Orri Steinn Óskarsson og Hákon Arnar Haraldsson báru af í 3-0 sigri Íslands á Búlgaríu í C-deild Þjóðadeildarinnar í fótbolta. Sá fyrrnefndi brenndi þó af vítaspyrnu undir lok leiks og náði því ekki að fullkomna þrennuna.
Orri Steinn kom Íslandi yfir í fyrri hálfleik eftir undirbúning Hákons Arnar en annars var lítið að frétta sóknarlega. Mikael Anderson lagði upp annað mark Orra Steins, aftur eftir góðan undirbúning Hákons Arnar.
Framherjanum og fyrirliðanum brást svo bogalistin á vítapunktinum undir lok leiks þegar Daniel Naumov sá við honum og varði vel. Það kom ekki að sök þar sem bakvörðurinn Mikael Egill Ellertsson, sem var þá kominn á vænginn, í blálok venjulegs leiktíma.
Varði það sem á markið kom og var almennt öruggur í sínum aðgerðum. Var eflaust orðið heldur kalt í fyrri hálfleik þar sem hann var áhorfandi fyrsta hálftímann eða svo.
Ekki hans uppáhaldsstaða og það sást lungann úr leiknum. Gerði hins vegar vel í öðru marki Íslands þegar hann átti kunnuglegt hlaup hægra megin í teig Búlgaríu og nældi sér í stoðsendingu.
Átti misheppnaða tæklingu strax á 1. mínútu og var almennt skrefi á eftir. Segir sitt að hann hafi verið tekinn af velli í hálfleik þó að tveir af fjórum í varnarlínu Íslands væru á gulu spjaldi á þeim tímapunkti.
Fékk gult spjald snemma leiks en átti fínan leik. Góður í loftinu og með góðar spyrnur fram völlinn. Gefur íslenska liðinu mikið að hafa hann í standi.
Fékk gult fyrir litlar sakir en hefði mátt vera klínískari þegar komið var ofarlega á völlinn. Allavega framan af leik. Var færður á vænginn undir lok leiks og skoraði þriðja mark Íslands með góðu hlaupi og fínni afgreiðslu. Mögulega er hann betri á vængnum í alþjóðabolta.
Gerði sitt til að stýra flæði leiksins og láta í sér heyra. Er hægt og rólega að taka yfir sem lykilmaður á miðjunni og þegar kemur að því að tengja vörn við miðju. Sýndi kænsku sína og gerði frábærlega í fyrsta marki Íslands þegar hann lét boltann fara áfram á Orra.
Átti fyrsta skot Íslands á markið. Kallaði fram fína Youtube-vörslu hjá markverði gestanna. Hann og Ísak Bergmann ágætis teymi á miðjunni fyrsta klukkutímann eða svo í dag.
Kom mikið í hálfsvæðið í uppspili og fékk í raun fyrsta alvöru færi Íslands þegar Hákon Arnar fann hann í hlaupinu utan á vörnina. Ákvað þá að gefa hann út teig frekar en að skjóta. Annars kom lítið út úr Arnóri á hægri vængnum og var hann tekinn af velli í hálfleik.
Sótti gult spjald á hægri bakvörð gestanna en hefði mátt láta téðan hægri bakvörð hafa meira fyrir hlutunum í fyrri hálfleik. Var færður yfir á hægri vænginn í hálfleik en sú staða virðist engan veginn henta hæfileikum hans.
Þrír leikir, þrjár mismunandi stöður en alltaf er Hákon Arnar maðurinn sem lætur hlutina tikka. Lagði upp fyrsta mark leiksins með frábærri sendingu og hafði verið viðloðinn nær allar sóknaraðgerðir Íslands fram að því. Hefði mátt sleppa að gefa gestunum færi í lok fyrri hálfleiks.
Kom Íslandi yfir með góðri afgreiðslu seint í fyrri hálfleik. Hafði ekki haft úr miklu að moða fram af því. Bætti við öðru marki í síðari hálfleik en brenndi af vítaspyrnu þegar hann gat tryggt þrennuna. Lagði upp þriðja mark Íslands undir lok venjulegs leiktíma.
Gerði lítið á sínum 45 mínútum í dag.
Fín innkoma og hjálpaði Íslandi að halda hreinu. Þurfti að hafa fyrir hlutunum þegar Búlgaría setti íslenska liðið undir smá pressu í stöðunni 2-0.
Gerði ekki mikið og meiddist lítillega undir lok leiks. Vonandi ekkert alvarlegt.
Gerði sitt.
Spilaði of lítið til að fá einkunn.
Ísland er komið með sjö stig í C-deild Þjóðadeildarinnar eftir 3-0 sigur á Búlgaríu á Laugardalsvelli. Mörkin þrjú sýndu þau einstaklingsgæði sem íslenska liðið býr yfir en frammistaðan í heild var ekki upp á marga fiska gegn annars slökum mótherja.
Orri Steinn Óskarsson var í ham í 3-0 sigri Íslands gegn Búlgaríu í Þjóðadeildinni í fótbolta á Laugardalsvelli í dag. Mörkin úr leiknum má sjá á Vísi.