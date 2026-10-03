Fótbolti

Sjáðu mörk Orra og Mikaels gegn Búlgaríu

Sindri Sverrisson skrifar
Orri Steinn Óskarsson var í stuði gegn Búlgaríu í dag.
Orri Steinn Óskarsson var í stuði gegn Búlgaríu í dag. vísir/Anton

Orri Steinn Óskarsson var í ham í 3-0 sigri Íslands gegn Búlgaríu í Þjóðadeildinni í fótbolta á Laugardalsvelli í dag. Mörkin úr leiknum má sjá á Vísi.

Orri kom Íslandi yfir í fyrri hálfleik þegar hann kláraði færið sitt afar vel eftir frábæran undirbúning æskuvinanna Hákons Arnars Haraldssonar og Ísaks Bergmanns Jóhannessonar.

Í seinni hálfleiknum, á 59. mínútu, bætti Orri við sínu öðru marki og kom Íslandi í 2-0 með skoti af stuttu færi eftir sendingu Mikael Anderson af hægri kantinum.

Orri fékk tækifæri til þess að innsigla þrennu sína þegar Ísland fékk vítaspyrnu en spyrna hans var varin. 

Ísland vann engu að síður 3-0 því Orri átti svo stoðsendingu á Mikael Egil Ellertsson sem innsiglaði sigurinn.

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