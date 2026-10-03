Eistar bjuggu til toppslag við Íslendinga Sindri Sverrisson skrifar 3. október 2026 17:55 Ísland og Eistland gerðu 1-1 jafntefli á Laugardalsvelli fyrir viku en mætast í Eistlandi á þriðjudaginn. vísir/Anton Eistar virðast ætla að veita Íslendingum mesta baráttu um toppsætið í 4. riðli C-deildar Þjóðadeildarinnar í fótbolta en þeir unnu 1-0 heimasigur gegn Lúxemborg í dag. Á sama tíma og Ísland rúllaði yfir Búlgaríu á Laugardalsvelli náði Eistland að vinna Lúxemborg 1-0 með marki frá Rasmus Peetson strax á fimmtu mínútu. Eistland er því enn án taps því áður hafði liðið sótt stig til Íslands fyrir viku, með 1-1 jafntefli, og stig til Búlgaríu síðasta þriðjudag með markalausu jafntefli. Eistland og Ísland mætast í Tallinn á þriðjudagskvöld, í beinni útsendingu á Sýn Sport. Ísland er á toppi riðilsins með sjö stig, Eistland er með fimm, Lúxemborg þrjú en Búlgaría aðeins eitt stig. Toppsæti riðilsins er afar dýrmætt en sigurliðið kemst beint upp í B-deild Þjóðadeildarinnar, fær sæti í þriðja styrkleikaflokki (í stað fjórða) í undankeppni EM og gæti komist í EM-umspilið takist liðinu ekki að komast á EM í gegnum undankeppnina. Þjóðadeild karla í fótbolta Landslið karla í fótbolta Mest lesið Blaðamannafundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir Fótbolti Ísland - Búlgaría | Tengir landsliðið saman tvo sigra? Fótbolti Sjáðu þegar upp úr sauð á fundi Heimis Fótbolti „Ég get alveg sagt þér að hann er ekki sáttur“ Fótbolti Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Enski boltinn Króatía - England | Er enska liðið búið að finna taktinn? Fótbolti „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Íslenski boltinn Étur hatt sinn vegna ummæla um Gylfa Fótbolti Sex breytingar: Aron Einar byrjar og Gylfi á bekkinn Fótbolti Brynjar sé Lamine Yamal handboltans: „Hef aldrei séð annað eins“ Handbolti Fleiri fréttir Sjáðu mörk Orra gegn Búlgaríu „Erum að spila á móti ofboðslega slöku liði“ „Ég get alveg sagt þér að hann er ekki sáttur“ Króatía - England | Er enska liðið búið að finna taktinn? Sex breytingar: Aron Einar byrjar og Gylfi á bekkinn Ísland - Búlgaría | Tengir landsliðið saman tvo sigra? Lagði upp í öruggum sigri Sjáðu þegar upp úr sauð á fundi Heimis Klopp býður við rasískum ásökunum Er katastrófa að vinna ekki í dag? Blaðamannafundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir Étur hatt sinn vegna ummæla um Gylfa Sjáðu mörkin sem felldu Víking og Val Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn ,,Mikið í gangi í hausnum núna” „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Mætti Ítölum tuttugu árum eftir að hafa skallað Materazzi Afmælisbarnið dregur sig úr landsliðinu Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Frakkland - Ítalía | Halda Frakkar sigurgöngunni áfram? Uppljóstrarinn í máli City sviptur vernd: „Staða hans er grafalvarleg“ Sjáðu hvernig Portúgalar fóru með Dani eftir brotthvarf Ronaldo „Menn mega ekki vera of miklir töffarar“ Þurfum að vera óþolandi eins og Aron og Gylfi Sjáðu fund Arnars og Ísaks fyrir slaginn við Búlgaríu City-menn búnir að áfrýja Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Daníel Tristan kallaður inn í A-landsliðið Sjá meira