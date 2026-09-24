Sex skriðuviðvaranir í gildi

Skriðuviðvaranir hafa nú verið gefnar út fyrir sex svæði vegna úrkomu. Þær ná til norðanverðra Vestfjarða, Stranda og vestanverðs Húnaflóa, sunnanverðra Austfjarða, Suðausturlands, Suðurlands og innsveita Suðurlands og miðhálendisins.
Að því er kemur fram á upplýsingasíðu Veðurstofunnar gilda viðvaranirnar ýmist fram á föstudag eða laugardag eftir svæðum.
Talsvert hefur rignt víða á landinu og spár gera ráð fyrir mikilli úrkomu allt fram á sunnudag. Úrkoman breytist í snjókomu til fjalla en óvissa er um úrkomuform neðar í hlíðum og þar með hvar snjólínan muni liggja.
Búast megi við vatnavöxtum í ám og lækjum. Yfirborðshreyfingar, svo sem grjóthrun, farvegabundnar aurskriður og jarðvegsskriður geti átt sér stað skyndilega.
Veðurstofan biðlar til fólks að forðast að staldra við undir bröttum hlíðum og sýna sérstaka aðgát á vegum.