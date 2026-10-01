Innlent

Neituðu sök við þing­festingu Straumsvíkur­málsins

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Antin var sá eini sem mætti í dómsal.
Antin var sá eini sem mætti í dómsal. Vísir/Anton Brink

Allir níu í Straumsvíkursmálinu svokallaða neituðu sök við þingfestingu málsins. Þeir eru ákærðir fyrir stórt fíkniefnalagabrot með því að hafa flutt inn 106 kíló af kókaíni í sjókistu í skipi.

Af karlmönnunum níu eru sex erlendir ríkisborgarar og þrír Íslendingar. Einn ákærðra, Arthur De Araujo Faria, mætti fyrir dómara en hinir átta tóku þátt í gegnum fjarfundarbúnað.

Sjö þeirra dvelja á Hólmsheiði og voru samankomnir í gegnum fjarfundarbúnað. Lúther Ólason var hins vegar einn á Hólmsheiði. Vegna vandræða með hljóðið taldi dómarinn það gilt að Lúther myndi setja þumalinn upp eða niður sem svar. 

Arthur, Vasile Costache, Corneliu Radulesco, Eziquiel De Lima Pereira og Wagner Alexander De Silva eru ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot með því að sammælast um að flytja fíkninefnin inn. 

Sjötti erlendi ríkisborgarinn er ákærður fyrir hlutdeild í broti mannanna. Hann á að hafa flutt inn kafarabúning sem var notaður til að ná fíkniefnunum úr sjókistu sem þeim hafði verið komið fyrir í.

Fjórir þeirra töluðu portúgölsku en tveir þeirra eru frá Rúmeníu og töluðu rúmensku.

Lúther Ólason og Lárus Freyr Einarsson eru ákærðir fyrir tilraun til fíkniefnalagabrots með því að hafa reynt að taka á móti efnunum. Atli Freyr Fjölnisson er einnig ákærður fyrir að hafa gefið þeim Lútheri og Lárusi fyrirmæli um mótttöku fíkniefnanna.

Aðalmeðferð málsins verður í byrjun desember. 

Straumsvíkurmálið Dómsmál Smygl Fíkniefnabrot

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