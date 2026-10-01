Fjórir í gæsluvarðhald eftir hraðsendingu frá Þýskalandi Bjarki Sigurðsson skrifar 1. október 2026 11:57 Mynd úr safni og tengist frétt ekki beint. Vísir/Vilhelm Fjórir menn voru í gær úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna vegna rannsóknar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á innflutningi fíkniefna. Mennirnir eru taldir hafa tekið á móti þónokkrum fíkniefnasendingum síðustu vikur. Í tilkynningu frá lögreglunni segir að þeir verði í gæsluvarðhaldi næstu fjórar vikur, eða til 28. október. Málið varðar innflutning á fimm kílóum af amfetamíni sem komu með hraðsendingu frá Þýskalandi. „Þeir eru jafnframt grunaðir um að hafa veitt viðtöku fleiri fíkniefnasendingum undanfarnar vikur og er það einnig til rannsóknar hjá lögreglu. Við húsleitir fundust fíkniefni sem talið er að tengist eldri sendingum, m.a. 1 kg af ketamíni. Fjórmenningarnir voru allir handteknir í Reykjavík og voru í fyrstu úrskurðaðir í gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna,“ segir í tilkynningunni. Lögregla gerir ráð fyrir að rannsókn á málinu ljúki fljótlega og málið verði í framhaldinu sent til embættis héraðssaksóknara. Lögreglumál Reykjavík Fíkniefnabrot Mest lesið Söknuðu nærgætni og umhyggju eftir háska á Ibiza Innlent „Vitum ekki hundrað prósent hvað er í þessu“ Innlent „Ég er bara ótrúlega leiður yfir þessu“ Innlent Gerðu stutt hlé á sprengingunum en séu enn á áætlun og verði búin í lok október Innlent Á spítala eftir misheppnaða aftöku Erlent Valgerður réttir fram sáttahönd Innlent Tilkynnt um ölvaðan flugmann Innlent Flutningabíll valt á Þverárfjallsvegi sem er lokaður Innlent Nú er hægt að taka Strætó alla leið að flugstöðinni Innlent Lét ákærða vita af andlátinu: „Hann var í miklu uppnámi“ Innlent Fleiri fréttir „Ég væri að ljúga ef ég segði að það væri tilviljun“ Sniðganga geti verið túlkuð sem yfirlýsing ríkisstjórnarinnar Fjórir í gæsluvarðhald eftir hraðsendingu frá Þýskalandi Ekkert svigrúm í tengslum við kjarasamninga og tvísýnt með framhaldið Lét ákærða vita af andlátinu: „Hann var í miklu uppnámi“ „Vitum ekki hundrað prósent hvað er í þessu“ Flutningabíll valt á Þverárfjallsvegi sem er lokaður Lægðin grynnist í dag en von á annarri Bíl ekið á ljósastaur Söknuðu nærgætni og umhyggju eftir háska á Ibiza „Ég er bara ótrúlega leiður yfir þessu“ Gerðu stutt hlé á sprengingunum en séu enn á áætlun og verði búin í lok október Eldgos áfram líklegasta sviðsmyndin en óljóst hvenær það yrði ESA geti ekki beðið endalaust Valgerður réttir fram sáttahönd Vill að Daði vísi til þess sem hún á að hafa sagt Tilkynnt um ölvaðan flugmann Brunavörnum hafi verið verulega áfátt Konan sem lögreglan lýsti eftir er fundin Nú er hægt að taka Strætó alla leið að flugstöðinni Öllum heilbrigðisfulltrúum landsins sagt upp Gera alvarlegar athugasemdir við málflutning Daða Skoðar uppfærslu í 36 sæta rafflugvél Neysla geðrofs-, tauga- og ofnæmislyfja stóraukist Dæmdur fyrir manndráp af gáleysi við Vík Innan við helmingur karla vill refsingar fyrir vændiskaup Árásin rannsökuð sem tilraun til manndráps Bein útsending: Hvernig birtast menntarannsóknir í opinberri umræðu? „Einn aðili sem hefur til þessa skilað auðu“ Telur ESA falla frá málsókn ef Alþingi samþykkir frumvarpið Sjá meira