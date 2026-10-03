Sjáðu mörk Orra og Mikaels gegn Búlgaríu Sindri Sverrisson skrifar 3. október 2026 17:33 Orri Steinn Óskarsson var í stuði gegn Búlgaríu í dag. vísir/Anton Orri Steinn Óskarsson var í ham í 3-0 sigri Íslands gegn Búlgaríu í Þjóðadeildinni í fótbolta á Laugardalsvelli í dag. Mörkin úr leiknum má sjá á Vísi. Orri kom Íslandi yfir í fyrri hálfleik þegar hann kláraði færið sitt afar vel eftir frábæran undirbúning æskuvinanna Hákons Arnars Haraldssonar og Ísaks Bergmanns Jóhannessonar. Í seinni hálfleiknum, á 59. mínútu, bætti Orri við sínu öðru marki og kom Íslandi í 2-0 með skoti af stuttu færi eftir sendingu Mikael Anderson af hægri kantinum. Orri fékk tækifæri til þess að innsigla þrennu sína þegar Ísland fékk vítaspyrnu en spyrna hans var varin. Ísland vann engu að síður 3-0 því Orri átti svo stoðsendingu á Mikael Egil Ellertsson sem innsiglaði sigurinn. Þjóðadeild karla í fótbolta Landslið karla í fótbolta Tengdar fréttir Ísland - Búlgaría | Tengir landsliðið saman tvo sigra? Hér fer fram textalýsing frá leik Íslands og Búlgaríu í þriðju umferð í riðlakeppni Þjóðadeildar karla í fótbolta. Flautað verður til leiks á Laugardalsvelli klukkan 16:00. Leikurinn er sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport. 3. október 2026 14:32 „Erum að spila á móti ofboðslega slöku liði“ „Tja, það er fjölbreytni í leiknum…“ sagði Bjarni Guðjónsson á Sýn Sport í hálfleik, ekkert sérstaklega hrifinn af frammistöðu manna í fyrri hálfleik í leik Íslands við Búlgaríu í Þjóðadeildinni í fótbolta á Laugardalsvelli. 3. október 2026 17:06 Mest lesið Blaðamannafundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir Fótbolti Ísland - Búlgaría | Tengir landsliðið saman tvo sigra? Fótbolti Sjáðu þegar upp úr sauð á fundi Heimis Fótbolti „Ég get alveg sagt þér að hann er ekki sáttur“ Fótbolti Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Enski boltinn Króatía - England | Er enska liðið búið að finna taktinn? Fótbolti „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Íslenski boltinn Étur hatt sinn vegna ummæla um Gylfa Fótbolti Sex breytingar: Aron Einar byrjar og Gylfi á bekkinn Fótbolti Brynjar sé Lamine Yamal handboltans: „Hef aldrei séð annað eins“ Handbolti Fleiri fréttir Sjáðu mörk Orra gegn Búlgaríu „Erum að spila á móti ofboðslega slöku liði“ „Ég get alveg sagt þér að hann er ekki sáttur“ Króatía - England | Er enska liðið búið að finna taktinn? Sex breytingar: Aron Einar byrjar og Gylfi á bekkinn Ísland - Búlgaría | Tengir landsliðið saman tvo sigra? Lagði upp í öruggum sigri Sjáðu þegar upp úr sauð á fundi Heimis Klopp býður við rasískum ásökunum Er katastrófa að vinna ekki í dag? Blaðamannafundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir Étur hatt sinn vegna ummæla um Gylfa Sjáðu mörkin sem felldu Víking og Val Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn ,,Mikið í gangi í hausnum núna” „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Mætti Ítölum tuttugu árum eftir að hafa skallað Materazzi Afmælisbarnið dregur sig úr landsliðinu Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Frakkland - Ítalía | Halda Frakkar sigurgöngunni áfram? Uppljóstrarinn í máli City sviptur vernd: „Staða hans er grafalvarleg“ Sjáðu hvernig Portúgalar fóru með Dani eftir brotthvarf Ronaldo „Menn mega ekki vera of miklir töffarar“ Þurfum að vera óþolandi eins og Aron og Gylfi Sjáðu fund Arnars og Ísaks fyrir slaginn við Búlgaríu City-menn búnir að áfrýja Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Daníel Tristan kallaður inn í A-landsliðið Sjá meira