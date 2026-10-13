Íslenski boltinn

Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik

Sindri Sverrisson skrifar
Rúnar Páll Sigmundsson kannast vel við sig í Garðabænum.
Rúnar Páll Sigmundsson kannast vel við sig í Garðabænum. Vísir/Baldur

Rúnar Páll Sigmundsson hefur verið ráðinn þjálfari karlaliðs Stjörnunnar í fótbolta á nýjan leik. Hann gerði liðið að Íslandsmeistara og bikarmeistara í fyrsta sinn síðast þegar hann stýrði liðinu.

Rúnar Páll snýr aftur í Garðabæinn eftir að hafa síðast stýrt Gróttu og þar áður Fylki.

Hann var þjálfari Stjörnunnar á árunum 2014-2021 og tókst þá á fyrsta tímabilinu að gera liðið að Íslandsmeistara og það án þess að tapa einum einasta leik auk þess að leiða liðið í eftirminnilegt Evrópuævintýri sem lauk með leik við stórlið Inter á San Siro.

„Rúnar Páll á stóran þátt í nokkrum af stoltustu stundum í sögu félagsins. Nú snýr hann aftur til uppeldisfélags síns og við horfum með tilhlökkun og metnaði til næsta kafla.

Innan knattspyrnudeildarinnar er mikill metnaður fyrir því að koma Stjörnunni aftur í fremstu röð íslenskrar knattspyrnu og berjast um titla. Jafnframt viljum við endurvekja þá einstöku stemningu sem hefur áður sameinað bæinn og efla samstöðuna sem býr í samfélaginu okkar í Garðabæ.

Við vitum hvað er hægt þegar leikmenn, þjálfarar, starfsfólk og stuðningsfólk leggjast á eitt. Við höfum upplifað það saman og við ætlum okkur að skapa fleiri slíkar stundir,“ segir í tilkynningu Stjörnunnar.

Tíð þjálfaraskipti á tímabilinu

Stjörnumenn eiga eftir tvo leiki af Bestu deildinni en þeir sækja Þór heim á Akureyri á laugardaginn og mæta svo Val á heimavelli í lokaumferðinni. Þeir sitja sem stendur í 8. sæti.

Hákon Ernir Haraldsson, Brynjar Kristmundsson og Olgeir Sigurgeirsson hafa stýrt Stjörnunni tímabundið í síðustu leikjum eða frá því að Jón Þór Hauksson var rekinn 20. ágúst. Jón Þór hafði tekið við af Jökli Elísabetarsyni sem var rekinn 12. júní.

Besta deild karla Stjarnan

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