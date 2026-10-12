Fótbolti

Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“

Aron Guðmundsson skrifar
Guðrún í leik með íslenska landsliðinu hér heima. 
Guðrún í leik með íslenska landsliðinu hér heima.  Vísir/ Pawel

Guðrún Arnardóttir, landsliðskona í fótbolta, segir íslenska liðið ekki mega slaka á þrátt fyrir að vera með góða forystu fyrir seinni leik í undanúrslitum umspils fyrir HM næsta árs gegn Króötum. Liðin mætast öðru sinni á morgun. 

Stelpurnar okkar unnu sannfærandi 4-0 sigur gegn Króötum á útivelli á föstudaginn síðastliðinn og eru komnar með annan fótinn inn í úrslitaeinvígi um sæti á HM í Brasilíu á næsta ári. 

„Mér fannst við vera með stjórn allan leikinn en þær samt fengu þarna tvö hættuleg færi og það er eitthvað sem við þurfum að skerpa á,“ segir Guðrún í samtali við Val Pál Eiríksson en hún var í hjarta íslensku varnarinnar ásamt Glódísi Perlu Viggósdóttur. „Völlurinn var smá erfiður þannig að við vorum stundum svolítið hægar í þáttum eins og að skipta á milli kanta og fara fram á við sem ég vona að við náum að gera ennþá betur þá á góða Laugardalsvellinum okkar. Þannig að, en heilt yfir fannst mér við vera sannfærandi.“ 

Klippa: Heitur HM draumur ljóslifandi

Þið sýnduð það í þessum leik úti að þið eruð töluvert sterkari en þetta króatíska lið, ekki satt?

„Jú, ég held að við getum alveg verið hreinskilin með það að við erum sterkari en þær en það þýðir samt sem áður að við þurfum að hérna, halda okkar gæðastigi. Við vitum hvernig fótbolti er, ef maður ætlar eitthvað að slaka á eða taka einhverju sem gefnu þá getur allt farið til fjandans. Þannig að við þurfum virkilega að halda okkar gæðastigi og hækka það frá því í síðasta leik. Við erum að reyna að koma okkur á HM og þar, ef við náum því markmiði, eru náttúrulega stórir leikir þar. Við viljum vera á okkar gæðastigi, hækka það með hverjum leik og undirbúið okkur þannig á sama tíma fyrir HM.“ 

Þið hafið nokkrum sinnum komist nálægt því að fara á HM. Hversu heitur er þessi HM-draumur? 

„Hann er rosalega heitur og ég held að, þú veist, við erum allar sem vorum hérna í síðasta umspili fyrir HM. Þú veist, það sveið alveg rosalega og sveið mikið og lengi og hérna, og það kannski gefur okkur svona kannski extra eld í hjartað að hérna, að hafa þennan séns aftur og virkilega að vinna fyrir því að komast þangað.“

Ísland tekur á móti Króatíu í seinni leik liðanna í HM umspilinu á Laugardalsvelli á morgun klukkan hálf sex. Leiknum verður lýst í beinni textalýsingu hér á Vísi.

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