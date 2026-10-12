Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Aron Guðmundsson skrifar 12. október 2026 11:30 Guðrún í leik með íslenska landsliðinu hér heima. Vísir/ Pawel Guðrún Arnardóttir, landsliðskona í fótbolta, segir íslenska liðið ekki mega slaka á þrátt fyrir að vera með góða forystu fyrir seinni leik í undanúrslitum umspils fyrir HM næsta árs gegn Króötum. Liðin mætast öðru sinni á morgun. Stelpurnar okkar unnu sannfærandi 4-0 sigur gegn Króötum á útivelli á föstudaginn síðastliðinn og eru komnar með annan fótinn inn í úrslitaeinvígi um sæti á HM í Brasilíu á næsta ári. „Mér fannst við vera með stjórn allan leikinn en þær samt fengu þarna tvö hættuleg færi og það er eitthvað sem við þurfum að skerpa á,“ segir Guðrún í samtali við Val Pál Eiríksson en hún var í hjarta íslensku varnarinnar ásamt Glódísi Perlu Viggósdóttur. „Völlurinn var smá erfiður þannig að við vorum stundum svolítið hægar í þáttum eins og að skipta á milli kanta og fara fram á við sem ég vona að við náum að gera ennþá betur þá á góða Laugardalsvellinum okkar. Þannig að, en heilt yfir fannst mér við vera sannfærandi.“ Klippa: Heitur HM draumur ljóslifandi Þið sýnduð það í þessum leik úti að þið eruð töluvert sterkari en þetta króatíska lið, ekki satt? „Jú, ég held að við getum alveg verið hreinskilin með það að við erum sterkari en þær en það þýðir samt sem áður að við þurfum að hérna, halda okkar gæðastigi. Við vitum hvernig fótbolti er, ef maður ætlar eitthvað að slaka á eða taka einhverju sem gefnu þá getur allt farið til fjandans. Þannig að við þurfum virkilega að halda okkar gæðastigi og hækka það frá því í síðasta leik. Við erum að reyna að koma okkur á HM og þar, ef við náum því markmiði, eru náttúrulega stórir leikir þar. Við viljum vera á okkar gæðastigi, hækka það með hverjum leik og undirbúið okkur þannig á sama tíma fyrir HM.“ Þið hafið nokkrum sinnum komist nálægt því að fara á HM. Hversu heitur er þessi HM-draumur? „Hann er rosalega heitur og ég held að, þú veist, við erum allar sem vorum hérna í síðasta umspili fyrir HM. Þú veist, það sveið alveg rosalega og sveið mikið og lengi og hérna, og það kannski gefur okkur svona kannski extra eld í hjartað að hérna, að hafa þennan séns aftur og virkilega að vinna fyrir því að komast þangað.“ Ísland tekur á móti Króatíu í seinni leik liðanna í HM umspilinu á Laugardalsvelli á morgun klukkan hálf sex. Leiknum verður lýst í beinni textalýsingu hér á Vísi. Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu Fótbolti Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Mikil óvissa um þátttöku Alberts í mikilvægum landsleikjum Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Valgeir þurfti fjórar mínútur til að skora fyrsta mark sitt fyrir Viborg Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Áttum mun meira skilið úr þessum leik“ „Flott frammistaða miðað við aðstæður“ „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum „Líf markmannsins að vera tilbúinn alltaf“ Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjá meira