Vatnsstrókur sem myndaðist í hvassviðrinu í Miðfirði í dag vakti athygli íbúa. Einn þeirra fangaði fyrirbærið á filmu.
Veðurfyrirbæri þetta myndast víða í fjörðum landsins í miklu hvassviðri eins og var í dag. Að sögn Þorsteins V. Jónssonar veðurfræðings er um vatnsstrók að ræða. Þeir myndast við vindsveipi yfir yfirborði vatns.
Flestir vindsveipir myndast þar sem vindhraði eða vindátt taka snöggum breytingum. Á það bæði við á örsmáum mælikvarða, t.d. við húshorn, jafnt sem í stórum veðurkerfum, jafnt lóðrétt og lárétt. Þeir staðir sem valda rofi í straumi, t.d. skarpar brúnir í landslagi, eru sérlega líklegir myndunarstaðir. Sömuleiðis svæði þar sem mjög stutt er á milli vinda af gagnstæðum áttum.
Flötur þar sem ólíkir vindstraumar mætast er kallaður iðulak (e. vortex sheet). Vindurinn blæs ekki í gegnum flötinn heldur aflagar hann og myndar í honum brot og sveipi, sem myndast helst þar sem iðulakið rofnar. Sveipir sem innihalda vatnsdropa af mismunandi stærð eru gjarnan alveg hvítir eða gráir. Vindsveipir þeir sem oft má sjá í hvassviðrum, til dæmis þessi, eru hvítir af sælöðri.