýtið því hann virðist ekki vita hvað var að fara að gerast. Hann var ekki atvinnulaus þjálfari sem var pikkaður upp heldur hafði fyrir því að fara úr stóru starfi hjá Chelsea til að taka við þessu City-giggi. Þetta eru mjög sérstakar aðstæður fyrir bæði hann og leikmenn,“ sagði Halldór. Leikmenn á borð við Antoine Semeny, Marc Guehi og Elliot Anderson hafa gengið til liðs við City á þessu ári. „Þetta hlýtur að vera eitthvað sem leikmenn spurðu út í og þeir hafa fengið einhverja fullvissu um að félagið yrði ekki dæmt sekt. Þetta er fyrir þá mikið áhyggjuefni,“ sagði Albert Brynjar Ingason. „Við vitum ekki hvenær niðurstaða kemur. Verður það eftir tímabilið? Við gætum verið að horfa á að City vinni í vor og það verður allt tryllt ef það gerist. Maður skilur reiðina alveg hundrað prósent. Enski boltinn er heilagur. Sagan skiptir máli,“ sagði Albert en umræðuna má sjá hér að ofan. Enski boltinn Manchester City Fjármál Manchester City til rannsóknar Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Hvers vegna eru City-menn með banana í stúkunni? Fúll heim af gamla heimavellinum Liverpool - Manchester City 0-3| Hristu kærurnar af sér og unnu stórsigur Segir Barcola ekki í vandræðum Kyssti Bentancur eftir rauða spjaldið Sjáðu sigurmark Guimaraes og markaveislu Chelsea Sjáðu enn eitt markið hjá Andra Lucasi Dramatík á Portman Road Manchester United - Tottenham 1-1 | Tíu menn Tottenham björguðu stigi Henderson í stuði í stórsigri Magnað mark dugði fyrir sigri Kúvending í máli uppljóstarans sem óttast um líf sitt Áttu í sáttaviðræðum við ensku úrvalsdeildina „Hvernig dirfast þeir að skemma eitthvað sem er hluti af DNA þessa lands“ Gakpo og Isak missa af stórleiknum Setja félagið á sölu tveimur árum eftir kaup Haaland rýfur þögnina: „Verðum öll að standa saman“ Xhaka sekur um að falsa Covid-19 vottorð Haaland biðlar til stuðningsmanna að standa saman Ber enn örið: „Eitur í æðum mér“ Wirtz sé búinn að missa trúna Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Guardiola verður viðstaddur fyrsta heimaleik Manchester City eftir dóminn Sjá meira