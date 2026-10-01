Bíl ekið á ljósastaur Lovísa Arnardóttir skrifar 1. október 2026 06:16 Lögreglan sinnti fjölda verkefna víða um höfuðborgarsvæðis. Vísir/Vilhelm Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var í gærkvöld eða nótt tilkynnt um að bíl hefði verið ekið á ljósastaur. Í dagbók lögreglu kemur fram að engin slys hafi orðið á fólki en bíllinn hafi verið tjónaður. Ekki kemur fram hvar áreksturinn átti sér stað en tilkynning barst til Stöðvar 2 sem sér um Garðabæ, Hafnarfjörð og Álftanes. Í dagbók er annars fjallað um nokkurn fjölda ökumanna sem lögreglan hafði afskipti af víða um höfuðborgarsvæðið vegna þess að þeir óku undir áhrifum áfengis eða vímuefna, án ökuréttinda eða glæfralega. Þá var lögreglu á stöð 1, í Austurbær- Miðbær-Vesturbær-Seltjarnarnes, tilkynnt um að einhver hefði fallið af rafhlaupahjóli á mikilli ferð en ekki var vitað um umfang meiðsla. Í Kópavogi og Breiðholti var svo tilkynnt um hávaða vegna samkvæmis og einnig um ökumann sem var með filmur í framrúðum. Fram kemur í dagbók að viðkomandi hafi verið gert að fara með bílinn í skoðun á eftirlitsstöð. Þrír gistu í fangageymslu eftir nóttina og voru 51 mál skráð í kerfi lögreglu frá klukkan 17 til fimm í nótt. Lögreglumál Reykjavík Garðabær Hafnarfjörður Kópavogur Mest lesið Söknuðu nærgætni og umhyggju eftir háska á Ibiza Innlent „Ég er bara ótrúlega leiður yfir þessu“ Innlent Gerðu stutt hlé á sprengingunum en séu enn á áætlun og verði búin í lok október Innlent Valgerður réttir fram sáttahönd Innlent Eldgos áfram líklegasta sviðsmyndin en óljóst hvenær það yrði Innlent Tilkynnt um ölvaðan flugmann Innlent Brunavörnum hafi verið verulega áfátt Innlent Öllum heilbrigðisfulltrúum landsins sagt upp Innlent Aðstandendum sýnd mynd af líkinu fyrir slysni Innlent Nú er hægt að taka Strætó alla leið að flugstöðinni Innlent Fleiri fréttir Söknuðu nærgætni og umhyggju eftir háska á Ibiza „Ég er bara ótrúlega leiður yfir þessu“ Gerðu stutt hlé á sprengingunum en séu enn á áætlun og verði búin í lok október Eldgos áfram líklegasta sviðsmyndin en óljóst hvenær það yrði ESA geti ekki beðið endalaust Valgerður réttir fram sáttahönd Vill að Daði vísi til þess sem hún á að hafa sagt Tilkynnt um ölvaðan flugmann Brunavörnum hafi verið verulega áfátt Konan sem lögreglan lýsti eftir er fundin Nú er hægt að taka Strætó alla leið að flugstöðinni Öllum heilbrigðisfulltrúum landsins sagt upp Gera alvarlegar athugasemdir við málflutning Daða Skoðar uppfærslu í 36 sæta rafflugvél Neysla geðrofs-, tauga- og ofnæmislyfja stóraukist Dæmdur fyrir manndráp af gáleysi við Vík Innan við helmingur karla vill refsingar fyrir vændiskaup Árásin rannsökuð sem tilraun til manndráps Bein útsending: Hvernig birtast menntarannsóknir í opinberri umræðu? „Einn aðili sem hefur til þessa skilað auðu“ Telur ESA falla frá málsókn ef Alþingi samþykkir frumvarpið Starfsmaður Landsnets fluttur erlendis á sjúkrahús Tvöfalda makrílráðgjöf Ragnar Þór vissi ekkert og meirihluti karla vill ekki refsa fyrir vændiskaup Aðstandendum sýnd mynd af líkinu fyrir slysni Umræðan verið erfið fyrir eiginkonuna Í mál gegn Íslandi fyrir vanefndir á bókun 35 Ein vél Fljótsdalsstöðvar úti „Ég er ógeðslega reiður“ Kröpp og djúp lægð og varasamar vindhviður Sjá meira