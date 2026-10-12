Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Aron Guðmundsson skrifar 12. október 2026 13:29 Óvíst er hversu lengi Hincapie mun vera frá Vísir/Getty Tveir leikmenn Englandsmeistara Arsenal meiddust á æfingu á Emirates-leikvanginum stuttu eftir sigur liðsins gegn Leeds United um nýliðna helgi. Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, greindi frá þessu á blaðamannafundi í dag fyrir leik liðsins gegn Lille í Meistaradeild Evrópu á morgun. Vitað var af meiðslum varnarmannsins Piero Hincapie en hann var studdur af velli á æfingunni af varamarkverðinum Ilian Meslier. Nú greindi Arteta frá því að miðjumaðurinn Martin Zubimendi hefði einnig meiðst á sömu æfingu. Hincapie hafði komið inn sem varamaður undir lok leiks en Zubimendi kom ekkert við sögu. Lið eru oftar en ekki með létta æfingu eftir leiki sína þar sem að leikmenn sem spiluðu lítið sem ekkert æfa um stuttta stund. Um gríðarlega óheppni að ræða. „Þetta er langt í frá ákjósanlegt, sagði Arteta á blaðamannafundi og sagði einu leiðina til að koma í veg fyrir að svona gerist þá að hætta að æfa. „Ef þeir æfa ekki þá meiðast þeir ekki. Afleiðing þess verður hins vegar sú að þegar þeir þurfa að spila eru þeir ekki í takti og munu ekki geta haft áhrif í sjálfum leikjunum.“ „Þetta hefur aldrei gerst áður á mínum sjö árum sem knattspyrnustjóri Arsenal.“ Ekki sé hægt að koma í veg fyrir svona aðstæður. „Ef ég væri með spádómskúlu þá gæti ég bara sagt þeim að slaka á í heita pottinum og að ég myndi sjá þá á morgun.“ Arsenal tekur á móti Lille með Hákon Arnar Haraldsson í fararbroddi í Meistaradeild Evrópu annað kvöld. Leikurinn verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport 2. Enski boltinn Arsenal FC Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Hvers vegna eru City-menn með banana í stúkunni? Fúll heim af gamla heimavellinum Liverpool - Manchester City 0-3| Hristu kærurnar af sér og unnu stórsigur Segir Barcola ekki í vandræðum Kyssti Bentancur eftir rauða spjaldið Sjáðu sigurmark Guimaraes og markaveislu Chelsea Sjáðu enn eitt markið hjá Andra Lucasi Dramatík á Portman Road Manchester United - Tottenham 1-1 | Tíu menn Tottenham björguðu stigi Henderson í stuði í stórsigri Magnað mark dugði fyrir sigri Kúvending í máli uppljóstarans sem óttast um líf sitt Áttu í sáttaviðræðum við ensku úrvalsdeildina „Hvernig dirfast þeir að skemma eitthvað sem er hluti af DNA þessa lands“ Gakpo og Isak missa af stórleiknum Setja félagið á sölu tveimur árum eftir kaup Haaland rýfur þögnina: „Verðum öll að standa saman“ Xhaka sekur um að falsa Covid-19 vottorð Haaland biðlar til stuðningsmanna að standa saman Ber enn örið: „Eitur í æðum mér“ Wirtz sé búinn að missa trúna Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Guardiola verður viðstaddur fyrsta heimaleik Manchester City eftir dóminn Sjá meira