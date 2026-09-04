Innlent

Finn­björn býður sig ekki aftur fram til for­seta ASÍ

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Finnbjörn Hermannsson ætlar að segja skilið við forsetaembættið.
Finnbjörn Hermannsson ætlar að segja skilið við forsetaembættið. Vísir/Arnar

Finnbjörn A. Hermansson ætlar ekki að bjóða sig aftur fram sem forseta Alþýðusambands Íslands. Nú taki ný verkefni við eftir áratuga kjarabaráttu.

„Ég er kominn á eftirlaunaaldur og þá finnst mér eðlilegt að ég stigi til hliðar og einhver yngri einstaklingur taki við,“ segir Finnbjörn í samtali við fréttastofu en Rúv greindi fyrst frá.

„Ég finn mér eitthvað annað að gera.“

Hann lætur af störfum á næsta þingi Alþýðusambandsins sem fer fram um miðjan næsta mánuð.

Finnbjörn tók við embætti forseta ASÍ árið 2023 en þar áður var hann formaður Samiðnar og Byggiðnar. Hann tók við af Kristjáni Þórði Snæbjarnarsyni. Aðspurður vildi Finnbjörn ekki spá um hver yrði mögulega arftaki hans.

„Það þarf að vanda til verka, við þurfum að umgangast allt og alla með virðingu og þá vegnar okkur ágætlega,“ segir hann aðspurður hvaða skilaboðum hann myndi vilja koma áleiðis til arftakans.

Störf forsetans séu eilífðarverkefni.

Kjaramál ASÍ

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