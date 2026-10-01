Ekkert svigrúm í tengslum við kjarasamninga og tvísýnt með framhaldið Telma Tómasson skrifar 1. október 2026 11:36 Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf. vísir Einungis vika er til stefnu til að bregðast við forsendubresti kjarasamninga og framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir að væntingar séu um útspil frá stjórnvöldum er varðar gjaldskrárhækkanir. Ekkert svigrúm sé í raun til staðar og tvísýnt með framhaldið. Formaður VR segist ekki bjartsýn. Rætt er við Bjarna Benediktsson í hádegisfréttum Bylgjunnar. Einnig verður rætt við oddvita Samfylkingarinnar í Kópavogi, sem segir að útboð vegna byggingar stúku við Kórinn, sem nú hefur verið dæmt ólöglegt, beri öll þess merki að Kópavogsbær hafi flýtt sér of mikið við gerð þess. Engin tilviljun sé að fyrsta skóflustunga hafi verið tekin daginn fyrir kjördag í vor. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 1. október 2026 Fjallað verður um Eurovision söngvakeppnina, en þrír stjórnarmenn RÚV af níu telja það ekki vera í verkahring stjórnar ríkisútvarpsins að taka pólitískar ákvarðanir. Meirihluti stjórnarmanna var hins vegar fylgjandi því, á fundi í gær, að því yrði beint til útvarpsstjóra að hann tilkynni EBU að RÚV taki ekki þátt í Eurovision á næsta ári nema Ísrael verði meinuð þátttaka í keppninni. Og við höldum áfram að fjalla um svefnþjóðina á Íslandi, en meira en þriðjungur landsmanna, áttatíu ára og eldri, notar svefn- og slævandi lyf. Rætt er við 81 árs konu í hádegisfréttum sem hafði tekið slík lyf að staðaldri í nær átján ár og segir það hafa komið sér verulega á óvart hversu auðvelt væri að hætta á lyfjunum með stuðningi. Þá hafi orðið veruleg breyting á andlegri og líkamlegri líðan hennar um leið og hún dró úr neyslu þeirra. Hádegisfréttir eru sagðar á Bylgjunni á slaginu klukkan tólf. Umsjónarmaður er Telma L. Tómasson. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Söknuðu nærgætni og umhyggju eftir háska á Ibiza Innlent „Vitum ekki hundrað prósent hvað er í þessu“ Innlent „Ég er bara ótrúlega leiður yfir þessu“ Innlent Gerðu stutt hlé á sprengingunum en séu enn á áætlun og verði búin í lok október Innlent Á spítala eftir misheppnaða aftöku Erlent Valgerður réttir fram sáttahönd Innlent Tilkynnt um ölvaðan flugmann Innlent Flutningabíll valt á Þverárfjallsvegi sem er lokaður Innlent Nú er hægt að taka Strætó alla leið að flugstöðinni Innlent Lét ákærða vita af andlátinu: „Hann var í miklu uppnámi“ Innlent Fleiri fréttir „Ég væri að ljúga ef ég segði að það væri tilviljun“ Sniðganga geti verið túlkuð sem yfirlýsing ríkisstjórnarinnar Fjórir í gæsluvarðhald eftir hraðsendingu frá Þýskalandi Ekkert svigrúm í tengslum við kjarasamninga og tvísýnt með framhaldið Lét ákærða vita af andlátinu: „Hann var í miklu uppnámi“ „Vitum ekki hundrað prósent hvað er í þessu“ Flutningabíll valt á Þverárfjallsvegi sem er lokaður Lægðin grynnist í dag en von á annarri Bíl ekið á ljósastaur Söknuðu nærgætni og umhyggju eftir háska á Ibiza „Ég er bara ótrúlega leiður yfir þessu“ Gerðu stutt hlé á sprengingunum en séu enn á áætlun og verði búin í lok október Eldgos áfram líklegasta sviðsmyndin en óljóst hvenær það yrði ESA geti ekki beðið endalaust Valgerður réttir fram sáttahönd Vill að Daði vísi til þess sem hún á að hafa sagt Tilkynnt um ölvaðan flugmann Brunavörnum hafi verið verulega áfátt Konan sem lögreglan lýsti eftir er fundin Nú er hægt að taka Strætó alla leið að flugstöðinni Öllum heilbrigðisfulltrúum landsins sagt upp Gera alvarlegar athugasemdir við málflutning Daða Skoðar uppfærslu í 36 sæta rafflugvél Neysla geðrofs-, tauga- og ofnæmislyfja stóraukist Dæmdur fyrir manndráp af gáleysi við Vík Innan við helmingur karla vill refsingar fyrir vændiskaup Árásin rannsökuð sem tilraun til manndráps Bein útsending: Hvernig birtast menntarannsóknir í opinberri umræðu? „Einn aðili sem hefur til þessa skilað auðu“ Telur ESA falla frá málsókn ef Alþingi samþykkir frumvarpið Sjá meira