Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Aron Guðmundsson skrifar 13. október 2026 07:31 Cristiano Ronaldo í leik gærkvöldsins Vísir/Getty Skotflaug sem Hútar skutu í áttina að Ríad, höfuðborg Sádi-Arabíu, varð til þess að leik hjá Cristiano Ronaldo og liðsfélögum hans í liði Al-Nassr var seinkað. Það er sádi-arabíska dagblaðið Arriyadiyah sem greinir frá þessu en meira en stundarfjórðungs seinkun varð á leik Al-Nassr við Neftchi frá Úsbekistan sökum þessa en liðin voru að mætast í annarri umferð AFC Meistaradeildarinnar. Sádi-Arabar náðu að koma í vef fyrir að skotflaugin hæfði Riyadh en Hútar eru sagðir ábyrgir fyrir árás á alþjóðaflugvöllinn í Ríad á dögunum þar sem að minnst tólf létu lífið og á fjórða hundrað særðust. Leikur Al-Nassr og Neftchi gat að lokum hafist og þar fór Al-Nassr með 3-1 sigur af hólmi. Cristiano Ronaldo skoraði eitt marka liðsins og færist nú nær 1 þúsund marka takmarki sínu á ferlinum. Hann er kominn með 981. mark. Sádi-Arabía Sádiarabíski boltinn Hernaður Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Mikil óvissa um þátttöku Alberts í mikilvægum landsleikjum Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Valgeir þurfti fjórar mínútur til að skora fyrsta mark sitt fyrir Viborg Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Áttum mun meira skilið úr þessum leik“ „Flott frammistaða miðað við aðstæður“ „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum „Líf markmannsins að vera tilbúinn alltaf“ Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjá meira