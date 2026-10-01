Lægðin grynnist í dag en von á annarri

Nú í morgunsárið er djúp lægð yfir Suðvesturlandi. Hún veldur hvassviðri eða stormi á austanverðu landinu en vindur er öllu hægari vestantil.
Þetta er meðal þess sem kemur fram í hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofu Íslands. Gular viðvaranir eru í gildi á Norðurlandi eystra, Austurlandi að Glettingi og á Miðhálendi til hádegis. Þá eru skriðuviðvaranir í gildi á Suðausturlandi, sunnanverðum Austfjörðum og á Miðhálendinu fram á aðfaranótt föstudags.
Að sögn veðurfræðings grynnist lægðin í dag og hreyfist í norðvestur. Smám saman dregur því úr vindi. Rigning eða skúrir, en að mestu þurrt á Norðurlandi og bjart með köflum. Þar verður líka hlýjast í dag, um og yfir 15 stig þegar best lætur.
Rólegra veður á morgun, sunnan kaldi og skúrir en lengst af þurrt á Norðaustur- og Austurlandi. Hiti 7 til 12 stig.
Næsta lægð er væntanleg á laugardag. Þá fer aftur að rigna í strekkings suðaustanátt, fyrst suðvestanlands. Lægðin fer síðan norðaustur yfir landið. Á sunnudag er spáð norðlægri eða breytilegri átt með rigningu eða skúrum, en úrkomulitlu suðaustanlands.
Á föstudag:Sunnan 5-10 m/s og dálitlar skúrir, en úrkomulítið um landið norðaustanvert. Hiti 7 til 12 stig, mildast fyrir norðan.Á laugardag:Suðaustan 8-13 og fer að rigna, en hægari og úrkomulítið norðaustantil fram eftir degi. Hiti breytist lítið.Á sunnudag:Norðvestanátt og rigning, en styttir upp á sunnanverðu landinu. Hiti 4 til 12 stig, mildast suðaustanlands. Snýst í austanátt og fer að rigna suðvestantil um kvöldið, en úrkomulítið annars staðar.Á mánudag:Norðlæg eða breytileg átt og rigning, en víða slydda norðanlands. Þurrt að mestu syðra um kvöldið, heldur kólnandi.Á þriðjudag:Norðlæg átt og dálítil él á Norður- og Austurlandi, en annars að mestu þurrt. Svalt í veðri.Á miðvikudag:Austanátt og dálitlar skúrir, en þurrt og bjart á Norður- og Austurlandi.