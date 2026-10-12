Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Aron Guðmundsson skrifar 12. október 2026 10:23 Ingvi tekur hér við styrknum frá þeim Kristjáni og Ásdísi. Bjarnólfur Lárusson, formaður Þróttar, var einnig á svæðinu ásamt ungum iðkendum frá Þrótti. Mynd: Þróttur/Baldur Kristjánsson Styrktarstjóður Hringfarans lagði til átta milljóna króna stofnframlag í Knattspyrnusjóð Ingva Sveinssonar sem á að styðja við barna- og unglingastarf Þróttar Reykjavíkur. Frá þessu er greint í tilkynningu á vef Þróttar en sjóðurinn er stofnaður til heiðurs Ingva Sveinssonar fyrir „ómetanlegt og óeigingjarnt starf hans í þágu félagsins.“ Það eru hjónin Kristján Gíslason og Ásdís Rósa Baldursdóttir sem að standa að baki styrktarsjóðs Hringfarans en með framlagi sínu vilja þau bæði styðja við unga iðkendur Þróttar og heiðra Ingva fyrir hans framlag í gegnum tíðina. „Ingvi hefur verið Þróttari alla sína ævi og lagt félaginu lið sem leikmaður og þjálfari. Síðustu 20 ár hefur hann verið stoð og stytta við uppbyggingu starf Þróttar og lagt ómetanlegt starf af mörkum í þágu ungs knattspyrnufólks. Hann hefur jafnframt starfað sem kennari við Langholtsskóla um árabil,“ segir meðal annars í tilkynningu Þróttar. Hlýja Ingva og góðvild í garð yngri iðkenda hafi skilið eftir sig fjölmargar góðar minningar hjá þeim sem ólust upp hjá félaginu. Íslenski boltinn Þróttur Reykjavík Fótbolti Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjáðu mörkin sem björguðu FH, felldu ÍBV og tryggðu KR tugi milljóna „Í fyrsta sinn sem við vinnum ósanngjarnt“ Uppgjörið: Fram - KR 1-2 | KR styrkti stöðu sína í öðru sæti „Við ætlum að vinna rest“ Linta eftir fallið: „Enginn bjóst við þessu“ ,,Menn þurfa að bera meiri virðingu fyrir Stjörnunni en þetta” „Orðið algjört vígi að koma hérna“ Uppgjörið: Þór - ÍBV 1-0 | Felldu Eyjamenn og halda í vonina Stjarnan - KA 0-3 | Halda sér ofan fallsvæðis Valur - FH 3-5 | Öruggir eftir skrautlegan sigur „Reynum að kveikja í hræðslu hjá þeim“ „Það er aldrei lognmolla í kringum Óskar“ Tumi Fannar mættur á Hlíðarenda Jóhann Berg leggur skóna á hilluna Tarik framlengir við Víking Kveðjubréf frá Kidda Steindórs Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á afmælisdaginn Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Selfoss missir mikið efni Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik Sjá meira