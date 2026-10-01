Innlent

Ekkert svig­rúm í tengslum við kjara­samninga og tví­sýnt með fram­haldið

Telma Tómasson skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf. vísir

Einungis vika er til stefnu til að bregðast við forsendubresti kjarasamninga og framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir að væntingar séu um útspil frá stjórnvöldum er varðar gjaldskrárhækkanir. Ekkert svigrúm sé í raun til staðar og tvísýnt með framhaldið. Formaður VR segist ekki bjartsýn. Rætt er við Bjarna Benediktsson í hádegisfréttum Bylgjunnar.

Einnig verður rætt við oddvita Samfylkingarinnar í Kópavogi, sem segir að útboð vegna byggingar stúku við Kórinn, sem nú hefur verið dæmt ólöglegt, beri öll þess merki að Kópavogsbær hafi flýtt sér of mikið við gerð þess. Engin tilviljun sé að fyrsta skóflustunga hafi verið tekin daginn fyrir kjördag í vor.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 1. október 2026

Fjallað verður um Eurovision söngvakeppnina, en þrír stjórnarmenn RÚV af níu telja það ekki vera í verkahring stjórnar ríkisútvarpsins að taka pólitískar ákvarðanir. Meirihluti stjórnarmanna var hins vegar fylgjandi því, á fundi í gær, að því yrði beint til útvarpsstjóra að hann tilkynni EBU að RÚV taki ekki þátt í Eurovision á næsta ári nema Ísrael verði meinuð þátttaka í keppninni.

Og við höldum áfram að fjalla um svefnþjóðina á Íslandi, en meira en þriðjungur landsmanna, áttatíu ára og eldri, notar svefn- og slævandi lyf. Rætt er við 81 árs konu í hádegisfréttum sem hafði tekið slík lyf að staðaldri í nær átján ár og segir það hafa komið sér verulega á óvart hversu auðvelt væri að hætta á lyfjunum með stuðningi. Þá hafi orðið veruleg breyting á andlegri og líkamlegri líðan hennar um leið og hún dró úr neyslu þeirra.

Hádegisfréttir eru sagðar á Bylgjunni á slaginu klukkan tólf. Umsjónarmaður er Telma L. Tómasson.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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