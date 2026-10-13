Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Sindri Sverrisson skrifar 13. október 2026 06:00 Hákon Arnar Haraldsson spilar við Arsenal í Meistaradeild Evrópu í kvöld. Getty/Robbie Jay Barratt Meistaradeild Evrópu snýr aftur í kvöld með afar áhugaverðum leikjum og má þar nefna leik Arsenal og Lille sem er með Skagamanninn Hákon Arnar Haraldsson í stóru hlutverki. Körfuboltakvöld Extra snýr líka aftur og 3. umferðin í Bónus-deild kvenna verður gerð upp í beinni útsendingu. Það er nóg um að vera á sportrásum Sýnar í dag því auk íslensks körfubolta og fótbolta í bestu deild heims þá er Lokasóknin á Sýn Sport klukkan 21:45 þar sem allt það helsta úr NFL-deildinni er til umræðu. Fjöldi leikja er í Meistaradeild Evrópu í kvöld og hægt að fylgjast með öllum leikjunum samtímis í Meistaradeildarmessunni þar sem jafnan er mikil stemning. Hún hefst klukkan 18:30 og leikirnir sjálfir hálftíma síðar en þar má nefna leik Arsenal og Lille á Sýn Sport 2, Atlético Madrid og Manchester United á Sýn Sport Viaplay, og Galatasaray og Barcelona á Sýn Sport 3. Fyrr í dag eða klukkan 16:45 mætast Lens og Sporting á Sýn Sport Viaplay og nýliðarnir í Sabah taka á móti Slavia Prag á Sýn Sport 2. Þriðju umferð Bónus-deildar kvenna lýkur með leik Ármanns og Vals á Sýn Sport Ísland klukkan 19:15 og umferðin verður svo gerð upp í Bónus Körfuboltakvöldi kvenna að leik loknum. Þá er fyrsti þáttur af Körfuboltakvöldi Extra á dagskránni í kvöld klukkan 20 á Sýn Sport Ísland 2 en þar fjalla Stefán Árni Pálsson og hans menn um Bónus-deild karla á laufléttum nótum. Upplýsingar um allar beinar útsendingar Sýnar má finna hér. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Dagskráin í dag Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Mikil óvissa um þátttöku Alberts í mikilvægum landsleikjum Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Valgeir þurfti fjórar mínútur til að skora fyrsta mark sitt fyrir Viborg Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Áttum mun meira skilið úr þessum leik“ „Flott frammistaða miðað við aðstæður“ „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum „Líf markmannsins að vera tilbúinn alltaf“ Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjá meira