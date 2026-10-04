Erlent

Sýknaður eftir að hafa skotið mann til bana í dyra­gættinni

Agnar Már Másson skrifar
Úr búkmyndavél lögreglumannsins.
Úr búkmyndavél lögreglumannsins.

Lögreglumaður í Flórída í Bandaríkjunum hefur verið sýknaður af manndrápsákæru eftir að hann skaut svartan mann til bana í dyragættinni hjá honum árið 2024.

Lögreglumaðurinn, hinn 38 ára Eddie Duran, var sýknaður á fimmtudag.

Þann 3. maí 2024 bankaði Duran á dyr íbúðar Forston í Okaloosa-sýslu í Flórída eftir að tilkynnt hafði verið um hávaðarifrildi í húsakynnum í hverfinu. 

Nokkrum sekúndum eftir að Forston, sem var einn heima á þessum tíma, kom til dyra skaut Duran húsráðandann til bana en Forston var þeldökkur og hermaður í flugher Bandaríkjanna.

Fortson hélt á skammbyssu þegar hann kom til dyra en fjölskylda hans hélt því fram að lögregluþjónninn hefði bankað á rangar dyr. Yfirvöld hafa gefið út að tilkynningin um hávaða á heimilinu hafi verið röng.

Myndband úr búkmyndavél lögreglufulltrúans sýndi að Fortson opnaði dyrnar með skammbyssu sér við hlið sem vísaði í gólfið. Lögreglumaðurinn hóf þegar í stað skothríð mörgum sinnum úr návígi. Fortson lést síðar á sjúkrahúsi.

Hér að neðan má sjá myndbandið úr búkmyndavél lögregluþjónsins. Á eftir því má svo sjá myndband sem kærasta Forston tók af spjaldtölvu sinni en hún var í samtali við Fortson þegar hann var skotinn. Þar má heyra lögregluþjóninn segja Fortson að hætta að hreyfa sig, þegar sá síðarnefndi segist eiga erfitt með andardrátt.

Eric Aden, lögreglustjóri í Okaloosa, rak Duran mánuði eftir atvikið og sagði að valdbeitingin hefði ekki verið réttlætanleg.

Verjandi lögreglumannsins sagði í yfirlýsingu á föstudag að Duran hefði verið „að sinna starfi sínu“ þennan dag og að Fortson hefði enn verið á lífi ef hann hefði ekki vopnast áður en hann kom til dyra.

Embætti ríkissaksóknara hvetur almenning til að bregðast „friðsamlega“ við dómnum. „Við skiljum að þessi dómur mun valda sársauka, reiði eða vonbrigðum hjá mörgum, sérstaklega sumum í samfélaginu sem líta á dauða flugliðans Fortson í samhengi við samskipti lögreglu á landsvísu,“ sagði í yfirlýsingu embættisins, að því er Reuters greinir frá.

Skotárásin á Fortson var mikið fréttaefni í Bandaríkjunum á sínum tíma og hratt af stað umræðum um kynþátt og valdbeitingu lögreglu.

Ben Crump mannréttindalögmaður segist í yfirlýsingu munu draga Duran og fleiri til ábyrgðar í málinu. Crum hefur áður unnið margra milljóna dollara sáttir fyrir fjölskyldur annarra svartra manna sem lögreglan hefur drepið, þar á meðal 27 milljónir dollara frá Minneapolis-borg fyrir morðið á George Floyd árið 2020 og 12 milljónir dollara frá Louisville-borg fyrir dauða Breonnu Taylor sama ár.

Hann hefur nú höfðað alríkismál gegn Duran, lögreglustjóraembættinu í Okaloosa-sýslu og fleirum fyrir hönd fjölskyldu Fortson.

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