Neituðu sök við þingfestingu Straumsvíkurmálsins Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 1. október 2026 13:19 Antin var sá eini sem mætti í dómsal. Vísir/Anton Brink Allir níu í Straumsvíkursmálinu svokallaða neituðu sök við þingfestingu málsins. Þeir eru ákærðir fyrir stórt fíkniefnalagabrot með því að hafa flutt inn 106 kíló af kókaíni í sjókistu í skipi. Af karlmönnunum níu eru sex erlendir ríkisborgarar og þrír Íslendingar. Einn ákærðra, Arthur De Araujo Faria, mætti fyrir dómara en hinir átta tóku þátt í gegnum fjarfundarbúnað. Sjö þeirra dvelja á Hólmsheiði og voru samankomnir í gegnum fjarfundarbúnað. Lúther Ólason var hins vegar einn á Hólmsheiði. Vegna vandræða með hljóðið taldi dómarinn það gilt að Lúther myndi setja þumalinn upp eða niður sem svar. Arthur, Vasile Costache, Corneliu Radulesco, Eziquiel De Lima Pereira og Wagner Alexander De Silva eru ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot með því að sammælast um að flytja fíkninefnin inn. Sjötti erlendi ríkisborgarinn er ákærður fyrir hlutdeild í broti mannanna. Hann á að hafa flutt inn kafarabúning sem var notaður til að ná fíkniefnunum úr sjókistu sem þeim hafði verið komið fyrir í. Fjórir þeirra töluðu portúgölsku en tveir þeirra eru frá Rúmeníu og töluðu rúmensku. Lúther Ólason og Lárus Freyr Einarsson eru ákærðir fyrir tilraun til fíkniefnalagabrots með því að hafa reynt að taka á móti efnunum. Atli Freyr Fjölnisson er einnig ákærður fyrir að hafa gefið þeim Lútheri og Lárusi fyrirmæli um mótttöku fíkniefnanna. Aðalmeðferð málsins verður í byrjun desember. Straumsvíkurmálið Dómsmál Smygl Fíkniefnabrot Mest lesið Söknuðu nærgætni og umhyggju eftir háska á Ibiza Innlent „Vitum ekki hundrað prósent hvað er í þessu“ Innlent „Ég er bara ótrúlega leiður yfir þessu“ Innlent „Ég væri að ljúga ef ég segði að það væri tilviljun“ Innlent Gerðu stutt hlé á sprengingunum en séu enn á áætlun og verði búin í lok október Innlent Á spítala eftir misheppnaða aftöku Erlent Lét ákærða vita af andlátinu: „Hann var í miklu uppnámi“ Innlent Kveður svefnlyfin eftir átján ára notkun Innlent Valgerður réttir fram sáttahönd Innlent Tilkynnt um ölvaðan flugmann Innlent Fleiri fréttir Væntingar um útspil tengt gjaldahækkunum Neituðu sök við þingfestingu Straumsvíkurmálsins Kveður svefnlyfin eftir átján ára notkun „Ég væri að ljúga ef ég segði að það væri tilviljun“ Sniðganga geti verið túlkuð sem yfirlýsing ríkisstjórnarinnar Fjórir í gæsluvarðhald eftir hraðsendingu frá Þýskalandi Ekkert svigrúm í tengslum við kjarasamninga og tvísýnt með framhaldið Lét ákærða vita af andlátinu: „Hann var í miklu uppnámi“ „Vitum ekki hundrað prósent hvað er í þessu“ Flutningabíll valt á Þverárfjallsvegi sem er lokaður Lægðin grynnist í dag en von á annarri Bíl ekið á ljósastaur Söknuðu nærgætni og umhyggju eftir háska á Ibiza „Ég er bara ótrúlega leiður yfir þessu“ Gerðu stutt hlé á sprengingunum en séu enn á áætlun og verði búin í lok október Eldgos áfram líklegasta sviðsmyndin en óljóst hvenær það yrði ESA geti ekki beðið endalaust Valgerður réttir fram sáttahönd Vill að Daði vísi til þess sem hún á að hafa sagt Tilkynnt um ölvaðan flugmann Brunavörnum hafi verið verulega áfátt Konan sem lögreglan lýsti eftir er fundin Nú er hægt að taka Strætó alla leið að flugstöðinni Öllum heilbrigðisfulltrúum landsins sagt upp Gera alvarlegar athugasemdir við málflutning Daða Skoðar uppfærslu í 36 sæta rafflugvél Neysla geðrofs-, tauga- og ofnæmislyfja stóraukist Dæmdur fyrir manndráp af gáleysi við Vík Innan við helmingur karla vill refsingar fyrir vændiskaup Árásin rannsökuð sem tilraun til manndráps Sjá meira