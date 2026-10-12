Fótbolti

Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman

Sindri Sverrisson skrifar
Daníel Leó Grétarsson fagnaði sigri í kvöld í fyrsta leik eftir landsleikjatörnina. Þetta var fyrsti sigur hans í deildarleik með AGF.
Daníel Leó Grétarsson fagnaði sigri í kvöld í fyrsta leik eftir landsleikjatörnina. Þetta var fyrsti sigur hans í deildarleik með AGF. Getty/Alex Nicodim

Dönsku meistararnir í AGF frá Árósum þurftu að bíða fram í tíundu umferð þar til þeir fögnuðu loks sínum fyrsta sigri á leiktíðinni í kvöld, 3-0 gegn botnliði Sönderjyske.

Landsliðsmennirnir Daníel Leó Grétarsson og Mikael Anderson, sem vissulega fögnuðu saman tveimur sigrum með Íslandi í nýafstaðinni landsleikjatörn, fögnuðu því í fyrsta sinn saman sigri í dönsku úrvalsdeildinni í kvöld. Þeir voru báðir í byrjunarliðinu og lék Mikael allan leikinn en Daníel var skipt af velli á 77. mínútu þegar sigurinn var í höfn.

Daníel kom til AGF í byrjun september, eftir að Mikael hafði snúið aftur til félagsins í sumar, en titilvörn AGF fór skelfilega af stað og var liðið aðeins með fimm stig eftir fyrstu níu umferðirnar.

Mikael Anderson á ferðinni í 3-0 sigrinum gegn Búlgaríu á dögunum.vísir/Anton

Sigurinn gegn Sönderjyske í kvöld var því langþráður og jafnframt afar öruggur en mörkin þrjú komu á fyrstu fjörutíu mínútum leiksins. Norðmaðurinn Kristian Arnstad skoraði það fyrsta úr glæsilegri aukaspyrnu á 9. mínútu, Janni Serra bætti við öðru skömmu síðar og Frederik Tingager skoraði þriðja markið eftir hornspyrnu Arnstads.

Brynjar Ingi Bjarnason, sem kallaður var inn í íslenska landsliðshópinn fyrir lokaleikinn í landsleikjatörninni, var í byrjunarliði Sönderjyske í kvöld en lék aðeins fyrri hálfleikinn.

Íslendingarnir fögnuðu sigri í Svíþjóð

Í Svíþjóð var Daníel Tristan Guðjohnsen í byrjunarliði Malmö sem vann 1-0 gegn Kalmar á heimavelli. Daníel, sem átti risastóran þátt í að koma U21-landsliði Íslands í umspil um sæti á EM, lék fram á 78. mínútu en var skipt út af skömmu eftir mark Otto Rosengren sem reyndist eina mark leiksins.

Júlíus Magnússon og Ari Sigurpálsson voru sömuleiðis í sigurliði Elfsborg sem vann öruggan 4-0 sigur gegn Halmstad á heimavelli.

Elfsborg er nú með 40 stig í 4. sæti sænsku úrvalsdeildarinnar, eftir 23 umferðir af 30, en Malmö er í 6. sæti með 36 stig. Sirius er enn langefst með 54 stig.

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