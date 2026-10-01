Innviðaráðherra hefur gert veigamiklar breytingar á reglum um leigubifreiðaþjónustu. Meðal breytinga er að próftaka fer nú fram án utanaðkomandi aðstoðar, leigubifreiðastöðvar eiga að halda rafræna skrá yfir allar seldar ferðir og munu leigubifreiðar fá litaðar númeraplötur.
Reglugerðarbreytingin er sögð liður í heildarendurskoðun á lagaumhverfi fyrir leigubifreiðaþjónustu samkvæmt tilkynningu á vef Stjórnarráðsins. Markmiðið með breytingunum er að tryggja skilvirka og örugga þjónustu fyrir neytendur og efla eftirlit með leigubifreiðaþjónustu. Breytingarnar taka allar gildi strax, fyrir utan þær er varða litaðar númeraplötur.
„Hver stöð setur bílstjórum sínum nú skýrar hátternisreglur og tekur á brotum. Öllum atvikum er haldið til haga í atvikaskrá á sama tíma og eftirlitsaðilar fá rauntímaaðgang að ferðaskrám. Jafnframt verða heimildir eftirlitsaðila til sviptinga auknar svo þeir sem brjóta ítrekað eða alvarlega af sér missi leyfið. Upplýsingagjöf til farþega verður sömuleiðis bætt þar sem kröfur um sýnileika merkinga eru hertar og verðskrá þarf að vera stærri og skýrari,“ er haft eftir Eyjólfi Ármannssyni innviðaráðherra í tilkynningunni.
Eyjólfur segist hvergi nærri hættur og að fleiri breytingar séu á teikniborðinu.
„Enginn á að þurfa að efast um að hann sé að stíga upp í leigubíl sem sætir ströngu eftirliti bæði stöðvar og Samgöngustofu,“ segir í tilkynningunni.
Hér fyrir neðan má sjá lista með öllum helstu breytingum.
Samgöngustofu ber að framkvæma árlegt eftirlit með leyfishöfum, koma upp sérstöku áhættumatskerfi og sinna frekara eftirliti á grundvelli þess.
Samgöngustofu er falið að gera árlega skýrslu um framkvæmd eftirlits.
Próftaka fer fram án utanaðkomandi aðstoðar.
Samgöngustofu ber að hafa árlegt eftirlit með viðurkenndum námskeiðshöldurum.
Leigubifreiðastöðvar eiga að setja og birta eigin hátternisreglur. Þeim ber einnig að halda rafræna atvikaskrá um frávik í starfsemi, brot á lögum og kvartanir neytenda.
Ítarlegri kröfur um framsetningu á verðskrá og sýnileika á leyfisskírteini í leigubílum.
Leigubifreiðastöðvar skulu halda rafræna skrá yfir allar seldar ferðir og upplýsingar úr henni skulu vera eftirlitsaðilum aðgengilegar í rauntíma í gegnum örugga vefgátt.
Leyfishafa ber að tilkynna Samgöngustofu um úrskurði eftirlitsaðila, t.d. Neytendastofu, vegna lögbrota. Slík brot geta jafnframt talist brot á góðum viðskiptaháttum og leitt til leyfissviptingar
Leigubifreiðar verði auðkenndar með sérstöku skráningarmerki (lituðum númeraplötum). Sú breyting tekur gildi 1. apríl 2027 og sérstök reglugerð verður sett um nýju skráningarmerkin.