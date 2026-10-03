„Erum að spila á móti ofboðslega slöku liði“ Sindri Sverrisson skrifar 3. október 2026 17:06 Bjarni Guðjónsson og Kári Árnason þekkja það vel að spila á Laugardalsvelli. Sýn Sport „Tja, það er fjölbreytni í leiknum…“ sagði Bjarni Guðjónsson á Sýn Sport í hálfleik, ekkert sérstaklega hrifinn af frammistöðu manna í fyrri hálfleik í leik Íslands við Búlgaríu í Þjóðadeildinni í fótbolta á Laugardalsvelli. Íslendingar fóru inn til búningsklefa með 1-0 forskot eftir frábært mark sem Orri Steinn Óskarsson skoraði eftir undirbúning Hákonar Arnars Haraldssonar og Ísaks Bergmanns Jóhannessonar. „Við erum búnir að eiga ágætis sóknir en þetta er ekki búið að vera glæsilegt. Þeir [Búlgarar] hafa fengið tvö fín færi til að gera eitthvað en við erum að spila á móti alveg ofboðslega slöku liði. Bara ótrúlega slöku liði. Það sem gerir þá enn slakari og er þeirra versti óvinur er að þeir halda að þeir séu góðir. Ég held að það þvælist mikið fyrir þeim,“ sagði Bjarni í hálfleiksumræðum á Sýn Sport. Kári Árnason var ágætlega sáttur við íslensku leikmennina: „Þeir hafa gert það sem við báðum um fyrir leik. Taka þá skyndisóknarmöguleika sem við fáum og átt 2-3 góðar þannig sóknir. Svo hefur okkur einu sinni tekist að finna Hákon í þessu svæði sem ég talaði um fyrir leik, svæðið milli varnar og miðju, og þannig kom markið.“ Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Tengdar fréttir Ísland - Búlgaría | Tengir landsliðið saman tvo sigra? Hér fer fram textalýsing frá leik Íslands og Búlgaríu í þriðju umferð í riðlakeppni Þjóðadeildar karla í fótbolta. Flautað verður til leiks á Laugardalsvelli klukkan 16:00. Leikurinn er sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport. 3. október 2026 14:32 Mest lesið Blaðamannafundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir Fótbolti Ísland - Búlgaría | Tengir landsliðið saman tvo sigra? Fótbolti Sjáðu þegar upp úr sauð á fundi Heimis Fótbolti „Ég get alveg sagt þér að hann er ekki sáttur“ Fótbolti Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Enski boltinn Króatía - England | Er enska liðið búið að finna taktinn? Fótbolti „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Íslenski boltinn Étur hatt sinn vegna ummæla um Gylfa Fótbolti Sex breytingar: Aron Einar byrjar og Gylfi á bekkinn Fótbolti Brynjar sé Lamine Yamal handboltans: „Hef aldrei séð annað eins“ Handbolti Fleiri fréttir Sjáðu mörk Orra gegn Búlgaríu „Erum að spila á móti ofboðslega slöku liði“ „Ég get alveg sagt þér að hann er ekki sáttur“ Króatía - England | Er enska liðið búið að finna taktinn? Sex breytingar: Aron Einar byrjar og Gylfi á bekkinn Ísland - Búlgaría | Tengir landsliðið saman tvo sigra? Lagði upp í öruggum sigri Sjáðu þegar upp úr sauð á fundi Heimis Klopp býður við rasískum ásökunum Er katastrófa að vinna ekki í dag? Blaðamannafundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir Étur hatt sinn vegna ummæla um Gylfa Sjáðu mörkin sem felldu Víking og Val Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn ,,Mikið í gangi í hausnum núna” „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Mætti Ítölum tuttugu árum eftir að hafa skallað Materazzi Afmælisbarnið dregur sig úr landsliðinu Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Frakkland - Ítalía | Halda Frakkar sigurgöngunni áfram? Uppljóstrarinn í máli City sviptur vernd: „Staða hans er grafalvarleg“ Sjáðu hvernig Portúgalar fóru með Dani eftir brotthvarf Ronaldo „Menn mega ekki vera of miklir töffarar“ Þurfum að vera óþolandi eins og Aron og Gylfi Sjáðu fund Arnars og Ísaks fyrir slaginn við Búlgaríu City-menn búnir að áfrýja Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Daníel Tristan kallaður inn í A-landsliðið Sjá meira