Lofar bót eftir að varað var við honum: „Rangt af mér og á því biðst ég afsökunar“ Eiður Þór Árnason skrifar 12. september 2026 21:46 Atvikið átti sér stað í Háskólanum á Akureyri og lítur forseti Stúdentafélags skólans málið alvarlegum augum. Vísir/Viktor Freyr Atli Bjarnason, framkvæmdastjóri og stofnandi Nóbel námsbúða, gengst við því að hafa beðið nemendur við Háskólann á Akureyri um að deila með sér netföngum samnemenda án þeirra heimildar. „Það var rangt af mér og á því biðst ég afsökunar.“ Hann hafnar því ekki að hafa beitt sömu aðferð í öðrum háskólum en kveðst ekki ætla að afla sér upplýsinga með þessum hætti aftur. Búið sé að eyða umræddum gögnum og tilgangurinn með upplýsingaöfluninni hafi verið að auglýsa vefnámskeið sem ætlað er að undirbúa nemendur fyrir próf. Aðalbjörn Jóhannsson, forseti Stúdentafélags Háskólans á Akureyri (SHA), varaði í síðustu viku stúdentaráð annarra háskóla við háttsemi Atla og lítur málið alvarlegum augum. Hann hefur áður sagt í samtali við Vísi að ekki mætti deila persónuupplýsingum um nemendur sem séu á innri kerfum háskólans til þriðja aðila og það væri ekki síst varhugavert að sækja slíkar upplýsingar í hagnaðarskyni. Hafi fallist á allar kröfur SHA „Aðalbjörn er auðvitað bara að vinna sína vinnu vel og stendur vörð um sína félagsmenn í SHA,“ segir Atli í samtali við Vísi. „Þeir gerðu ákveðnar kröfur um að ég myndi eyða þessum gögnum og fleira slíkt og augljóslega ekki gera þetta aftur.“ Hann hafi orðið við öllum kröfum Stúdentafélagsins þegar hann fékk bréf frá Aðalbirni á föstudeginum í síðustu viku. „Ég bað SHA afsökunar á þessu öllu og leit í rauninni svo á að þessu máli væri lokið.“ Háskólinn á Akureyri vistar upplýsingar um nemendur í innri kerfum sem bera heitið Uglan og Canvas.Skjáskot Atli segir upplýsingaöflunina hafa farið fram með þeim hætti að hann setti sig í samband við nemendur sem höfðu áður sótt námskeið á vegum Nóbels námsbúða og óskaði eftir netföngum samnemenda til að auglýsa komandi námskeið sem hann hafi kennt í fjórtán ár. Þú gerir sem sagt ekki athugasemd við þá frásögn forseta SHA að þú hafir beðið nemendur um að flytja út (e. exporta) einhverja nemendalista úr kerfum og deila með þér? „Það sem stemmir er að ég hafði samband við mína fyrrverandi nemendur til að óska eftir netföngum til að auglýsa mín námskeið,“ segir Atli í samtali við Vísi. Hafnar því að hafa villt á sér heimildir Aðalbjörn hjá SHA sagði Atla hafa gefið nemendum ítarlegar leiðbeiningar um hvernig ætti að nálgast gögnin. „Í rauninni gerir hann þetta með því að villa á sér heimildir, það er að segja á fölskum forsendum. Hann segist vera í nánu samstarfi við aðila sem er formaður aðildarfélags hjá okkur, sem er ekki rétt,“ sagði Aðalbjörn í samtali við Vísi í síðustu viku. „Ég tek skýrt fram að ég var ekki að villa á mér neinar heimildir eða reyna að þykjast vera einhver annar en ég var. Öll samskiptin fóru fram í mínu eigin nafni og við mína fyrrverandi nemendur,“ svarar Atli. Atli segist hafa orðið við öllum kröfum SHA. Nóbel námsbúðir bjóða einnig upp á námskeið í tengslum við áfanga kennda við Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík. Vísir/Viktor Freyr Ekki ætlað sér að deila upplýsingunum lengra Sérðu hvers vegna forseti SHA gerir athugasemdir við þetta út frá persónuverndarsjónarmiðum? „Varðandi það sjónarhorn þá kemur líka skýrt fram í bæði svarinu og yfirlýsingunni [til SHA] að þessi netgögn voru eingöngu ætluð þeim tilgangi sem ég lýsti: að auglýsa námskeið fyrir komandi skólavetur. Þetta var ekki neitt sem átti að fara í hendur á einhverjum öðrum í einhverjum öðrum tilgangi en ég var að lýsa. Það er nú svona það mikilvægasta sem mig langaði að segja um þennan persónuverndarvinkil.“ Í persónuverndarstefnu Háskólans á Akureyri, sem rekur kerfið sem geymdi upplýsingarnar, segir eftirfarandi: „Háskólinn á Akureyri afhendir ekki persónuupplýsingar til þriðja aðila nema honum beri lagaleg skylda til þess, skráður einstaklingur hafi óskað eftir því eða gefið upplýst og óþvingað samþykki fyrir því.“ Burtséð frá þessu voru það tæknilega séð nemendur sem afhentu upplýsingarnar í þessu tilviki. Hafnar því ekki að hafa notað sömu aðferð víðar Hefur þú aflað þér upplýsinga um nemendur með þessum hætti áður? „Ertu að meina með þessum nákvæmlega sama hætti?“ Já, með því að hafa samband við gamla nemendur og biðja þá um að senda þér nemendalista. „Ekki eins og Aðalbjörn er að lýsa þessu en ég myndi bara vilja vitna aftur í yfirlýsinguna frá mér.“ En með aðra háskóla, hefur þú verið að nota sömu aðferðir þar? „Allar þessar kröfur sem ég varð við strax á föstudaginn, og eins og kom fram bæði í svarinu mínu til Aðalbjörns og í yfirlýsingunni sem ég get sent þér, þá gildir þetta um starfsemi Nóbels námsbúða í heild, það er að segja ekki bara gagnvart Háskólanum á Akureyri heldur gagnvart öllum háskólum.“ Já, þú átt við í framhaldinu en hefur þú gert þetta í tengslum við aðra háskóla, til að mynda fyrrverandi nemendur þína sem ganga í Háskóla Íslands, Háskólann við Bifröst eða aðra? „Við höfum aldrei kennt neitt við Bifröst en ég hugsa að það sé nú bara best að ég sendi þér þessa yfirlýsingu.“ Atli dró síðar boð sitt um að deila tölvupósti sínum til SHA til baka með vísan til þess að í honum væru einstaklingar nafngreindir. Hann óskaði þess í stað eftir því að fá birta eftirfarandi yfirlýsingu: „Það er rétt að ég hafði samband við fyrri nemendur mína og bað þá um netföng til að auglýsa námskeið fyrir komandi skólavetur. Það var rangt af mér og á því biðst ég afsökunar. Skilaboðin voru send í mínu eigin nafni og ég duldi ekki hver ég var. Netföngin voru eingöngu notuð í þeim tilgangi að senda kynningarpóst um námskeið og þeim hefur verið eytt. Ég hef orðið við öllum kröfum Stúdentafélags Háskólans á Akureyri og mun ekki gera þetta framar; það gildir um starfsemi Nóbel námsbúða í heild, ekki aðeins gagnvart Háskólanum á Akureyri. Ég mun ekki tjá mig frekar um málið að svo stöddu.“ Háskólar Persónuvernd Tengdar fréttir Vara við manni sem hafi óskað eftir persónuupplýsingum nemenda Stúdentafélag Háskólans á Akureyri (SHA) hefur varað stúdentaráð annarra háskóla við háttsemi manns sem hafi haft samband við nemendur skólans og beðið þá um að senda sér gögn úr innra kerfi háskólans. Að sögn forseta Stúdentafélagsins hafi maðurinn ætlað að nýta sér upplýsingarnar í hagnaðarskyni en hann reki fyrirtæki sem bjóði upp á undirbúningsnámskeið fyrir háskólanema. 5. september 2026 20:01 Mest lesið „Þetta er fullkomið áfall“ Innlent Fékk nóg og er hættur á Facebook Innlent Lét lífið á Keflavíkurflugvelli Innlent Enn þykknar upp hjá SÁÁ Innlent Látin jafngömul og móðir hennar sem var myrt af föðurnum Erlent „Ég hef nú ekkert verið að gráta yfir þessu“ Innlent „Ekkert sem gat bjargað þessu“ Erlent Guðmundur Ari í varaformanninn Innlent Lokuðu einni mikilvægustu olíuleiðslunni Erlent Trúir á lausn þrátt fyrir vantrauststillögu Innlent Fleiri fréttir Óttast að umræðan muni dragast fram á sumar Fékk nóg og er hættur á Facebook Guðmundur Ari í varaformanninn Flugvirkjar hafi þegar fengið hækkanir „Þetta er fullkomið áfall“ Trúir á lausn þrátt fyrir vantrauststillögu Formaður SÁÁ bjartsýnn og Icelandair svarar fyrir sig Þrír kærðir fyrir líkamsárásir „Ég hef nú ekkert verið að gráta yfir þessu“ Lét lífið á Keflavíkurflugvelli Sektaður fyrir að skila ekki yfirliti um heimagistingu Enn þykknar upp hjá SÁÁ Ljósagatnamótin eigi að duga næstu tuttugu ár Allir stjórnmálaflokkar, Áfram Ísland og Sjá til skoðunar Kemur ekki til greina að Ísland segi sig frá stríðsglæpadómstól Aðstoðarframkvæmdastjóri SA: „Frekari launahækkanir væru eins og olía á eldinn“ Esjan er hvít en ekki lengi Gera ekkert í að lögregla hafi eytt sönnunargögnum Furðar sig á því að nefndin hafi ekki verið upplýst fyrr Flugvirkjar Icelandair sagðir ætla að kjósa um verkfall Kourani farinn úr landi Kourani vísað úr landi Grjót á stærð við þvottavélar þar sem börn fara á leið í skóla „Litla daman okkar hefur heldur betur þurft að berjast“ Finni nikótínpúða á leikskólalóðinni og stingi upp í sig Segir Áfram Ísland ekki hafa borgað fyrir auglýsingu Þjóðmála Tilkynnt um innbrotsþjóf sem var enn inni Halda minningarstund fyrir Hönnuh Fjárlagafrumvarpið „köld kveðja til launafólks“ „Ég mun stúta þér og einhver skilar sér ekki í skólann“ Sjá meira