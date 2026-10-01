Sniðganga geti verið túlkuð sem yfirlýsing ríkisstjórnarinnar Birgir Olgeirsson skrifar 1. október 2026 12:07 Ingvar Smári Birgisson, stjórnarmaður í RÚV, telur að sniðganga Eurovision geti verið túlkuð sem yfirlýsing ríkisstjórnarinnar og Alþingis. Vísir/Vilhelm Ríkisfyrirtæki geta ekki rekið eigin utanríkisstefnu, segir Ingvar Smári Birgisson, einn þriggja stjórnarmanna RÚV sem leggjast gegn áframhaldandi sniðgöngu Eurovision. Hann telur varhugavert að stjórn félagsins taki ákvörðun sem geti verið túlkuð sem yfirlýsing ríkisstjórnarinnar og Alþingis. Sex af níu stjórnarmönnum beindu því til útvarpsstjóra á fundi í gær að tilkynna Sambandi evrópskra sjónvarpsstöðva, EBU, að RÚV tæki ekki þátt í Eurovision 2027 nema Ísrael yrði meinuð þátttaka. Meirihlutinn vísar til starfsreglna stjórnarinnar um að hún taki ákvarðanir sem telja verði óvenjulegar, sérstakar eða mikilsverðar í málefnum félagsins. Stefán Jón Hafstein, stjórnarformaður RÚV, og Stefán Eiríksson útvarpsstjóri. Meirihluti stjórnarinnar vill að RÚV sitji hjá í Eurovision á næsta ári nema Ísrael verði meinuð þátttaka.Vísir/Vilhelm Fyrri áskorun til EBU um að vísa Ísrael úr keppninni er jafnframt ítrekuð. Ingvar bókaði andstöðu ásamt Eiríki Svavarssyni og Unni Brá Konráðsdóttur. Í bókun þeirra segir að það sé ekki í verkahring stjórnar RÚV að taka pólitískar ákvarðanir og að Eurovision eigi ekki að vera vettvangur pólitískra skilaboða milli ríkja. Vart aðskilin frá utanríkispólitík Ingvar segir í viðtali við fréttastofu að þátttaka Íslands í Eurovision sé sér ekki persónulegt kappsmál. Hann sé þó ósammála því að Ísland dragi sig úr keppninni á þessum forsendum. Hann bendir meðal annars á að Ísland taki þátt í íþróttamótum þar sem Ísrael sé einnig meðal keppenda. „En einn vinkill á þessu sem mér finnst ekki hafa verið mikið ræddur líka er að mér finnst sjálfum einkennilegt að stjórn ríkisfyrirtækis taki ein og óstudd ákvörðun sem verður vart aðskilin frá utanríkispólitík Íslands.“ Hann telur ástæðu til að skoða hvar mörk ákvarðanavalds stjórnarinnar liggi. „Þetta er auðvitað yfirlýsing ríkisfyrirtækis sem að, hérna, ég held að margir skilji bara sem yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og þingsins og þetta er auðvitað svona varhugaverð þróun og er tilefni til þess að skoða nánar hvar mörkin í þessu liggja.“ Holland hefur staðfest endurkomu Ísland, Írland, Holland, Spánn og Slóvenía sniðgengu Eurovision í vor vegna þátttöku Ísraels. Af þessum fimm löndum hefur Holland eitt staðfest endurkomu á næsta ári. NPO, sameiginleg samtök hollenskra almannaútvarpsstöðva, mun hafa umsjón með hollenska framlaginu í ár. AVROTROS, sem hefur áður séð um hollenska framlagið, heldur hins vegar fast við sniðgönguna. Írska ríkisútvarpið RTÉ tilkynnti 17. september að Írland tæki ekki þátt í Eurovision 2027. Landið heldur því sniðgöngunni áfram annað árið í röð. VÆB-bræður, Matthías Davíð og Hálfdán Helgi Matthíassynir, voru síðustu fulltrúar Íslands í Eurovision. Þeir fluttu lagið Róa í keppninni árið 2025.Vísir Á Spáni sagðist José Pablo López, forseti RTVE, 22. september ætla að leggja til við stjórnina að landið sæti áfram hjá. Í viðbrögðum EBU sama dag kemur fram að sambandið bíði lokaákvörðunar stjórnar RTVE. Spánn hefur því ekki staðfest endurkomu. Slóvenía hefur heldur ekki tekið lokaákvörðun. Í svörum RTV Slovenija, sem birtust á Evrovizija.com 22. september, segir að stöðin hafi ekki tilkynnt EBU um áform um þátttöku. Viðræður standi yfir og fjárhagur stöðvarinnar hafi áhrif á ákvörðunina. Alls hafa 31 land lýst áformum um þátttöku í Eurovision 2027, samkvæmt bráðabirgðayfirliti Eurovisionworld. Endanlegur þátttakendalisti EBU hefur ekki verið birtur. Ríkisstjórnin kunni að vera sátt við ákvörðunina Ingvar segir það vera ríkisstjórnarinnar að ákveða hvort hún láti málið til sín taka. „Ríkisfyrirtæki geta auðvitað ekki bara rekið sína eigin utanríkisstefnu en það kann vel að vera að þessi ákvörðun sé bara algjörlega í samræmi við áherslur ríkisstjórnarinnar og þá kannski er hún bara sátt við að þetta sé svona.“ Ríkisútvarpið Eurovision Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Söknuðu nærgætni og umhyggju eftir háska á Ibiza Innlent „Vitum ekki hundrað prósent hvað er í þessu“ Innlent „Ég er bara ótrúlega leiður yfir þessu“ Innlent Gerðu stutt hlé á sprengingunum en séu enn á áætlun og verði búin í lok október Innlent Á spítala eftir misheppnaða aftöku Erlent Valgerður réttir fram sáttahönd Innlent Tilkynnt um ölvaðan flugmann Innlent Flutningabíll valt á Þverárfjallsvegi sem er lokaður Innlent Nú er hægt að taka Strætó alla leið að flugstöðinni Innlent Lét ákærða vita af andlátinu: „Hann var í miklu uppnámi“ Innlent Fleiri fréttir „Ég væri að ljúga ef ég segði að það væri tilviljun“ Sniðganga geti verið túlkuð sem yfirlýsing ríkisstjórnarinnar Fjórir í gæsluvarðhald eftir hraðsendingu frá Þýskalandi Ekkert svigrúm í tengslum við kjarasamninga og tvísýnt með framhaldið Lét ákærða vita af andlátinu: „Hann var í miklu uppnámi“ „Vitum ekki hundrað prósent hvað er í þessu“ Flutningabíll valt á Þverárfjallsvegi sem er lokaður Lægðin grynnist í dag en von á annarri Bíl ekið á ljósastaur Söknuðu nærgætni og umhyggju eftir háska á Ibiza „Ég er bara ótrúlega leiður yfir þessu“ Gerðu stutt hlé á sprengingunum en séu enn á áætlun og verði búin í lok október Eldgos áfram líklegasta sviðsmyndin en óljóst hvenær það yrði ESA geti ekki beðið endalaust Valgerður réttir fram sáttahönd Vill að Daði vísi til þess sem hún á að hafa sagt Tilkynnt um ölvaðan flugmann Brunavörnum hafi verið verulega áfátt Konan sem lögreglan lýsti eftir er fundin Nú er hægt að taka Strætó alla leið að flugstöðinni Öllum heilbrigðisfulltrúum landsins sagt upp Gera alvarlegar athugasemdir við málflutning Daða Skoðar uppfærslu í 36 sæta rafflugvél Neysla geðrofs-, tauga- og ofnæmislyfja stóraukist Dæmdur fyrir manndráp af gáleysi við Vík Innan við helmingur karla vill refsingar fyrir vændiskaup Árásin rannsökuð sem tilraun til manndráps Bein útsending: Hvernig birtast menntarannsóknir í opinberri umræðu? „Einn aðili sem hefur til þessa skilað auðu“ Telur ESA falla frá málsókn ef Alþingi samþykkir frumvarpið Sjá meira