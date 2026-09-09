Þúsundir kalla eftir afsögn Þorgerðar: „Vandræðaleg tilraun“ Birgir Olgeirsson skrifar 9. september 2026 12:59 Frá vinstri eru Sigfús Aðalsteinsson, ábyrgðarmaður undirskriftasöfnunarinnar, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra, sem hefur brugðist harkalega við kröfunni um afsögn Þorgerðar. Samsett Tæplega 6.900 manns hafa skrifað undir áskorun um að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir segi af sér embætti utanríkisráðherra og leiði Viðreisn úr ríkisstjórn. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra segir tilraunina „yfirgengilega aumkunarverða“. Alls höfðu 6.867 manns skrifað undir áskorunina á Ísland.is þegar fréttin var unnin rétt fyrir klukkan hálf eitt í dag. Ábyrgðarmaður söfnunarinnar er Sigfús Aðalsteinsson. Listinn var opnaður 7. september og verður opinn til 7. október. Sigfús hefur áður verið áberandi sem forsvarsmaður hreyfingarinnar Ísland, þvert á flokka, sem stóð fyrir mótmælafundum á Austurvelli gegn stefnu stjórnvalda í málefnum hælisleitenda. Hann leiddi framboð Okkar borgar í borgarstjórnarkosningunum í Reykjavík í vor en náði ekki kjöri. Fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna um ESB-viðræðurnar lagði hann jafnframt fram kæru og krafðist þess að atkvæðagreiðslan yrði lýst ógild. Vilja þingrof og kosningar Í áskoruninni er þess krafist að Þorgerður Katrín segi tafarlaust af sér og leiði Viðreisn úr ríkisstjórn. Þar segir að ríkisstjórnin hafi gert Evrópumálið að helsta baráttumáli sínu þrátt fyrir ófullnægjandi undirbúning og villandi upplýsingagjöf. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar verði að hafa pólitískar afleiðingar. Fjölmenni á Austurvelli. Í undirskriftasöfnuninni segir að niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar verði að hafa pólitískar afleiðingar. Krafist er að Viðreisn fari úr ríkisstjórn og kallað verði eftir þingrofi og kosningum.Bjarni Einarsson Þess er jafnframt krafist að Viðreisn yfirgefi ríkisstjórnina og kallað verði eftir þingrofi og kosningum. Í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst höfnuðu 52,8 prósent kjósenda því að Ísland hæfi að nýju aðildarviðræður við Evrópusambandið. Já sögðu 47,2 prósent. Kjörsókn var 82,6 prósent. Segir Þorgerði myndu taka slaginn aftur Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra brást við söfnuninni á Facebook í morgun. Hún segir niðurrifsöfl og þjóðernispopúlista vilja losna við Þorgerði Katrínu, sem hún lýsir sem öflugasta leiðtoga frjálslyndra og alþjóðasinnaðra stjórnmálamanna á Íslandi. Hanna Katrín segir fátt lýsa styrk Þorgerðar betur en að hún myndi taka slaginn aftur ef þjóðinni yrði boðið að greiða á ný atkvæði um aðildarviðræður við Evrópusambandið. Hún segir „þessar gungur“ vera í miklum minnihluta og að fjölmargir standi stoltir við bakið á formanni Viðreisnar. „Íslensk þjóð þarf fleiri eins og hana. Færri gungur,“ segir Hanna Katrín. Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Viðreisn Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið „Ég er hræddur við þessa menn“ Innlent „Sleggja beint í höfuðið á almenningi og fyrirtækjum“ Innlent Fjöldi menntaskólanema sá myndskeið af árásinni Innlent Biður Loga afsökunar „á dónaskapnum“ Innlent „Fólk er bara slegið“ Innlent Stærðfræðin vefst fyrir íslenskum stúlkum Innlent Leikskólakennarar slegnir yfir ummælum Ingu Innlent Bannar innflutning á kanadískum vörum Erlent Haraldur Noregskonungur borinn til grafar Erlent Þúsundir kalla eftir afsögn Þorgerðar: „Vandræðaleg tilraun“ Innlent Fleiri fréttir „Fólk er bara slegið“ Þúsundir kalla eftir afsögn Þorgerðar: „Vandræðaleg tilraun“ Fjöldi menntaskólanema sá myndskeið af árásinni Leikskólakennarar slegnir yfir ummælum Ingu „Sleggja beint í höfuðið á almenningi og fyrirtækjum“ Breytingar á innanlandsflugi vegna bilunar Langflestir upplifðu sólmyrkvann Sumir framhaldsskólar líti fram hjá unglingadrykkju Kristrún flytur stefnuræðuna „Ég er hræddur við þessa menn“ Ekkert heitt vatn á Suðurnesjum í dag Stærðfræðin vefst fyrir íslenskum stúlkum Biður Loga afsökunar „á dónaskapnum“ Vanti ekki fjármagn eða hjálpargögn heldur þrýsting á Ísrael Sex gistu í fangageymslu í nótt Segir þörf á samheldni innan „evrópsku fjölskyldunnar“ Aðeins um 28 prósent innflytjenda með grunnfærni í lesskilningi „Það kostar peninga að afla peninga“ Ekki þurfi mikið til að EES-samningurinn rakni upp Íkveikja í miðborginni Rukka meira fyrir aksturinn og sérstaklega fyrir veginn Þjóðin eigi náttúrupassa skilið „Við getum verið að fara inn í alveg ískaldan vetur“ Ávarp Höllu: „Slíkur missir snertir okkur öll“ „Maður á ekki að fara í felur með það sem maður er að gera“ Ætlaður hnífur sé tannbursti sem hafi róandi áhrif „Held að ráðherra hafi slegið góðan tón í dag“ Menntavísindasvið greinir PISA-niðurstöður PISA: „Þetta er ákveðinn sorgardagur“ Hafi sest upp í bílinn fyrir mistök Sjá meira