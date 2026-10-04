Athafnamaður sagður handtekinn í Leifsstöð Agnar Már Másson skrifar 4. október 2026 23:03 Lögregla fylgir sakborningi fyrir dómara í Héraðsdómi Reykjavíkur að kvöldi 22. september eftir að fjöldi manns hafði verið handtekinn um morguninn í tengslum við rannsókn á stórfelldu fíkniefnalagabroti, dreifingu og sölu og peningaþvætti. Vísir/Viktor Freyr Lögreglan er sögð hafa handtekið athafnamann við komu til landsins í Leifsstöð í kvöld í tengslum við stórt peningaþvættis- og fíkniefnamál sem er til rannsóknar. Ríkisútvarpið greinir frá því að maðurinn sé grunaður um tengsl við stórt peningaþvættis- og fíkniefnamál sem fjallað hefur verið um en þar voru sautján manns í upphafi handteknir í aðgerðum lögreglu hinn 22. september, þar á meðal framkvæmdastjóri hjá BL. Öllum þeim sautján sem voru handteknir í upphafi hefur nú verið sleppt, að því er lögreglan sagði við Vísi á föstudag. Lögregla hefur ekki veitt svör vegna handtökunnar í Leifsstöð sem Rúv greinir frá en miðillinn segir manninn hafa verið handtekinn er hann kom með flugi frá Lissabon í Portúgal í kvöld. Í upphafi hafi átt að handtaka manninn hinn 22. september en þá hafi komið í ljós að hann væri í Portúgal. Vél frá Lissabon lenti á Keflavíkurflugvelli klukkan 20.10 í kvöld, að því er fram kemur á vef Isavia. Veistu meira um málið? Sástu handtökuna? Sendu okkur ábendingu á ritstjorn@visir.is eða með fréttaskoti hér. Greint var frá því á mbl.is á fimmtudag að einn hinna grunuðu, sem væri eigandi samlokustaðar, væri staddur erlendis og að lögregla hefði hvatt hann til að koma til Íslands vegna rannsóknarinnar. Lögreglan hefur gert húsleit á nokkrum stöðum í tengslum við málið og segist hafa lagt hald á peninga, fíkniefni og fleiri muni. Isavia Fíkniefnabrot Efnahagsbrot Reykjavík Mest lesið Tveir létust í fjögurra bíla árekstri á Austurlandi Innlent Meirihlutinn sprakk eftir fjóra mánuði Innlent Gerðu árás skömmu eftir að Þýskalandskanslari mætti Erlent Höfuðborgarsvæðið skalf Innlent „Auðvitað alltaf erfitt að koma að svona vettvangi“ Innlent „Veit ekki hvort maður á að hlæja eða gráta eða brosa“ Innlent Fólk láti reyna á húsráð áður en það leiti á yfirfulla Læknavakt Innlent Mennirnir sem létust voru feðgar Erlent Fundið brak úr flugvélinni sem týndist á leið frá Bermúda Erlent Katla skelfur Innlent Fleiri fréttir Athafnamaður sagður handtekinn í Leifsstöð Skólabörn sáu nakinn hótelgest úr skólastofunni Meirihlutinn sprakk eftir fjóra mánuði Ekki eina leiðin til að uppfylla skuldbindingar Íslands „Veit ekki hvort maður á að hlæja eða gráta eða brosa“ Fólk láti reyna á húsráð áður en það leiti á yfirfulla Læknavakt Sveitarstjórnin flytur sig um set vegna myglu Röð skjálfta ekki áhyggjuefni út af fyrir sig Gera þurfi breytingar á þingsköpum til að efla virðingu og traust Arnarnesvegur opnar loks á morgun „Þeir eru að borða gras úr garðinum og snigla“ Skjálfti upp á 3,4 „Auðvitað alltaf erfitt að koma að svona vettvangi“ Banaslys á Austurlandi og barátta upp á líf og dauða Hafði lítil afskipti af veisluhöldum Vítisenglanna Sprengisandur: Pólitíkin, fíknimeðferð og neistinn kveiktur Tveir létust í fjögurra bíla árekstri á Austurlandi Ók bílnum yfir kant og upp á gras en hafnaði að lokum á ljósastaur Höfuðborgarsvæðið skalf Viðbúnaður á slóðum Vítisengla Katla skelfur Salma nýr formaður ungra Miðflokksmanna „Okkur finnst við vera undanskilin“ Viðvörunarmerki fyrir íslenskt samfélag Taka sig upp á ógnarhraða og smella beltinu af Átta í bílunum fjórum: Sumir alvarlega slasaðir Smella af sér bílbeltunum á ógnarhraða og breytingar í Kerlingarfjöllum Gul viðvörun eftir stóra skriðu Illa brugðið en heill á húfi Handtekinn grunaður um að beita piparúða Sjá meira