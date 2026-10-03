„Þetta var drulluskemmtilegt. Gaman að spila á Laugardalsvelli með svona mikið af fólki og strákarnir í gírnum. Þetta var geggjað,“ sagði Orri Steinn Óskarsson eftir frábæra frammistöðu í 3-0 sigrinum gegn Búlgaríu í Þjóðadeildinni í dag.
Orri skoraði tvennu í leiknum og átti stoðsendinguna á Mikael Egil Ellertsson. Hann fékk líka tækifæri til að innsigla þrennuna þegar Ísland fékk vítaspyrnu en lét það ekki sitja í sér að sú spyrna skyldi varin.
„Það gerir það ekki. Það gerði það í fimm mínútur. Ég lærði bara mikilvæga reglu. Maður tekur ekki víti af Gylfa Sig. Ég tek það með mér inn í næstu verkefni. Nei, nei. Þetta er bara partur af þessu. Ég læri af þessu og sem betur fer náði ég að svara þessu vel með stoðsendingu eftir á,“ sagði Orri sem gat að sjálfsögðu ekki annað en verið hæstánægður.
„Að ná 3-0 sigri, aftur með hreinu laki, með sannfærandi frammistöðu, heillaði mig mest í dag og lætur mér líða vel.“
Orri hefur nú spilað þrjá leiki á skömmum tíma og framundan er toppslagur við Eistland í Tallinn á þriðjudagskvöld. Er fyrirliðinn klár í þann leik?
„Þú þarft ekki einu sinni að spyrja að því.“
Orri Steinn Óskarsson var í ham í 3-0 sigri Íslands gegn Búlgaríu í Þjóðadeildinni í fótbolta á Laugardalsvelli í dag. Mörkin úr leiknum má sjá á Vísi.
Ísland er komið með sjö stig í C-deild Þjóðadeildarinnar eftir 3-0 sigur á Búlgaríu á Laugardalsvelli. Mörkin þrjú sýndu þau einstaklingsgæði sem íslenska liðið býr yfir en frammistaðan í heild var ekki upp á marga fiska gegn annars slökum mótherja.