Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum Íþróttadeild Vísis skrifar 13. október 2026 19:47 Sveindís Jane Jónsdóttir og Glódís Perla Viggósdóttir stigu sigurdans í lokin. vísir/Anton Ísland tryggði sér í kvöld örugglega sæti í úrslitaeinvígi umspils um sæti á Heimsmeistaramóti kvenna í knattspyrnu sem fram fer í Brasilíu á næsta ári. Ísland vann 5-0 sigur á Króatíu á Laugardalsvelli og mætir að öllum líkindum Portúgal í einvígi um sæti á HM. Stelpurnar okkar höfðu mikla yfirburði á Laugardalsvelli í kvöld og sóttu nánast linnulaust að marki Króatíu allan leikinn. Eftir mörk frá Hlín Eiríksdóttur og Ídu Marín Hermannsdóttur í fyrri hálfleik var aldrei spurning hvoru megin sigurinn myndi enda og Katla Tryggvadóttir bætti þriðja markinu við í síðari hálfleik áður en varamaðurinn Diljá Ýr Zomers skoraði tvö mörk undir lokin. Hér fyrir neðan má sjá einkunnir stelpnanna okkar í leiknum í kvöld. Einkunnir Íslands Fanney Inga Birkisdóttir, markvörður (6) Hafði afskaplega lítið að gera í markinu. Þurfti aldrei að verja skot, var áhorfandi lengst af en greip vel inn í þau fáu skipti sem þess var krafist. Arna Eiríksdóttir, hægri bakvörður (6) Reyndi lítið á hana en stóð fyrir sínu. Var ekki mikið með í sóknarleiknum á hægri kantinum en lenti ekki í neinum vandræðum í varnarleiknum, frekar en aðrir leikmenn íslenska liðsins. Glódís Perla Viggósdóttir, miðvörður (fyrirliði) (7) Það reyndi ekki mikið á fyrirliðann okkar í miðri vörninni í 150. landsleiknum fyrir Íslands hönd. Hún var dugleg að stýra sínum leikmönnum og ógnandi í föstum leikatriðum eins og vanalega. Diljá Ýr Zomers kom inn á sem varamaður og skoraði tvö mörk.vísir/Anton Guðrún Arnardóttir, miðvörður (6) Þurftu sjaldan eða aldrei að taka á honum stóra sínum en það segir okkur einfaldlega hversu mikla yfirburði varnarmenn okkar höfðu gegn króatísku sóknarmönnunum. Hafrún Rakel Halldórsdóttir, vinstri bakvörður (7) Var örugg í sínum aðgerðum og tók í nokkur skipti þátt í sóknarleiknum. Átti frábæran klobba í seinni hálfleiknum þegar hún fór illa með einn króatíska varnarmanninn. Örugg í sínum aðgerðum í dag. Sveindís Jane Jónsdóttir, hægri vængmaður (8) Komst oft í góðar stöður hægra megin og hefði stundum mátt nýta þær betur. Lagði upp fyrir Ídu Marín og svo aftur fyrir Kötlu á afar smekklegan hátt. Góð frammistaða heilt yfir og sífelld ógn af Sveindísi á hægri kantinum. Alexandra Jóhannsdóttir, miðjumaður (6) Myndaði þríeyki á miðjunni ásamt Karólínu Leu og Kötlu. Var tengiliður við vörnina, hljóp mikið og gaf króatísku leikmönnunum ekki færi á að byggja upp eitt né neitt. Katla Tryggvadóttir skoraði frábært mark.Vísir/Anton Brink Katla Tryggvadóttir, miðjumaður (7) Hún nýtti tækifærið sem hún fékk vel. Var mikið í boltanum, barðist eins og ljón og gaf ekki tommu eftir á miðjunni. Hún skoraði sitt fyrsta landsliðsmark með góðu skoti úr teignum. Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, miðjumaður (6) Oft hefur farið meira fyrir Karólínu Leu en í kvöld. Hljóp mikið og átti gott skot í fyrri hálfleiknum sem fór rétt fram hjá markinu. Skilaði því sem ætlast var til af henni. Karólína Lea Vilhjálmsdóttir mundar skotfótinn.vísir/Anton Hlín Eiríksdóttir, vinstri vængmaður (7) Var hættuleg á vinstri kantinum og augljóslega full sjálfstrausts. Fékk gott skallafæri snemma en braut síðan ísinn fyrir Ísland með góðu marki. Ída Marín Hermannsdóttir, sóknarmaður (8) Fékk tækifærið í byrjunarliðinu og lét heldur betur til sín taka. Hún klikkaði á dauðafæri í upphafi leiks en áður en fyrri hálfleikur var á enda hafði hún bæði lagt upp mark fyrir Hlín og skorað sitt fyrsta landsliðsmark. Hún var dugleg að fá boltann í fætur og koma sér í réttar stöður. Varamenn Birta Georgsdóttir kom inn á fyrir Ídu Marín Hermannsdóttur á 64. mínútu (7). Átti þátt í marki Diljár með fínum spretti upp hægri kantinn. Kom boltanum síðan á Líf sem átti stoðsendinguna á Diljá. Emilía Kiær Ásgeirsdóttir kom inn á fyrir Kötlu Tryggvadóttur á 64. mínútu (6). Var áræðin í þau skipti sem hún fékk boltann og dugleg að setja pressu á króatísku varnarmennina. Diljá Ýr Zomers kom inn á fyrir Hlín Eiríksdóttur á 74. mínútu (8). Skoraði tvö mörk seint í leiknum og gerði það sem varamenn eiga að gera, setti mark sitt á leikinn og það af krafti. Líf Joostdóttir Van Bemmel lék sinn fyrsta A-landsleik í kvöld.vísir/Anton Emilía Óskarsdóttir kom inn á fyrir Sveindísi Jane Jónsdóttur á 80. mínútu. Spilaði ekki nóg til að fá einkunn. Líf Joostdóttir Van Bemmel kom inn fyrir Örnu Eiríksdóttur á 80. mínútu. Lagði upp mark Diljár með fínni sendingu úr teignum. Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu Mest lesið Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Fótbolti Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum Fótbolti Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik Íslenski boltinn Arnór Snær: „Þvílíka veislan“ Handbolti „Mættum til leiks í seinni hálfleik“ Sport FH þurfti að þola annan skell í Portúgal Handbolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Fótbolti Norsku meistararnir magnaðir gegn Bayern Fótbolti Aftur ráðast HM-örlög Íslands gegn Portúgölum Fótbolti Fleiri fréttir Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Norsku meistararnir magnaðir gegn Bayern Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik „Stolt af því hvernig ég stóð mig í dag“ Aftur ráðast HM-örlög Íslands gegn Portúgölum Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum HM-draumurinn úti hjá Betu og Belgum eftir vító Hákon og félagar máttu sín lítils þegar ensku meistararnir skiptu um gír Atlético yfir í 89 mínútur og raunir United-manna aukast Glódís nær risaáfanga og þrjár koma nýjar inn Ísland - Króatía 5-0 | Íslensk einstefna á Laugardalsvelli Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjá meira