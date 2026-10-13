Norsku meistararnir magnaðir gegn Bayern Sindri Sverrisson skrifar 13. október 2026 21:14 Herman Haugen fagnar jöfnunarmarkinu gegn Bayern í kvöld. Getty/Marius Nordnes Það voru óvænt úrslit í Meistaradeild Evrópu í kvöld þegar til að mynda Noregsmeistarar Viking náðu 3-3 jafntefli við Bayern á heimavelli og Inter tapaði 4-3 á heimavelli gegn Club Brugge. Barcelona vann 4-1 gegn Galatasaray í Tyrklandi þrátt fyrir að hafa lent undir á 28. mínútu. Joao Cancelo jafnaði metin fyrir hlé og Fermín López, Anthony Gordon og Karim Adeyemi tryggðu sigurinn í seinni hálfleik. Í Noregi virtust gestirnir frá Bayern ætla að vinna endurkomusigur, eftir að hafa lent 2-0 undir, því Harry Kane skoraði tvívegis í seinni hálfleik og Luis Díaz kom Bayern í 3-2 á 71. mínútu. En þegar komið var fram á 90. mínútu náði Herman Haugen að jafna metin og heimamenn freistuðu þess raunar að skora sigurmark enda manni fleiri frá því að Michael Olise var rekinn af velli á 73. mínútu. U21-landsliðsmaðurinn Amin Cosic var í leikmannahópi Viking og fylgdist með veislunni en kom ekki inná að þessu sinni. Lautaro Martínez skoraði tvö mörk fyrir Inter en það dugði skammt gegn Club Brugge þar sem Nicolo Tresoldi skoraði þrennu og Romeo Vermant eitt, í 4-3 sigri Belganna. Leipzig vann PSV 1-0 og Villarreal hafði betur gegn Napoli, 3-1. Fyrr í dag vann Sabah sinn fyrsta sigur í keppninni, 2-0 gegn Slavia Prag, og Sporting Lissabon vann 2-0 útisigur gegn Lens. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Tengdar fréttir Atlético yfir í 89 mínútur og raunir United-manna aukast Atlético Madrid vann 2-0 sigur gegn Manchester United í Meistaradeild Evrópu í fótbolta í kvöld eftir að hafa komist yfir strax á fyrstu mínútu leiksins. Rauða spjaldið fór á loft þegar korter var til leiksloka. 13. október 2026 18:30 Hákon og félagar máttu sín lítils þegar ensku meistararnir skiptu um gír Hákon Arnar Haraldsson og félagar í Lille urðu að sætta sig við 3-0 tap gegn Englandsmeisturum Arsenal í London í kvöld, í Meistaradeild Evrópu í fótbolta. 13. október 2026 18:39 Mest lesið Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Fótbolti Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum Fótbolti Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik Íslenski boltinn Arnór Snær: „Þvílíka veislan“ Handbolti „Mættum til leiks í seinni hálfleik“ Sport FH þurfti að þola annan skell í Portúgal Handbolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Fótbolti Norsku meistararnir magnaðir gegn Bayern Fótbolti Aftur ráðast HM-örlög Íslands gegn Portúgölum Fótbolti Fleiri fréttir Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Norsku meistararnir magnaðir gegn Bayern Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik „Stolt af því hvernig ég stóð mig í dag“ Aftur ráðast HM-örlög Íslands gegn Portúgölum Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum HM-draumurinn úti hjá Betu og Belgum eftir vító Hákon og félagar máttu sín lítils þegar ensku meistararnir skiptu um gír Atlético yfir í 89 mínútur og raunir United-manna aukast Glódís nær risaáfanga og þrjár koma nýjar inn Ísland - Króatía 5-0 | Íslensk einstefna á Laugardalsvelli Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjá meira