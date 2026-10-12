Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Sindri Sverrisson skrifar 12. október 2026 17:47 Sigurður Bjartur Hallsson fagnar með sínum hætti en hann hefur nú skorað í tveimur leikjum í röð. @admeridasad Sigurður Bjartur Hallsson er farinn að gera það sama fyrir Mérida á Spáni og fyrir FH í Bestu deildinni áður en hann hélt út í atvinnumennsku. Hann skoraði glæsimark um helgina. Sigurður Bjartur fór til Mérida í byrjun þessa árs eftir að hafa skorað 16 mörk í fyrra í Bestu deildinni. Hann virðist vera að finna fjölina sína og hefur nú skorað í tveimur leikjum í röð í spænsku C-deildinni. Í bæði skiptin hefur Sigurður komið inná sem varamaður og í bæði skiptin hefur Mérida endað á að fagna sigri, fyrst 2-0 gegn Cacereno og svo 2-1 á útivelli gegn Pontevedra um helgina. Í seinni leiknum skoraði Sigurður með sannkölluðum þrumufleyg eða „hægrifótar eldflaug frá Íslandi“ eins og það er orðað á samfélagsmiðlum Mérida. Markið má sjá hér að neðan. 🪄 Espectacular ‘dejada’ de Guagua que no la toca ⚽️ Balón que llega a Hallsson. Controla. Un toque. Otro toque. 🎯 Levanta la cabeza. Y… 💥 ¡Booooooom! ¡Derechazo desde Islandia! 🇮🇸 ¡Y Dj Siggi en cabina otra vez! 🎶 #PontevedraMérida https://t.co/OfS6SQ8hl3— A.D. Mérida (@Merida_AD) October 12, 2026 Sigurður Bjartur, eða „DJ Siggi“, fagnaði svo markinu eins og plötusnúður léttur í bragði. Mérida hafði tapað fjórum leikjum í röð og reyndar fengið rautt spjald í þremur þeirra en eftir tvo sigra í röð er liðið núna með níu stig í 12. sæti af 20 liðum. Spænski boltinn Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Mikil óvissa um þátttöku Alberts í mikilvægum landsleikjum Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Valgeir þurfti fjórar mínútur til að skora fyrsta mark sitt fyrir Viborg Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Áttum mun meira skilið úr þessum leik“ „Flott frammistaða miðað við aðstæður“ „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum „Líf markmannsins að vera tilbúinn alltaf“ Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjá meira