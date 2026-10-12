Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Aron Guðmundsson skrifar 12. október 2026 17:16 Andri Lucas Guðjohnsen fagnar marki sínu með Blackburn um nýafstaðna helgi Vísir/Getty Tony Mowbray, knattspyrnustjóri Blackburn Rovers, skorar á framherja sinn, íslenska landsliðsmanninn Andra Lucas Guðjohnsen, að rjúfa 20 marka múrinn á tímabilinu. Andri hefur verið iðinn við kolann upp á síðkastið. Íslendingurinn kom Blackburn Rovers á bragðið um nýliðna helgi í 2-1 sigri gegn Cardiff City á heimavelli í ensku B-deildinni. Andri Lucas er nú búinn að skora fjögur mörk í átta leikjum fyrir Blackburn í B-deildinni og að auki skoraði hann tvö mörk og lagði upp eitt í nýafstöðnum landsleikjaglugga með íslenska landsliðinu. Tony Mowbray skoraði á Andra Guðjohnsen að skora 20 mörk á tímabilinu eftir að mark hans kom Blackburn á bragðið í verðskulduðum 2-1 sigri á Cardiff. Íslenski framherjinn Andri Guðjohnsen átti gjöfult landsleikjahlé þar sem hann skoraði í tveimur af fjórum leikjum landsliðsins, og í fyrsta byrjunarliðsleik sínum fyrir Blackburn í rúman mánuð hélt hann áfram á sömu braut þegar hann braut ísinn á 28. mínútu með snyrtilegri afgreiðslu – fimmta mark hans fyrir félagið á tímabilinu. Mowbray var himinlifandi með mark Andra og skoraði á hann að bæta við fleirum. „Hann er nokkuð fjölhæfur framherji sem er líkamlega sterkur og getur haldið boltanum, unnið skallabolta og framlengt okkar sóknir. Hann veit upp á hár hvar markið er og finnur sig vel milli línanna,“ sagði Mowbray eftir sigurinn gegn Cardiff og bætti við: „Hvert lið þarf framherja sem skilar mörkum sem færa okkur sigra. Hann verður að stefna að því að ná 20 mörkum á þessu tímabili og vonandi fleirum. Ég er ánægður með hann og himinlifandi með að hann skoraði aftur. Hann skoraði nokkur mörk snemma í landsleikjahléinu, skoraði aftur núna og skoraði líka fyrir okkur snemma á tímabilinu. Mér líkar vel við Andra, hann er virkilega góður knattspyrnumaður, dæmigerður framherji sem veit hvar markið er.“ Framherjar nærast á mörkum og vonandi heldur Andri Lucas áfram að raða þeim inn. Blackburn vermir 13. sæti ensku B-deildarinnar sem stendur og er ekki langt frá umspilssæti þegar aðeins níu umferðir eru liðnar af deildinni. Enski boltinn Fótbolti Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Hvers vegna eru City-menn með banana í stúkunni? Fúll heim af gamla heimavellinum Liverpool - Manchester City 0-3| Hristu kærurnar af sér og unnu stórsigur Segir Barcola ekki í vandræðum Kyssti Bentancur eftir rauða spjaldið Sjáðu sigurmark Guimaraes og markaveislu Chelsea Sjáðu enn eitt markið hjá Andra Lucasi Dramatík á Portman Road Manchester United - Tottenham 1-1 | Tíu menn Tottenham björguðu stigi Henderson í stuði í stórsigri Magnað mark dugði fyrir sigri Kúvending í máli uppljóstarans sem óttast um líf sitt Áttu í sáttaviðræðum við ensku úrvalsdeildina „Hvernig dirfast þeir að skemma eitthvað sem er hluti af DNA þessa lands“ Gakpo og Isak missa af stórleiknum Setja félagið á sölu tveimur árum eftir kaup Haaland rýfur þögnina: „Verðum öll að standa saman“ Xhaka sekur um að falsa Covid-19 vottorð Haaland biðlar til stuðningsmanna að standa saman Ber enn örið: „Eitur í æðum mér“ Wirtz sé búinn að missa trúna Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Guardiola verður viðstaddur fyrsta heimaleik Manchester City eftir dóminn Sjá meira