Væntingar um útspil tengt gjaldahækkunum Sunna Sæmundsdóttir skrifar 1. október 2026 13:31 Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Vísir/Anton Brink Einungis vika er til stefnu til að bregðast við forsendubresti kjarasamninga og framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir að væntingar séu um útspil frá stjórnvöldum er varðar gjaldskrárhækkanir. Ekkert svigrúm sé í raun til staðar og tvísýnt með framhaldið. Formaður VR segist ekki bjartsýn. „Viðsemjendur okkar eru að kalla eftir viðbragði við forsendubrestinum en við erum á hinn bóginn líka að upplifa forsendubrest þar sem verðmætaaukningin sem átti að standa undir kjarasamningunum, hún hefur ekki skilað sér og vextir eru orðnir hærri, verðbólguhorfur ekkert allt of góðar,“ segir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, um stöðuna í samtali um viðbrögð við forsendubresti kjarasamninga. Bjarni segir þetta gera það að verkum að atvinnurekendur telji sig ekki geta brugðist við kröfu um viðbót inn í samningana. „Við teljum að það sé búið að ráðstafa öllu svigrúmi sem er til staðar og rúmlega það og svo fáum við skattahækkanir inn í þessa stöðu frá ríkisstjórninni.“ Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, sagði í Bítinu á Bylgjunni í morgun að verkalýðshreyfingin hefði sett fram þá hugmynd að fá inn nýja skoðunarpunkta í samninginn. „Þannig að ef að þetta verkefni gengur ekki eftir á vordögum og svo á haustdögum að þá höfum við einhverja útleið til þess að tryggja það að við séum ekki að setja stóra hópa okkar fólks í kjararýrnun áfram,“ sagði Halla. Bjarni segir erfitt að samþykkja ný forsenduákvæði út frá mögulegri verðbólguþróun á næsta ári, það þyrfti í það minnsta að vera raunhæft. „Annað myndi bara jafngilda því að við værum að taka ákvörðun um að stytta samningana,“ segir Bjarni. „Öll svona óvissa er óheppileg að okkar mati.“ Verkalýðsfélögin hafa frest til 8. október til að segja samningum upp og Halla segist meta stöðuna þannig í dag að líklegra sé að kjarasamningum verði sagt upp. Ekki sé þó öll von úti. „Það er þungt í mér hljóðið, ég bara skal gangast við því. Ég er ekki mjög bjartsýn eins og staðan er núna. En vonandi fáum við einhverja viðleitni frá viðsemjendum okkar,“ sagði Halla. Aðgerðir vegna verðbólgu á borðinu Bjarni bendir á að þríhlíða samtal þeirra og stjórnvalda standi einnig yfir. „Stjórnvöld hafa verið að láta skína í vilja til þess að styðja við framhald samninganna.“ Það glittir í eitthvað frá stjórnvöldum? „Já, við höfum setið fundi með þeim og þau hafa verið svona að láta í það skína að ef að niðurstaða verður að segja ekki upp samningnum að þá gætu einhverjar stuðningsaðgerðir komið til skoðunar og sérstaklega eitthvað sem að myndi styðja við baráttuna gegn verðbólgunni. Við erum kannski með væntingar um að það gæti komið útspil sem að snerti gjaldskrár og annað þess háttar,“ segir Bjarni. Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra var í viðtali við fréttastofu í gær spurður út í ummæli formanns efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis sem hélt því fram að 5,2% gjaldahækkun í fjárlagafrumvarpinu væri taktík til að fá aðila að borðinu í kjaraviðræðum, svo hafi staðið til að draga síðar úr hækkuninni. Daði Már sagði þetta ekki rétt en þó sjálfsagt að ríkið kæmi með eitthvað á borðið. „Til dæmis vegna þess að við værum að liðka fyrir kjarasamningum,“ sagði Daði og svaraði því játandi að til greina kæmi að lækka boðaða gjaldahækkun. 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