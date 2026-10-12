Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sindri Sverrisson skrifar 12. október 2026 19:30 Daníel Leó Grétarsson fagnaði sigri í kvöld í fyrsta leik eftir landsleikjatörnina. Þetta var fyrsti sigur hans í deildarleik með AGF. Getty/Alex Nicodim Dönsku meistararnir í AGF frá Árósum þurftu að bíða fram í tíundu umferð þar til þeir fögnuðu loks sínum fyrsta sigri á leiktíðinni í kvöld, 3-0 gegn botnliði Sönderjyske. Landsliðsmennirnir Daníel Leó Grétarsson og Mikael Anderson, sem vissulega fögnuðu saman tveimur sigrum með Íslandi í nýafstaðinni landsleikjatörn, fögnuðu því í fyrsta sinn saman sigri í dönsku úrvalsdeildinni í kvöld. Þeir voru báðir í byrjunarliðinu og lék Mikael allan leikinn en Daníel var skipt af velli á 77. mínútu þegar sigurinn var í höfn. Daníel kom til AGF í byrjun september, eftir að Mikael hafði snúið aftur til félagsins í sumar, en titilvörn AGF fór skelfilega af stað og var liðið aðeins með fimm stig eftir fyrstu níu umferðirnar. Mikael Anderson á ferðinni í 3-0 sigrinum gegn Búlgaríu á dögunum.vísir/Anton Sigurinn gegn Sönderjyske í kvöld var því langþráður og jafnframt afar öruggur en mörkin þrjú komu á fyrstu fjörutíu mínútum leiksins. Norðmaðurinn Kristian Arnstad skoraði það fyrsta úr glæsilegri aukaspyrnu á 9. mínútu, Janni Serra bætti við öðru skömmu síðar og Frederik Tingager skoraði þriðja markið eftir hornspyrnu Arnstads. Brynjar Ingi Bjarnason, sem kallaður var inn í íslenska landsliðshópinn fyrir lokaleikinn í landsleikjatörninni, var í byrjunarliði Sönderjyske í kvöld en lék aðeins fyrri hálfleikinn. Íslendingarnir fögnuðu sigri í Svíþjóð Í Svíþjóð var Daníel Tristan Guðjohnsen í byrjunarliði Malmö sem vann 1-0 gegn Kalmar á heimavelli. Daníel, sem átti risastóran þátt í að koma U21-landsliði Íslands í umspil um sæti á EM, lék fram á 78. mínútu en var skipt út af skömmu eftir mark Otto Rosengren sem reyndist eina mark leiksins. Júlíus Magnússon og Ari Sigurpálsson voru sömuleiðis í sigurliði Elfsborg sem vann öruggan 4-0 sigur gegn Halmstad á heimavelli. Elfsborg er nú með 40 stig í 4. sæti sænsku úrvalsdeildarinnar, eftir 23 umferðir af 30, en Malmö er í 6. sæti með 36 stig. Sirius er enn langefst með 54 stig. Danski boltinn Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Mikil óvissa um þátttöku Alberts í mikilvægum landsleikjum Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Valgeir þurfti fjórar mínútur til að skora fyrsta mark sitt fyrir Viborg Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Áttum mun meira skilið úr þessum leik“ „Flott frammistaða miðað við aðstæður“ „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum „Líf markmannsins að vera tilbúinn alltaf“ Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjá meira