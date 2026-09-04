Finnbjörn býður sig ekki aftur fram til forseta ASÍ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 4. september 2026 14:27 Finnbjörn Hermannsson ætlar að segja skilið við forsetaembættið. Vísir/Arnar Finnbjörn A. Hermansson ætlar ekki að bjóða sig aftur fram sem forseta Alþýðusambands Íslands. Nú taki ný verkefni við eftir áratuga kjarabaráttu. „Ég er kominn á eftirlaunaaldur og þá finnst mér eðlilegt að ég stigi til hliðar og einhver yngri einstaklingur taki við,“ segir Finnbjörn í samtali við fréttastofu en Rúv greindi fyrst frá. „Ég finn mér eitthvað annað að gera.“ Hann lætur af störfum á næsta þingi Alþýðusambandsins sem fer fram um miðjan næsta mánuð. Finnbjörn tók við embætti forseta ASÍ árið 2023 en þar áður var hann formaður Samiðnar og Byggiðnar. Hann tók við af Kristjáni Þórði Snæbjarnarsyni. Aðspurður vildi Finnbjörn ekki spá um hver yrði mögulega arftaki hans. „Það þarf að vanda til verka, við þurfum að umgangast allt og alla með virðingu og þá vegnar okkur ágætlega,“ segir hann aðspurður hvaða skilaboðum hann myndi vilja koma áleiðis til arftakans. Störf forsetans séu eilífðarverkefni. Kjaramál ASÍ Mest lesið Myndband af banaslysinu í töluverðri dreifingu Innlent Kviðdómandi neitar að fylgja reglum um sönnunarbyrði Erlent Vilja að heimskortið sýni Afríku í réttum hlutföllum Erlent Eyvindur P. Eiríksson látinn Innlent Verjendur fordæma boðaðar breytingar: „Stefnum í eitthvað fasista-, kommúnistalögregluríki“ Innlent Segir borgina vinda ofan af „langvarandi rugli og vitleysu“ Innlent Skrifað undir viljayfirlýsingu vegna jarðganga til Eyja Innlent Hugsi yfir framlagi Kristrúnar Innlent Ákærður fyrir að brjóta á börnum Erlent Fegursta flugvél Íslands rifin Innlent Fleiri fréttir Finnbjörn býður sig ekki aftur fram til forseta ASÍ Telja þjóðaratkvæðagreiðsluna hafa styrkt Samfylkinguna Hugsi yfir framlagi Kristrúnar Fella niður gatnagerðargjald vegna bílakjallara Næstum allar ábendingarnar um Áfram Ísland Segir borgina vinda ofan af „langvarandi rugli og vitleysu“ Myndband af banaslysinu í töluverðri dreifingu Verjendur fordæma boðaðar breytingar: „Stefnum í eitthvað fasista-, kommúnistalögregluríki“ Myndbönd af banaslysinu í dreifingu og kvartanir vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar Langreyðarkvótinn mun tæplega nást Fylgdarakstur um Hvalfjarðargöng að næturlagi í næstu viku Eyvindur P. Eiríksson látinn Lægðardrag teygir sig yfir landið Myndir: Opnunarhóf nýs Kvennaathvarfs Tekinn á 190 þar sem má aka á 90 kílómetra hraða Einn enn með stöðu sakbornings vegna E. coli sýkingar á Mánagarði Skrifað undir viljayfirlýsingu vegna jarðganga til Eyja Túlkunaratriði hvað eigi að gera við umsóknina Ruddist inn í íbúð og reyndi að komast inn á upptekið baðherbergið Fegursta flugvél Íslands rifin „Ekkert af þessu er beinlínis að hjálpa okkur“ „Þetta er auðvitað ekki mjög pólitískt sexí“ Slaka á kröfum um íbúðastærðir og verslunarrými á jarðhæð Með umtöluð símtöl og skilaboð á sínu borði Kalla eftir ákvörðun um milljarðaáform í Skálafelli Búið að opna fyrir umferð að nýju eftir bilunina Tímamót hjá Kvennaathvarfinu Annar vinningur hættir að safnast upp í Vikinglottó Sérstakt viðbragð á Ljósanótt vegna unglingadrykkju Hámark bílastæða við nýbyggingar falli niður Sjá meira