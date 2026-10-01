Árekstur varð á suðurleið á Hafnarfjarðarvegi við Hamraborg í Kópavogi um klukkan hálf fimm. Einn var fluttur á sjúkrahús til nánari skoðunar.
Þetta staðfestir Friðrik Theódórsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu.
Einn sjúkrabíll og tækjabíll var sendur á vettvang en beiðni um tækjabíl var afturkölluð skömmu síðar. Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um málið að svo stöddu.
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Fréttin hefur verið uppfærð.