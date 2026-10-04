Öryggisstjóri segir af sér hjá OpenAI Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 4. október 2026 16:45 Sam Altman er forstjóri OpenAI. Ap Öryggisstjóri gervgreindarfyrirtækisins OpenAI hefur sagt upp störfum og gagnrýnir fyrirtækið fyrir að hafa ekki sýnt nægilega aðgát við þróun tækninnar. „Ég er sammála nýlegum brottförnum starfsmönnum um að fyrirtækin sem þróa þessa tækni sýni alls ekki nægilega aðgát. En ég tel að við þurfum að líta dýpra en á sértækar reglur eða ný lög,“ sagði David Robinson, fráfarandi öryggisstjóri, í grein sem birt var í tímaritinu The Atlantic. OpenAI á og rekur vinsæla gervigreindarmállíkanið ChatGPT. Í september kölluðu forstjórar stærstu gervigreindarfyrirtækjanna í Bandaríkjunum eftir því að hægt yrði á þróun gervigreindar á heimsvísu. Donald Trump Bandaríkjaforseti tók ekki vel í þessa bón þar sem gervigreindin væri næsta iðnbyltingin. Eftir fund forstjóranna með forsetanum var ákveðið að fyrirtækin sjálf myndu passa upp á að þróunin myndi ekki verða of hröð. OpenAI ákvað þá að gefa ekki út gervigreindarlíkanið GPT - 6.1. Astr af öryggisástæðum en líkanið er sagt hafa sýnt af sér svikula hegðun. Gervigreind OpenAI hakkaði sig einnig inn á vefsíðu ástrálska stjórnvalda í sumar. Robinson telur hins vegar fyrirtækið ekki hafa farið nægilega varlega og sagði starfinu sínu lausu vegna þessa. Þörf væri á menningarbreytingu hjá framsæknum gervigreindarfyrirtækjum. Robinson er ekki eini sem hefur sagt starfi sínu lausu en Jacob Coson, rannsakandi hjá Anthropic sem á gervigreindarlíkanið Claude, hætti þar í síðasta mánuði. Við uppsögnina varaði hann við því að gervigreind „gæti drepið okkur öll fyrir lok áratugarins“. Gervigreind Bandaríkin Mest lesið Tveir létust í fjögurra bíla árekstri á Austurlandi Innlent Höfuðborgarsvæðið skalf Innlent „Auðvitað alltaf erfitt að koma að svona vettvangi“ Innlent Gerðu árás skömmu eftir að Þýskalandskanslari mætti Erlent Mennirnir sem létust voru feðgar Erlent Fundið brak úr flugvélinni sem týndist á leið frá Bermúda Erlent Katla skelfur Innlent „Þeir eru að borða gras úr garðinum og snigla“ Innlent Rektor Cornell-háskóla rýfur þögnina Erlent Fólk láti reyna á húsráð áður en það leiti á yfirfulla Læknavakt Innlent Fleiri fréttir Öryggisstjóri segir af sér hjá OpenAI Gerðu árás skömmu eftir að Þýskalandskanslari mætti Mennirnir sem létust voru feðgar Yfir fimm þúsund handteknir í frönsku stúdentamótmælunum Hluturinn sem fannst í sjónum reyndist meinlaus Rektor Cornell-háskóla rýfur þögnina Tveir látnir eftir skotárás í Noregi Fundið brak úr flugvélinni sem týndist á leið frá Bermúda Mikill viðbúnaður eftir að óþekktur hlutur fannst í sjónum Sjúkraflugvél týndist á leið frá Bermúda Þúsundir manna mótmæla í 50 borgum Samgöngur í lamasessi eftir enn eina árás á brú Veittist að flugstjóranum með öxi í tilraun til að fremja hryðjuverk Keyrði inn í mannfjölda norður af Sydney Sagðir undirbúa stórsókn gegn Hútum Menntaskólanemar mótmæla: Íslensk stúlka varð fyrir táragasi Syrgði Sovétríkin og hótaði notkun kjarnorkuvopna Fær umboðið í fangið fjórum dögum eftir uppgjöf Skipar sérstakan saksóknara vegna hópnauðgunar við Cornell-háskóla Boðaði ríkisstjórn á fund vegna mótmæla nemenda „Á lífi eins og er“ eftir misheppnaða aftöku Írani grunaður um að skipuleggja hryðjuverk Uppörvandi fréttir fyrir Demókrata Sniðganga bandamenn á NATO-fundum Svissneskir jöklar rýrnað um tæp tuttugu prósent á fimm árum Gera óháða rannsókn á hópnauðgun við háskólann Dæmd í Danmörku fyrir stuld og sölu rándýrra Pokémon-spila Skýrar vísbendingar að Íranir eigi hlut að máli Á spítala eftir misheppnaða aftöku Flugmaður stakk kollega sinn og reyndi að brotlenda vélinni Sjá meira