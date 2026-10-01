Innlent

Fjórir í gæslu­varðhald eftir hrað­sendingu frá Þýska­landi

Bjarki Sigurðsson skrifar
Mynd úr safni og tengist frétt ekki beint.
Mynd úr safni og tengist frétt ekki beint. Vísir/Vilhelm

Fjórir menn voru í gær úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna vegna rannsóknar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á innflutningi fíkniefna. Mennirnir eru taldir hafa tekið á móti þónokkrum fíkniefnasendingum síðustu vikur. 

Í tilkynningu frá lögreglunni segir að þeir verði í gæsluvarðhaldi næstu fjórar vikur, eða til 28. október. Málið varðar innflutning á fimm kílóum af amfetamíni sem komu með hraðsendingu frá Þýskalandi. 

„Þeir eru jafnframt grunaðir um að hafa veitt viðtöku fleiri fíkniefnasendingum undanfarnar vikur og er það einnig til rannsóknar hjá lögreglu. Við húsleitir fundust fíkniefni sem talið er að tengist eldri sendingum, m.a. 1 kg af ketamíni. Fjórmenningarnir voru allir handteknir í Reykjavík og voru í fyrstu úrskurðaðir í gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna,“ segir í tilkynningunni. 

Lögregla gerir ráð fyrir að rannsókn á málinu ljúki fljótlega og málið verði í framhaldinu sent til embættis héraðssaksóknara. 

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