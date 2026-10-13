Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik Sindri Sverrisson skrifar 13. október 2026 21:03 Rúnar Páll Sigmundsson kannast vel við sig í Garðabænum. Vísir/Baldur Rúnar Páll Sigmundsson hefur verið ráðinn þjálfari karlaliðs Stjörnunnar í fótbolta á nýjan leik. Hann gerði liðið að Íslandsmeistara og bikarmeistara í fyrsta sinn síðast þegar hann stýrði liðinu. Rúnar Páll snýr aftur í Garðabæinn eftir að hafa síðast stýrt Gróttu og þar áður Fylki. Hann var þjálfari Stjörnunnar á árunum 2014-2021 og tókst þá á fyrsta tímabilinu að gera liðið að Íslandsmeistara og það án þess að tapa einum einasta leik auk þess að leiða liðið í eftirminnilegt Evrópuævintýri sem lauk með leik við stórlið Inter á San Siro. „Rúnar Páll á stóran þátt í nokkrum af stoltustu stundum í sögu félagsins. Nú snýr hann aftur til uppeldisfélags síns og við horfum með tilhlökkun og metnaði til næsta kafla. Innan knattspyrnudeildarinnar er mikill metnaður fyrir því að koma Stjörnunni aftur í fremstu röð íslenskrar knattspyrnu og berjast um titla. Jafnframt viljum við endurvekja þá einstöku stemningu sem hefur áður sameinað bæinn og efla samstöðuna sem býr í samfélaginu okkar í Garðabæ. Við vitum hvað er hægt þegar leikmenn, þjálfarar, starfsfólk og stuðningsfólk leggjast á eitt. Við höfum upplifað það saman og við ætlum okkur að skapa fleiri slíkar stundir,“ segir í tilkynningu Stjörnunnar. Tíð þjálfaraskipti á tímabilinu Stjörnumenn eiga eftir tvo leiki af Bestu deildinni en þeir sækja Þór heim á Akureyri á laugardaginn og mæta svo Val á heimavelli í lokaumferðinni. Þeir sitja sem stendur í 8. sæti. Hákon Ernir Haraldsson, Brynjar Kristmundsson og Olgeir Sigurgeirsson hafa stýrt Stjörnunni tímabundið í síðustu leikjum eða frá því að Jón Þór Hauksson var rekinn 20. ágúst. Jón Þór hafði tekið við af Jökli Elísabetarsyni sem var rekinn 12. júní. Besta deild karla Stjarnan Mest lesið Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Fótbolti Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum Fótbolti Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik Íslenski boltinn Arnór Snær: „Þvílíka veislan“ Handbolti „Mættum til leiks í seinni hálfleik“ Sport FH þurfti að þola annan skell í Portúgal Handbolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Fótbolti Norsku meistararnir magnaðir gegn Bayern Fótbolti Aftur ráðast HM-örlög Íslands gegn Portúgölum Fótbolti Fleiri fréttir Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjáðu mörkin sem björguðu FH, felldu ÍBV og tryggðu KR tugi milljóna „Í fyrsta sinn sem við vinnum ósanngjarnt“ Uppgjörið: Fram - KR 1-2 | KR styrkti stöðu sína í öðru sæti „Við ætlum að vinna rest“ Linta eftir fallið: „Enginn bjóst við þessu“ ,,Menn þurfa að bera meiri virðingu fyrir Stjörnunni en þetta” „Orðið algjört vígi að koma hérna“ Uppgjörið: Þór - ÍBV 1-0 | Felldu Eyjamenn og halda í vonina Stjarnan - KA 0-3 | Halda sér ofan fallsvæðis Valur - FH 3-5 | Öruggir eftir skrautlegan sigur „Reynum að kveikja í hræðslu hjá þeim“ „Það er aldrei lognmolla í kringum Óskar“ Tumi Fannar mættur á Hlíðarenda Jóhann Berg leggur skóna á hilluna Tarik framlengir við Víking Kveðjubréf frá Kidda Steindórs Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á afmælisdaginn Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Selfoss missir mikið efni Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Sjá meira