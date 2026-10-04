Sýknaður eftir að hafa skotið mann til bana í dyragættinni Agnar Már Másson skrifar 4. október 2026 22:28 Úr búkmyndavél lögreglumannsins. Lögreglumaður í Flórída í Bandaríkjunum hefur verið sýknaður af manndrápsákæru eftir að hann skaut svartan mann til bana í dyragættinni hjá honum árið 2024. Lögreglumaðurinn, hinn 38 ára Eddie Duran, var sýknaður á fimmtudag. Þann 3. maí 2024 bankaði Duran á dyr íbúðar Forston í Okaloosa-sýslu í Flórída eftir að tilkynnt hafði verið um hávaðarifrildi í húsakynnum í hverfinu. Nokkrum sekúndum eftir að Forston, sem var einn heima á þessum tíma, kom til dyra skaut Duran húsráðandann til bana en Forston var þeldökkur og hermaður í flugher Bandaríkjanna. Fortson hélt á skammbyssu þegar hann kom til dyra en fjölskylda hans hélt því fram að lögregluþjónninn hefði bankað á rangar dyr. Yfirvöld hafa gefið út að tilkynningin um hávaða á heimilinu hafi verið röng. Myndband úr búkmyndavél lögreglufulltrúans sýndi að Fortson opnaði dyrnar með skammbyssu sér við hlið sem vísaði í gólfið. Lögreglumaðurinn hóf þegar í stað skothríð mörgum sinnum úr návígi. Fortson lést síðar á sjúkrahúsi. Hér að neðan má sjá myndbandið úr búkmyndavél lögregluþjónsins. Á eftir því má svo sjá myndband sem kærasta Forston tók af spjaldtölvu sinni en hún var í samtali við Fortson þegar hann var skotinn. Þar má heyra lögregluþjóninn segja Fortson að hætta að hreyfa sig, þegar sá síðarnefndi segist eiga erfitt með andardrátt. Eric Aden, lögreglustjóri í Okaloosa, rak Duran mánuði eftir atvikið og sagði að valdbeitingin hefði ekki verið réttlætanleg. Verjandi lögreglumannsins sagði í yfirlýsingu á föstudag að Duran hefði verið „að sinna starfi sínu“ þennan dag og að Fortson hefði enn verið á lífi ef hann hefði ekki vopnast áður en hann kom til dyra. Embætti ríkissaksóknara hvetur almenning til að bregðast „friðsamlega“ við dómnum. „Við skiljum að þessi dómur mun valda sársauka, reiði eða vonbrigðum hjá mörgum, sérstaklega sumum í samfélaginu sem líta á dauða flugliðans Fortson í samhengi við samskipti lögreglu á landsvísu,“ sagði í yfirlýsingu embættisins, að því er Reuters greinir frá. Skotárásin á Fortson var mikið fréttaefni í Bandaríkjunum á sínum tíma og hratt af stað umræðum um kynþátt og valdbeitingu lögreglu. Ben Crump mannréttindalögmaður segist í yfirlýsingu munu draga Duran og fleiri til ábyrgðar í málinu. Crum hefur áður unnið margra milljóna dollara sáttir fyrir fjölskyldur annarra svartra manna sem lögreglan hefur drepið, þar á meðal 27 milljónir dollara frá Minneapolis-borg fyrir morðið á George Floyd árið 2020 og 12 milljónir dollara frá Louisville-borg fyrir dauða Breonnu Taylor sama ár. Hann hefur nú höfðað alríkismál gegn Duran, lögreglustjóraembættinu í Okaloosa-sýslu og fleirum fyrir hönd fjölskyldu Fortson. Dauði George Floyd Bandaríkin Mest lesið Tveir létust í fjögurra bíla árekstri á Austurlandi Innlent Meirihlutinn sprakk eftir fjóra mánuði Innlent Gerðu árás skömmu eftir að Þýskalandskanslari mætti Erlent Höfuðborgarsvæðið skalf Innlent „Auðvitað alltaf erfitt að koma að svona vettvangi“ Innlent „Veit ekki hvort maður á að hlæja eða gráta eða brosa“ Innlent Fólk láti reyna á húsráð áður en það leiti á yfirfulla Læknavakt Innlent Mennirnir sem létust voru feðgar Erlent Fundið brak úr flugvélinni sem týndist á leið frá Bermúda Erlent Katla skelfur Innlent Fleiri fréttir Sýknaður eftir að hafa skotið mann til bana í dyragættinni Hyggst ná öllu landsvæðinu af Hútum Öryggisstjóri segir af sér hjá OpenAI Gerðu árás skömmu eftir að Þýskalandskanslari mætti Mennirnir sem létust voru feðgar Yfir fimm þúsund handteknir í frönsku stúdentamótmælunum Hluturinn sem fannst í sjónum reyndist meinlaus Rektor Cornell-háskóla rýfur þögnina Tveir látnir eftir skotárás í Noregi Fundið brak úr flugvélinni sem týndist á leið frá Bermúda Mikill viðbúnaður eftir að óþekktur hlutur fannst í sjónum Sjúkraflugvél týndist á leið frá Bermúda Þúsundir manna mótmæla í 50 borgum Samgöngur í lamasessi eftir enn eina árás á brú Veittist að flugstjóranum með öxi í tilraun til að fremja hryðjuverk Keyrði inn í mannfjölda norður af Sydney Sagðir undirbúa stórsókn gegn Hútum Menntaskólanemar mótmæla: Íslensk stúlka varð fyrir táragasi Syrgði Sovétríkin og hótaði notkun kjarnorkuvopna Fær umboðið í fangið fjórum dögum eftir uppgjöf Skipar sérstakan saksóknara vegna hópnauðgunar við Cornell-háskóla Boðaði ríkisstjórn á fund vegna mótmæla nemenda „Á lífi eins og er“ eftir misheppnaða aftöku Írani grunaður um að skipuleggja hryðjuverk Uppörvandi fréttir fyrir Demókrata Sniðganga bandamenn á NATO-fundum Svissneskir jöklar rýrnað um tæp tuttugu prósent á fimm árum Gera óháða rannsókn á hópnauðgun við háskólann Dæmd í Danmörku fyrir stuld og sölu rándýrra Pokémon-spila Skýrar vísbendingar að Íranir eigi hlut að máli Sjá meira