Innlent

Bíl ekið á ljósa­staur

Lovísa Arnardóttir skrifar
Lögreglan sinnti fjölda verkefna víða um höfuðborgarsvæðis.
Lögreglan sinnti fjölda verkefna víða um höfuðborgarsvæðis. Vísir/Vilhelm

Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var í gærkvöld eða nótt tilkynnt um að bíl hefði verið ekið á ljósastaur. Í dagbók lögreglu kemur fram að engin slys hafi orðið á fólki en bíllinn hafi verið tjónaður. Ekki kemur fram hvar áreksturinn átti sér stað en tilkynning barst til Stöðvar 2 sem sér um Garðabæ, Hafnarfjörð og Álftanes.

Í dagbók er annars fjallað um nokkurn fjölda ökumanna sem lögreglan hafði afskipti af víða um höfuðborgarsvæðið vegna þess að þeir óku undir áhrifum áfengis eða vímuefna, án ökuréttinda eða glæfralega.

Þá var lögreglu á stöð 1, í Austurbær- Miðbær-Vesturbær-Seltjarnarnes, tilkynnt um að einhver hefði fallið af rafhlaupahjóli á mikilli ferð en ekki var vitað um umfang meiðsla. Í Kópavogi og Breiðholti var svo tilkynnt um hávaða vegna samkvæmis og einnig um ökumann sem var með filmur í framrúðum. Fram kemur í dagbók að viðkomandi hafi verið gert að fara með bílinn í skoðun á eftirlitsstöð.

Þrír gistu í fangageymslu eftir nóttina og voru 51 mál skráð í kerfi lögreglu frá klukkan 17 til fimm í nótt.

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