Innlent

Á­rekstur við Hamra­borg

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Slysið varð rétt við Hamraborg.
Slysið varð rétt við Hamraborg. Stöð 2/Arnar

Árekstur varð á suðurleið á Hafnarfjarðarvegi við Hamraborg í Kópavogi um klukkan hálf fimm. Einn var fluttur á sjúkrahús til nánari skoðunar. 

Þetta staðfestir Friðrik Theódórsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu.

Einn sjúkrabíll og tækjabíll var sendur á vettvang en beiðni um tækjabíl var afturkölluð skömmu síðar. Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um málið að svo stöddu.

Fréttin hefur verið uppfærð.

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