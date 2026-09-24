Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, segir orð Ingu Sæland, starfandi forsætisráðherra, sem sagði henni að „stíga í eigin skítapott“, lýsa skeytingarleysi ríkisstjórnarinnar. Viðbrögðin komu henni ekki á óvart.
Í óundirbúnum fyrirspurnum á Alþingi fyrr í dag bar Guðrún undir Ingu nýjustu fregnir af máli Guðmundar Inga Kristinssonar. Guðmundur lét af embætti sem ráðherra í byrjun árs og sagði síðan úr Flokki fólksins. Í dag opinberaði hann samskipti sín við Guðbjörgu Ingu Magnúsdóttur, þáverandi aðstoðarmann sinn og eiginkonu Ragnars Þórs Ingólfssonar, eftirmanns hans í ráðherraembætti, frá því í janúar.
Í skilaboðunum sagði Guðbjörg að hann hefði tvo kosti, uppsögn eða stríð.
Ég held að þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra aðeins upp í honum í stað þess að koma hér fram með dylgjur og ósannindi,“ sagði Inga meðal annars við formann Sjálfstæðisflokksins í svari sínu.
Hún er alla jafna barna- og menntamálaráðherra en starfandi forsætisráðherra á meðan Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríksiráðherra voru erlendis á ráðstefnu.
Guðrún hefur nú tjáð sig með færslu á Facebook í kjölfar uppákomunnar.
„Það er fátt farið að koma mér á óvart þegar kemur að Flokki fólksins og framganga Ingu Sæland í þingsal í dag var engin undantekning,“ skrifaði hún.
„Inga Sæland gat ekki svarað á Alþingi í dag hvernig þessi ákvörðun var tekin, hvaða aðkomu hún sjálf hafði að henni og hver fól aðstoðarmanni Guðmundar Inga, eiginkonu félags- og húsnæðismálaráðherra, að koma þessum afarkostum á framfæri við hann.“
Í stað þess hafi Inga látið áðurnefnd orð um „skítapott“ falla. Að mati Guðrúnar lýsi það því skeytingarleysi sem hafi einkennt vinnubrögð formanna ríkisstjórnarflokkanna við þeim málum sem hafa komið upp.
„Orðaskipti á Alþingi mega vera hvöss. Ég tek því. En ráðherrar í ríkisstjórn Íslands verða samt að svara fyrir ákvarðanir sínar. Þeir verða að segja sannleikann.“