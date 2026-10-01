Innlent

Ekki búið að finna nýjan lög­reglu­stjóra hátt í hálfu ári síðar

Eiður Þór Árnason skrifar
Halla Bergþóra Björnsdóttir var lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins í rétt tæp sex ár áður en hún færði sig í embætti ríkislögreglustjóra. 
Halla Bergþóra Björnsdóttir var lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins í rétt tæp sex ár áður en hún færði sig í embætti ríkislögreglustjóra.  Vísir/Vilhelm

Enn á eftir að skipa nýjan lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu og ekki liggur fyrir hvenær valið liggur fyrir. Hátt í hálft ár er liðið frá því að Halla Bergþóra Björnsdóttir, þáverandi lögreglustjóri, færði sig yfir í embætti ríkislögreglustjóra þann 20. apríl.

Lítil hreyfing var á ráðningarferlinu í sumar en nú er búið að skipa hæfnisnefnd sem mun meta hæfi þeirra sex einstaklinga sem sóttu um stöðuna í júní. Í svari frá dómsmálaráðuneytinu segir að umsækjendur hafi verið kallaðir í viðtal og hæfnisnefndin geri ráð fyrir að skila niðurstöðu sinni „á næstu vikum“.

Það kemur svo í hlut Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra að skipa nýjan lögreglustjóra en hún vill að lögregluembættum landsins verði fækkað úr níu í þrjú. 

Hyggst hún leggja fram lagafrumvarp í nóvember þar sem kveðið er á um eitt embætti á suðvesturhorninu, annað á norður- og vesturhluta landsins og það þriðja á suður- og austurhluta landsins.

Lögreglustjórar sýndu áhuga 

Alls sóttu sex um stöðu lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu þegar staðan var auglýst í júní. Þeirra á meðal voru Úlfar Lúðvíksson, fyrrverandi lögreglustjóri á Suðurnesjum, Birgir Jónasson, lögreglustjóri á Norðurlandi vestra, og María Káradóttir, settur lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu. 

Sömuleiðis sótti Margrét Kristín Pálsdóttir, þá settur lögreglustjóri á Suðurnesjum, um stöðuna en hún hefur síðan verið skipuð lögreglustjóri í því umdæmi. Vera Dögg Guðmundsdóttir, nefndarmaður í Kærunefnd útlendingamála, og Serhii Duiko, sjúkraliði á Grund, sóttust einnig eftir embættinu.

Í ljósi fyrirhugaðra breytinga gæti nýskipaður lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu fljótlega þurft að ganga í gegnum annað ráðningarferli eftir að embætti hans hefur verið lagt niður.

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